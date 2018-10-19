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19 октября, источник: ТАСС

Карпин: «Ростову» не хватило концентрации в матче РПЛ против «Локомотива»

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Футболистам «Ростова» не хватило концентрации, чтобы набрать очки в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Локомотива». Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер «Ростова» Валерий Карпин.

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В пятницу «Локомотив» на своем поле обыграл «Ростов» со счетом 2:1.

«В случае с первым голом не хватило концентрации, со вторым тоже — пропустили после углового удара. Самое важное — не получалась игра в атаке, команда слишком много теряла мяч. Очень плохо действовали впереди относительно прошлых матчей», — сказал Карпин.

«Ростов» занимает пятое место в таблице РПЛ. В следующем туре клуб сыграет против «Анжи». Матч пройдет 27 октября на стадионе «Ростов-Арена».

Локомотив 2:1
Первый тайм: 1:1
Ростов
19.10.2018, 20:30 Зрители: 13345 основной раунд: 11-й тур РЖД Арена
Главные тренеры
Юрий Семин Валерий Карпин
Голы
26′ Антон Миранчук (В. Игнатьев) 11
60′ Соломон Кверквелия 33
15 Сверрир Ингасон 27′
Составы
Маринату Гильерме 1
Владислав Игнатьев 20
Бенедикт Хеведес 5
77′ Соломон Кверквелия 33
Мануэл Фернандеш 4
Антон Миранчук 11
Гжегож Крыховяк 7
42′ Дмитрий Баринов 6
Игорь Денисов (к) 27
81′ Ведран Чорлука 14
Михаил Лысов 84
90′ Алексей Миранчук 59
Дмитрий Тарасов 23
31 Илья Абаев
4 Сергей Паршивлюк (к)
15 Сверрир Ингасон 66′
3 Мацей Вилюш
6 Рагнар Сигурдссон 87′
8 Аяз Гулиев 31′
7 Артур Юсупов
77 Дмитрий Скопинцев
17 Антон Салетрос 70′ 69′
2 Тимофей Калачев
11 Алексей Ионов 72′
10 Александр Зуев
9 Бьорн Сигурдарсон 62′
14 Элдор Шомуродов
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 1
14 Удары (всего) 4
3 Удары в створ 3
3 Угловые 3
8 Фолы 17
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)
Боковой судья Арам Петросян (Бронницы, Россия)
Обозначения
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Вторая желтая карточка
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