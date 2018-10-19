Антон Шунин — о сборной, пари с Дзюбой и Кокорине

Источник: Спорт-Экспресс

В сборной появился шанс проявить себя

— С одной стороны вызов в сборную — это круто. Но с другой, вы две недели провели без игровой практики перед важным матчем с «Зенитом». Как ваше самочувствие?

— Сборная обыграла турков и сыграла вничью со шведами, показала хорошую игру и результат, поэтому эмоции только положительные. Несмотря на то, что не играл, я тренировался ежедневно, конкурировал за место в воротах, а не отдыхал. Состояние у меня самое боевое.

— После ухода Игоря Акинфеева в сборной освободилось место основного вратаря. Как считаете, в ближайшее время такого железного первого номера в национальной команде не будет?

— Кто номер один — должен определять тренер, с моей стороны некорректно говорить об этом. Да, сейчас хорошая возможность для других вратарей проявить себя, чтобы играть в сборной России. На этой позиции сильная конкуренция. У тренера сборной появилась еще одна головная боль, хотя она скорее из разряда приятных. Надеюсь, у меня тоже будетвозможность себя проявить.

— Удивились, когда Игорь закончил? Или знали о его проблемах с ногой?

— Акинфеев очень много сделал для нашей сборной. Он — хороший вратарь. Но комментировать его завершение карьеры я не в праве, это только его решение. Если он его принял, значит, так для него лучше.

— Его уход как-то сказался на атмосфере среди вратарей в сборной?

— Я пересекался с Игорем в сборной, но это было очень давно. Сейчас в команде, в том числе среди вратарей, все отлично. У нас на футбольном поле честная, здоровая конкуренция, каждый хочет играть и проявить себя. А в жизни — отличные отношения. Мы очень хорошо общаемся и с Гильерме, и с Луневым, обсуждаем различные темы.

— Гильерме можно только похвалить за эти две игры?

— Об этом и счет говорит. Два матча — две игры «на ноль».

— Все в восторге от этой сборной России. Это важно, что мы смогли перенести успех чемпионата мира на следующий турнир?

— Важно, что атмосфера в сборной сейчас великолепная. Невооруженным глазом видно, что команда вышла на другой уровень, у игроков стало больше уверенности. Сейчас ушло несколько опытных футболистов, давно игравших в сборной, но при этом теплая обстановка, и очень хороший коллектив даже с приходом новых игроков остается. Я в этот коллектив попал и чувствую себя комфортно.

— У вас были ожидания, что можете сыграть в одном из матчей?

— Конечно, я готовился к играм, работал на тренировках, хотел сыграть и проявить себя на поле. Тренерский штаб выбрал другого вратаря, и Гильерме сыграл хорошо. Сейчас мое дело — продолжать показывать надежную игру за «Динамо», тем более впереди у нас серия непростых матчей. Надеюсь, что возможность сыграть в основном составе сборной у меня еще будет.

«Динамо» нужно прервать неудачную серию

— Давайте о главном матче этой недели — «Динамо» — «Зенит». Ваша команда в нем, мягко говоря, не фаворит. Какие ожидания?

— Сейчас у нас игра с «Зенитом», значит, мы готовимся к ней, как к самой принципиальной на данный момент. Не важно, играет против нас лидер или нет, мы будем бороться и постараемся сделать все, чтобы добиться положительного результата. Хотим, чтобы наши болельщики были довольны командой. Тем более, мы играем дома.

— Для вас игры с «Зенитом» принципиальны, учитывая все прошлые истории?

— Для меня самый главный матч — ближайший. Я готовлюсь по очереди к каждой игре вне зависимости от соперника.

— Что происходит с «Динамо»? Относительно неплохое начало сезона, а потом — три поражения подряд и ни одного гола.

— Мне изначально было понятно, что сезон будет непростой для нас. Сейчас не самый удачный период, мы проиграли несколько матчей. Что остается делать? Надо побеждать, стараться уже в ближайших матчах эту неприятную серию прервать. Нельзя мириться с поражениями, надо переломить ситуацию. В сезоне не бывают только одни победы, такие моменты тоже случаются. Могу сказать, что внутри коллектива у нас правильный настрой и присутствует желание изменить эту ситуацию.

— В сборной что-то говорили насчет матча? Не поверю, что Дзюба не предлагал вам пари.

— Представьте себе, не предлагал никакого пари (смеется). Кстати, это было бы интересно. Если серьезно, то в сборной все разговоры о сборной, тем более были два очень важных, тяжелых матча.

— Разговоры о будущем Дмитрия Хохлова мешают игрокам?

— Если честно, я таких разговоров не слышал. Если они есть, то это никак на команде не сказывается. К тренеру у всех футболистов отличное отношение, как и наоборот. Все ребята Хохлова поддерживают. Да и болельщики тоже его очень любят.

Акции в поддержку Кокорина и Мамаева не обсуждались

— У вас летом заканчивается контракт. Скажите честно: с этим связано то, что вы так мощно начали этот сезон?

— Хотелось бы верить, что дело не в этом (смеется). Нет, это действительно никак не связано с контрактом. В первую очередь я играю для того, чтобы был хороший результат у моей команды. Мы выходим на поле, чтобы побеждать, чтобы болельщики ходили на стадион, поддерживали нас. Это главная мотивация выходить и тренироваться каждый день.

— Руководство «Динамо» уже начало переговоры с вами?

— Нет, переговоры пока не идут. «Динамо» — это клуб, в котором я провел всю жизнь, за который играл и переживал с детства. Конечно, когда переговоры начнутся, в приоритете у меня будет предложение от «Динамо», и только потом я буду рассматривать остальные варианты. Не отказываюсь от своих слов, что мечтаю всю свою карьеру провести в «Динамо». Но это зависит не только от меня, но и от руководства футбольного клуба.

— Вам приятны слова Романа Широкова о том, что Шунин — настоящий динамовец, и ему нет смысла куда-то уходить?

— Широков мне был симпатичен еще как футболист, он был по-настоящему сильным игроком, мы с ним пересекались в сборной. Конечно, читать такие вещи о себе приятно.

— Я не могу не спросить про Кокорина и Мамаева, тем более это ваши хорошие знакомые.

— Я бы не хотел оценивать эту историю с морально-этической точки зрения, об этом сказано уже очень много. Мне кажется, в этом плане все очевидно. Их наказание как граждан России должно быть объективным и в соответствии с нормами закона. Но эта ситуация не имеет отношения к футболу. Я убежден, что нельзя лишать ребят возможности продолжить профессиональную карьеру. Для каждого игрока футбол — часть его жизни.

— Футболисты обсуждают между собой эту ситуацию? В воскресенье играют бывший и нынешний клубы Кокорина, может, мы увидим какую-то акцию поддержки?