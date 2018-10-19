Нет нападающих — забивают защитники. Как «Локо» обыграл «Ростов»

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Юлия Яковлева из Черкизова

Ковер для «Ростова»

Железнодорожники креативно подошли ко встрече ростовской команды. У гостевой раздевалки постелили ковер, который после своеобразной акции болельщиков стал новым символом донского клуба.

— Основательно подготовились к приезду «Ростова». Добро пожаловать! — гласила подпись в соцсетях «Локомотива».

Чуть позже в твиттере «Локо» появилось и видео — как футболисты «Ростова» шагают по коврику прямо в раздевалку: «Мы же говорили, что это не фотошоп». Наконец, когда команды представляли на табло «РЖД-Арены», изображения футболистов и главного тренера ростовчан Валерия Карпина были показаны на фоне ковра.

«Локо»: снова без нападающих

С каждым матчем у «Локомотива» сокращается количество вариантов на позицию форварда. Сначала из-за довольно серьезных травм выбыли Федор Смолов и Джефферсон Фарфан. В матче с ЦСКА (1:0, 7 октября) произошло не совсем понятное удаление Эдера за две желтые карточки. К игре с «Ростовом» тренерский штаб тестировал единственного оставшегося игрока из тех, чье амплуа — нападающий: Рифата Жемалетдинова. Во время перерыва на матчи сборных Рифат отличился дублем в контрольном матче между основой и игроками из молодежки с «Казанкой».

Наверняка все помнят, что такая же история — дефицит нападающих — была и в прошлом сезоне. Тогда роль форварда стал исполнять Алексей Миранчук, был передвинут в центр нападения Фарфан — и стал лучшим бомбардиром команды.

В итоге именно Миранчука решили отрядить в нападение на матч с одной из лучших команд по игре в обороне. Жемалетдинов остался в запасе. После матча с ЦСКА, в котором удалили Эдера, Юрий Семин даже пошутил, что поставит в нападение одного из центральных защитников. А что, играл же когда-то на этой позиции Родолфу. И даже голы забивал. Да и Чорлука несколько раз пробовал свои силы. Но в начале матча «Локо» сделал ставку на традиционный состав, без сюрпризов.

Взламывать супероборону гостей казалось делом непростым. А ведь железнодорожникам третья победа подряд в чемпионате была нужна как воздух. В этом случае «Локо» сравнялся бы по очкам как раз с «Ростовом» и подобрался бы к лидерам.

Побеждать примерно в таком составе железнодорожники умели хорошо. Но в прошлом сезоне, когда «Локомотив» ловил соперников на быстрых контратаках — в солистах были Фарфан, Миранчуки и Фернандеш. В этом сезоне подобная тактика не проходила. Соперники зачастую просто отдавали «Локо» мяч и четко играли в обороне.

В дебюте игры с «Ростовом» железнодорожники владели подавляющим преимуществом, бегали вокруг штрафной, но до последнего паса дело не доходило. Более того, первый опасный момент возник у ворот хозяев. Ионов чуть не прорвался в штрафную, но был остановлен Чорлукой.

«Локо» первый удар нанес из-за пределов штрафной. Сделал это вездесущий Крыховяк, который в новом составе средней линии играл, пусть и по очереди с Бариновым, самого атакующего из трех центральных полузащитников.

Шедевр Миранчука

Хозяева неожиданно открыли счет на 26-й минуте. Первым же ударом в створ. Да каким ударом! После вброса из аута Антон Миранчук получил мяч в штрафной «Ростова», и под острым углом, слета, пробил по воротам. Мяч залетел в дальний угол.

Правда, «Локо» радовался лидерству в матче ровно минуту. «Ростов» отыгрался после подачи с углового. Оборона железнодорожников сыграла не лучшим образом, оставив сразу двух футболистов ростовской команды на дальней штанге. Именно туда после рикошета и прилетел мяч. А исландец Ингасон просто переправил его практически в пустые ворота.

Обменявшись голами, соперники немного раскрылись, стали чуть смелее идти вперед. «Ростов» при этом еще и начал ошибаться. Один раз защитник просто подарил мяч Фернандешу. Тот протащил его до штрафной, но одноклубники в атаку добежать не успели. Пришлось португальцу пробить — в створ, но не очень опасно.

Следом концентрацию опять потерял «Локомотив». Сигурдарсон вполне мог вывести «Ростов» вперед — он остался в штрафной противника один. Но до мяча не дотянулся.

Победный гол Кверквелии

Второй тайм «Локомотив» начал куда активнее, чем первый. Миранчук и Крыховяк по очереди нанесли пару дальних ударов, но все выше ворот. Затем гости трижды за несколько секунд блокировали мощные выстрели железнодорожников (опять же, из-за пределов штрафной). «Ростову» удалось ответить одной опасной атакой, а точнее, ударом. Гулиев пробил с линии штрафной. Мяч после рикошета от Игнатьева вполне мог залететь в ворота, но Гильерме чудом среагировал и перевел его на угловой.

А вскоре «Локомотив» забил победный гол. И сделал это, как и в матче с ЦСКА, опять защитник. Тогда отличился Хеведес, а теперь — Кверквелия. Он добил мяч в ворота после блестящего удара через себя Дмитрия Баринова.

Валерий Карпин с помощью замен — атаку усилили Шомуродов, Калачев и Зуев — попробовал свести матч вничью. Но оборона хозяев, хоть и ошибалась время от времени, не допустила слишком уж опасных ситуаций у своих ворот.