Зобнин назвал лучшего русского футболиста XXI века

В данный момент 37-летний Аршавин выступает за казахстанский «Кайрат», в этом сезоне провёл за клуб 31 матч во всех турнирах, стал автором 11 голов и отдал 14 результативных передач. Ранее играл за «Зенит», «Арсенал» и «Кубань». Трёхкратный чемпион России, обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА, обладатель Суперкубка УЕФА, бронзовый призёр чемпионата Европы-2008. В составе «Кайрата» выигрывал Кубок и Суперкубок Казахстана. За сборную России сыграл 74 матча и забил 17 голов.