Карпин: «Ростову» не хватило концентрации в матче РПЛ против «Локомотива»
МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Футболистам «Ростова» не хватило концентрации, чтобы набрать очки в матче 11-го тура Российской
МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Футболистам «Ростова» не хватило концентрации, чтобы набрать очки в матче 11-го тура Российской
В пятницу «Локомотив» на своем поле обыграл «Ростов» со счетом 2:1.
«В случае с первым голом не хватило концентрации, со вторым тоже — пропустили после углового удара. Самое важное — не получалась игра в атаке, команда слишком много теряла мяч. Очень плохо действовали впереди относительно прошлых матчей», — сказал Карпин.
«Ростов» занимает пятое место в таблице РПЛ. В следующем туре клуб сыграет против «Анжи». Матч пройдет 27 октября на стадионе «Ростов-Арена».
|Юрий Семин
|Валерий Карпин
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|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|1
|14
|Удары (всего)
|4
|3
|Удары в створ
|3
|3
|Угловые
|3
|8
|Фолы
|17
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)
|Боковой судья
|Арам Петросян (Бронницы, Россия)