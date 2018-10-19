Нет нападающих — забивают защитники. Как «Локо» обыграл «Ростов»
«Локомотив» одержал победу над «Ростовом» (2:1) и вышел на четвертое место в таблице.
«Локомотив» одержал победу над «Ростовом» (2:1) и вышел на четвертое место в таблице.
Юлия Яковлева из Черкизова
Железнодорожники креативно подошли ко встрече ростовской команды. У гостевой раздевалки постелили ковер, который после своеобразной акции болельщиков стал новым символом донского клуба.
— Основательно подготовились к приезду «Ростова». Добро пожаловать! — гласила подпись в соцсетях «Локомотива».
Чуть позже в твиттере «Локо» появилось и видео — как футболисты «Ростова» шагают по коврику прямо в раздевалку: «Мы же говорили, что это не фотошоп». Наконец, когда команды представляли на табло «РЖД-Арены», изображения футболистов и главного тренера ростовчан Валерия Карпина были показаны на фоне ковра.
С каждым матчем у «Локомотива» сокращается количество вариантов на позицию форварда. Сначала
Наверняка все помнят, что такая же история — дефицит нападающих — была и в прошлом сезоне. Тогда роль форварда стал исполнять Алексей Миранчук, был передвинут в центр нападения Фарфан — и стал лучшим бомбардиром команды.
В итоге именно Миранчука решили отрядить в нападение на матч с одной из лучших команд по игре в обороне. Жемалетдинов остался в запасе. После матча с ЦСКА, в котором удалили Эдера, Юрий Семин даже пошутил, что поставит в нападение одного из центральных защитников. А что, играл же
Взламывать супероборону гостей казалось делом непростым. А ведь железнодорожникам третья победа подряд в чемпионате была нужна как воздух. В этом случае «Локо» сравнялся бы по очкам как раз с «Ростовом» и подобрался бы к лидерам.
Побеждать примерно в таком составе железнодорожники умели хорошо. Но в прошлом сезоне, когда «Локомотив» ловил соперников на быстрых контратаках — в солистах были Фарфан, Миранчуки и Фернандеш. В этом сезоне подобная тактика не проходила. Соперники зачастую просто отдавали «Локо» мяч и четко играли в обороне.
В дебюте игры с «Ростовом» железнодорожники владели подавляющим преимуществом, бегали вокруг штрафной, но до последнего паса дело не доходило. Более того, первый опасный момент возник у ворот хозяев. Ионов чуть не прорвался в штрафную, но был остановлен Чорлукой.
«Локо» первый удар нанес
Хозяева неожиданно открыли счет на 26-й минуте. Первым же ударом в створ. Да каким ударом! После вброса из аута Антон Миранчук получил мяч в штрафной «Ростова», и под острым углом, слета, пробил по воротам. Мяч залетел в дальний угол.
Правда, «Локо» радовался лидерству в матче ровно минуту. «Ростов» отыгрался после подачи с углового. Оборона железнодорожников сыграла не лучшим образом, оставив сразу двух футболистов ростовской команды на дальней штанге. Именно туда после рикошета и прилетел мяч. А исландец Ингасон просто переправил его практически в пустые ворота.
Обменявшись голами, соперники немного раскрылись, стали чуть смелее идти вперед. «Ростов» при этом еще и начал ошибаться. Один раз защитник просто подарил мяч Фернандешу. Тот протащил его до штрафной, но одноклубники в атаку добежать не успели. Пришлось португальцу пробить — в створ, но не очень опасно.
Следом концентрацию опять потерял «Локомотив». Сигурдарсон вполне мог вывести «Ростов» вперед — он остался в штрафной противника один. Но до мяча не дотянулся.
Второй тайм «Локомотив» начал куда активнее, чем первый. Миранчук и Крыховяк по очереди нанесли пару дальних ударов, но все выше ворот. Затем гости трижды за несколько секунд блокировали мощные выстрели железнодорожников (опять же,
А вскоре «Локомотив» забил победный гол. И сделал это, как и в матче с ЦСКА, опять защитник. Тогда отличился Хеведес, а теперь — Кверквелия. Он добил мяч в ворота после блестящего удара через себя Дмитрия Баринова.
Валерий Карпин с помощью замен — атаку усилили Шомуродов, Калачев и Зуев — попробовал свести матч вничью. Но оборона хозяев, хоть и ошибалась время от времени, не допустила слишком уж опасных ситуаций у своих ворот.
«Локомотив» одержал непростую победу, третью подряд, и потеснил «Ростов» с четвертого места в турнирной таблице.
|Юрий Семин
|Валерий Карпин
|
|
|
|
|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|1
|14
|Удары (всего)
|4
|3
|Удары в створ
|3
|3
|Угловые
|3
|8
|Фолы
|17
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)
|Боковой судья
|Арам Петросян (Бронницы, Россия)