Гендиректор ФК «Анжи»: Футболисты поступили профессионально, выйдя на матч с ЦСКА

В начале октября портал Sport24 опубликовал письмо за подписью 23 футболистов «Анжи», которые уведомили клуб, что в случае невыплаты долгов по зарплате приостановят выполнение своих обязанностей. В четверг вечером портал «Чемпионат» опубликовал обращение тренерского штаба и игроков, которые сообщили, что продолжат выполнять свою трудовую деятельность, несмотря на задолженности. В пятницу «Анжи» дома проиграл ЦСКА со счетом 0:2.

«Вчера футболисты попросили в прессе опубликовать их решение. Как они писали письмо об уведомлении о приостановке работы, так же они приняли решение продолжить работу. Я им очень благодарен за это, это профессиональное отношение к делу. Конечно, хотелось бы по итогам матча с ЦСКА иметь несколько другой результат, но он закономерный», — сказал Флегонтов.

«Исходя из того, что они написали, они не будут выдвигать какие-то условия, объявлять бойкот. Они сделали выводы и станут профессионально выполнять свои обязанности. Ребята очень порядочно и профессионально себя ведут. Они уведомили клуб о приостановлении своих обязанностей за две недели, а когда прошло время и зарплату им не выплатили, они собрались накануне игры, приняв решение играть», — добавил он.

По словам гендиректора, нанесший символический первый удар по мячу перед игрой чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиб Нурмагомедов после игры пообщался в раздевалке с игроками команды. «Мы не каждый день чествуем чемпиона, наверное, это были особые эмоции для болельщиков и всех тех, кто участвовал в этом матче», — отметил Флегонтов.