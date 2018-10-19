Палыч снова в борьбе. И это хорошо
Пусть это было не очень изящно, зато искренне — российский футбол вернулся после паузы победами наших представителей в Лиге чемпионов.
Пусть это было не очень изящно, зато искренне — российский футбол вернулся после паузы победами наших представителей в Лиге чемпионов.
Возвращение российского футбола из судебной в привычную реальность получилось туговатым. Но с проблесками, которых было немало.
Веселость ЦСКА нивелировала удручающий уровень «Анжи» (не спас даже Хабиб, совершивший перед игрой круг почета и сделавший первый пас). Зато был шикарный гол Влашича. Был очередной мяч Чалова. И ЦСКА напомнил тем, кто вдруг потерял веру в армейцев после прошлого тура (поражение от «Локо» 0:1), что умеет брать свои очки. Качественная победа малой кровью. Фирменный знак Гончаренко.
Будет жаль, когда Влашич уедет обратно в Англию. Настоящее открытие сезона. Впрочем, у ЦСКА и его селекционеров таких открытий — чуть ли не каждый сезон. Ну или через сезон.
«Локо» с «Ростовом» большую часть своего матча были унылы — шла равная и жёсткая борьба, а два гола подряд в первом тайме оказались мало что значащими деталями. В остальном — много брака, мало креатива, как будто матч на предсезонке, где главное — дать объём, а моменты создаются случайно.
И все же, каким бы случайным ни получился гол Кверквелии, это было красиво. Пусть стандарт, пусть вопреки вязкой логике игры, зато какой удар Баринова через себя! Кажется, сейчас им с Денисовым в опорной зоне вдвоём тесновато — это бросалось в глаза даже в этом матче. Но кто знает, сколько ещё будет играть в «Локо» ветеран Гарик? А Баринов — пока даже не в расцвете, ему 22 года, все впереди. Таланта и сил — море.
К слову, ближе к финальному свистку разыгрались и «Локомотив», и «Ростов». Плотнячок в центре рассосался, появилось пространство для скоростных атак, и бодрая концовка матча все же позволила считать эту футбольную пятницу позитивной.
И не только болельщикам одной или другой команды, но и Юрию Семину. Тренер, вопреки всем мрачным прогнозам поправляет дела «Локо». Действующие чемпионы выплывают из трясины, отталкиваются от подвернувшийся кочки и цепляются за твёрдую землю, на которой стоят лидеры. Железнодорожники набирают столько же очков, сколько «Ростов», на одно отстают от ЦСКА, настигают «Спартак» (у того, правда, матч в запасе).
Палыч снова в деле!
Как и Гончаренко.
Вообще это хорошо, когда получается у наших еврокубковых участников. Оба представителя России в Лиге чемпионов победили. Обидно для «Анжи» и «Ростова». Но правильно для интриги.
|Юрий Семин
|Валерий Карпин
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|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|1
|14
|Удары (всего)
|4
|3
|Удары в створ
|3
|3
|Угловые
|3
|8
|Фолы
|17
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)
|Боковой судья
|Арам Петросян (Бронницы, Россия)