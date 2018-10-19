Палыч снова в борьбе. И это хорошо

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Возвращение российского футбола из судебной в привычную реальность получилось туговатым. Но с проблесками, которых было немало.

Веселость ЦСКА нивелировала удручающий уровень «Анжи» (не спас даже Хабиб, совершивший перед игрой круг почета и сделавший первый пас). Зато был шикарный гол Влашича. Был очередной мяч Чалова. И ЦСКА напомнил тем, кто вдруг потерял веру в армейцев после прошлого тура (поражение от «Локо» 0:1), что умеет брать свои очки. Качественная победа малой кровью. Фирменный знак Гончаренко.

Будет жаль, когда Влашич уедет обратно в Англию. Настоящее открытие сезона. Впрочем, у ЦСКА и его селекционеров таких открытий — чуть ли не каждый сезон. Ну или через сезон.

«Локо» с «Ростовом» большую часть своего матча были унылы — шла равная и жёсткая борьба, а два гола подряд в первом тайме оказались мало что значащими деталями. В остальном — много брака, мало креатива, как будто матч на предсезонке, где главное — дать объём, а моменты создаются случайно.

И все же, каким бы случайным ни получился гол Кверквелии, это было красиво. Пусть стандарт, пусть вопреки вязкой логике игры, зато какой удар Баринова через себя! Кажется, сейчас им с Денисовым в опорной зоне вдвоём тесновато — это бросалось в глаза даже в этом матче. Но кто знает, сколько ещё будет играть в «Локо» ветеран Гарик? А Баринов — пока даже не в расцвете, ему 22 года, все впереди. Таланта и сил — море.

К слову, ближе к финальному свистку разыгрались и «Локомотив», и «Ростов». Плотнячок в центре рассосался, появилось пространство для скоростных атак, и бодрая концовка матча все же позволила считать эту футбольную пятницу позитивной.

И не только болельщикам одной или другой команды, но и Юрию Семину. Тренер, вопреки всем мрачным прогнозам поправляет дела «Локо». Действующие чемпионы выплывают из трясины, отталкиваются от подвернувшийся кочки и цепляются за твёрдую землю, на которой стоят лидеры. Железнодорожники набирают столько же очков, сколько «Ростов», на одно отстают от ЦСКА, настигают «Спартак» (у того, правда, матч в запасе).

Палыч снова в деле!

Как и Гончаренко.