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21:40 (мск), источник: ТАСС

Гендиректор ФК «Анжи»: Футболисты поступили профессионально, выйдя на матч с ЦСКА

МОСКВА, 19 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футболисты «Анжи», несмотря на задолженности по зарплате, профессионально отнеслись к своему делу и не стали бойкотировать матч чемпионата России с ЦСКА. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор махачкалинского клуба Олег Флегонтов.

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В начале октября портал Sport24 опубликовал письмо за подписью 23 футболистов «Анжи», которые уведомили клуб, что в случае невыплаты долгов по зарплате приостановят выполнение своих обязанностей. В четверг вечером портал «Чемпионат» опубликовал обращение тренерского штаба и игроков, которые сообщили, что продолжат выполнять свою трудовую деятельность, несмотря на задолженности. В пятницу «Анжи» дома проиграл ЦСКА со счетом 0:2.

«Вчера футболисты попросили в прессе опубликовать их решение. Как они писали письмо об уведомлении о приостановке работы, так же они приняли решение продолжить работу. Я им очень благодарен за это, это профессиональное отношение к делу. Конечно, хотелось бы по итогам матча с ЦСКА иметь несколько другой результат, но он закономерный», — сказал Флегонтов.

«Исходя из того, что они написали, они не будут выдвигать какие-то условия, объявлять бойкот. Они сделали выводы и станут профессионально выполнять свои обязанности. Ребята очень порядочно и профессионально себя ведут. Они уведомили клуб о приостановлении своих обязанностей за две недели, а когда прошло время и зарплату им не выплатили, они собрались накануне игры, приняв решение играть», — добавил он.

По словам гендиректора, нанесший символический первый удар по мячу перед игрой чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиб Нурмагомедов после игры пообщался в раздевалке с игроками команды. «Мы не каждый день чествуем чемпиона, наверное, это были особые эмоции для болельщиков и всех тех, кто участвовал в этом матче», — отметил Флегонтов.

«Анжи» занимает 13-ю строчку в таблице чемпионата России с 10 очками, в 12-м туре 27 октября махачкалинцы сыграют на выезде с «Ростовом».

Анжи 0:2
Первый тайм: 0:1
ЦСКА
19.10.2018, 18:00 Зрители: 9255 основной раунд: 11-й тур Анжи Арена
Главные тренеры
Магомед Адиев Виктор Гончаренко
Голы
8 Никола Влашич (А. Дзагоев) 31′
9 Федор Чалов (Мариу Фернандес, И. Ахметов) 73′
Составы
Юрий Дюпин 22
Константин Савичев 24
38′ Роланд Гиголаев 13
Игорь Удалый 3
Джон Чансельор 4
Иван Новосельцев 25
78′ Владислав Кулик (к) 5
Андрес Понсе 9
60′ 75′ Данил Глебов 15
79′ Игорь Чайковский 17
73′ 84′ Гаэль Белла Ондуа 29
Гурам Тетрашвили 2
17′ 59′ Павел Долгов 19
Апти Ахъядов 18
35 Игорь Акинфеев (к)
2 Мариу Фернандес
15 Дмитрий Ефремов
14 Кирилл Набабкин
23 Хердур Магнуссон
50 Родригу Бекао 36′
98 Иван Обляков
77 Ильзат Ахметов
8 Никола Влашич 77′
80 Хетаг Хосонов
10 Алан Дзагоев 68′
17 Арнор Сигурдссон
9 Федор Чалов 73′
75 Тимур Жамалетдинов
Статистика
6 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 2
7 Удары (всего) 9
4 Удары в створ 5
1 Штанги, перекладины 0
4 Угловые 3
13 Фолы 18
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Андрей Глот (Ярославль, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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