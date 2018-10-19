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21:08 (мск), источник: Чемпионат.com

Зобнин назвал лучшего русского футболиста XXI века

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал, что считает лучшим русским футболистом в XXI веке хавбека Андрея Аршавина.

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Источник: Reuters

«Лучший русский футболист в XXI веке? Аршавин. Это талант», — сказал Зобнин в интервью Youtube-каналу oSporte TV.

В данный момент 37-летний Аршавин выступает за казахстанский «Кайрат», в этом сезоне провёл за клуб 31 матч во всех турнирах, стал автором 11 голов и отдал 14 результативных передач. Ранее играл за «Зенит», «Арсенал» и «Кубань». Трёхкратный чемпион России, обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА, обладатель Суперкубка УЕФА, бронзовый призёр чемпионата Европы-2008. В составе «Кайрата» выигрывал Кубок и Суперкубок Казахстана. За сборную России сыграл 74 матча и забил 17 голов.

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