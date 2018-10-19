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23:14 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Палыч снова в борьбе. И это хорошо

Пусть это было не очень изящно, зато искренне — российский футбол вернулся после паузы победами наших представителей в Лиге чемпионов.

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Возвращение российского футбола из судебной в привычную реальность получилось туговатым. Но с проблесками, которых было немало.

Веселость ЦСКА нивелировала удручающий уровень «Анжи» (не спас даже Хабиб, совершивший перед игрой круг почета и сделавший первый пас). Зато был шикарный гол Влашича. Был очередной мяч Чалова. И ЦСКА напомнил тем, кто вдруг потерял веру в армейцев после прошлого тура (поражение от «Локо» 0:1), что умеет брать свои очки. Качественная победа малой кровью. Фирменный знак Гончаренко.

Будет жаль, когда Влашич уедет обратно в Англию. Настоящее открытие сезона. Впрочем, у ЦСКА и его селекционеров таких открытий — чуть ли не каждый сезон. Ну или через сезон.

«Локо» с «Ростовом» большую часть своего матча были унылы — шла равная и жёсткая борьба, а два гола подряд в первом тайме оказались мало что значащими деталями. В остальном — много брака, мало креатива, как будто матч на предсезонке, где главное — дать объём, а моменты создаются случайно.

И все же, каким бы случайным ни получился гол Кверквелии, это было красиво. Пусть стандарт, пусть вопреки вязкой логике игры, зато какой удар Баринова через себя! Кажется, сейчас им с Денисовым в опорной зоне вдвоём тесновато — это бросалось в глаза даже в этом матче. Но кто знает, сколько ещё будет играть в «Локо» ветеран Гарик? А Баринов — пока даже не в расцвете, ему 22 года, все впереди. Таланта и сил — море.

К слову, ближе к финальному свистку разыгрались и «Локомотив», и «Ростов». Плотнячок в центре рассосался, появилось пространство для скоростных атак, и бодрая концовка матча все же позволила считать эту футбольную пятницу позитивной.

И не только болельщикам одной или другой команды, но и Юрию Семину. Тренер, вопреки всем мрачным прогнозам поправляет дела «Локо». Действующие чемпионы выплывают из трясины, отталкиваются от подвернувшийся кочки и цепляются за твёрдую землю, на которой стоят лидеры. Железнодорожники набирают столько же очков, сколько «Ростов», на одно отстают от ЦСКА, настигают «Спартак» (у того, правда, матч в запасе).

Палыч снова в деле!

Как и Гончаренко.

Вообще это хорошо, когда получается у наших еврокубковых участников. Оба представителя России в Лиге чемпионов победили. Обидно для «Анжи» и «Ростова». Но правильно для интриги.

Локомотив 2:1
Первый тайм: 1:1
Ростов
19.10.2018, 20:30 Зрители: 13345 основной раунд: 11-й тур РЖД Арена
Главные тренеры
Юрий Семин Валерий Карпин
Голы
26′ Антон Миранчук (В. Игнатьев) 11
60′ Соломон Кверквелия 33
15 Сверрир Ингасон 27′
Составы
Маринату Гильерме 1
Владислав Игнатьев 20
Бенедикт Хеведес 5
77′ Соломон Кверквелия 33
Мануэл Фернандеш 4
Антон Миранчук 11
Гжегож Крыховяк 7
42′ Дмитрий Баринов 6
Игорь Денисов (к) 27
81′ Ведран Чорлука 14
Михаил Лысов 84
90′ Алексей Миранчук 59
Дмитрий Тарасов 23
31 Илья Абаев
4 Сергей Паршивлюк (к)
15 Сверрир Ингасон 66′
3 Мацей Вилюш
6 Рагнар Сигурдссон 87′
8 Аяз Гулиев 31′
7 Артур Юсупов
77 Дмитрий Скопинцев
17 Антон Салетрос 70′ 69′
2 Тимофей Калачев
11 Алексей Ионов 72′
10 Александр Зуев
9 Бьорн Сигурдарсон 62′
14 Элдор Шомуродов
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 1
14 Удары (всего) 4
3 Удары в створ 3
3 Угловые 3
8 Фолы 17
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)
Боковой судья Арам Петросян (Бронницы, Россия)
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