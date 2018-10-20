Юрий Семин: 5 матчей за 13 дней -это ненормально
Главные тренеры — о матче «Локомотива» и «Ростова» (2:1).
Главные тренеры — о матче «Локомотива» и «Ростова» (2:1).
Андрей Михайлов из Черкизова
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после третьей подряд победы в чемпионате России высказался о насыщенном календаре, состоянии травмированных.
— Сложная, тяжелая игра, — начал Семин. — Игроки проявили характер, постоянно пытались взломать оборону «Ростова», который очень хорошо защищается. Забить два «Ростову» не так легко. Радует, что набрали три очка и приблизились к группе команд, которая занимает хорошие места.
— После ЦСКА вы, можно сказать, жаловались, что остались без нападающих…
— (прерывает) Я никогда не жалуюсь, а говорю конкретно.
— Сейчас показалось, что без нападающих «Локомотив» играет лучше. Может все не так плохо?
— Ну, это вам показалось. Нет четырех игроков, но я не жалуюсь, а констатирую факт. Нет Фарфана, Смолова, Рыбуса и Эдера. Плюс, сейчас нет Чорлуки. Даже пять! Но я не жалуюсь. Пять игроков нет.
Сейчас у нас 13 дней, за которые мы должны провести 5 игр. Я опять не жалуюсь. Ни в коем случае. Но это нормально, или нет? Я считаю, что это ненормально.
— Вы говорили, что Кокорин и Мамаев подставили наш футбол. Но не подставляет ли нашу вратарскую школу то, что в сборной играет Гильерме? И в клубе, хотя у вас есть Медведев.
— Что значит, подставляешь и не подставляешь? Тренерский штаб сборной — не враги себе: кто лучше, тот играет. У Гильерме русское гражданство, он почти россиянин. В России с 17 лет, хорошо говорит. Я не вижу в этом проблем. Но нужно уделять внимание развитию
— Это временная фигура, какой был в начале века Нигматуллин. Он не стал заменой Дасаеву!
— Вы хотите, чтобы я оценил уровень Гильерме? Он — высочайший! В России нет ни одного вратаря, который с фланговых передач прерывал все атаки. В сборной он две передачи отдал (одну предголевую и еще одну, после которой началась острая атака. — Прим. «СЭ»).
— Что с Чорлукой?
— Сейчас сложно сказать. Думаю, потянул заднюю поверхность бедра.
— Как проходит восстановление Смолова? Будете ли его форсировать?
— Уже форсируем. Рыбуса месяц форсируем, Фарфана, Федора… Всех форсируем. Но ничего пока не идет.
— Как состояние Коломейцева?
— У него прошла достаточно серьезная операция. Наверное, в этом году он не сыграет.
— Во второй игре подряд «Локомотив» стабильно провел два тайма. Команда в хорошей форме?
— В начале сезона команда была разбалансирована.
— Четырех дней отдыха перед «Порту» хватит?
— Четыре дня -нормально. А пять матчей за 13 дней потом — нет.
Главный тренер «Ростова» после поражения был немногословен.
— Потеря концентрации, пропустили мяч с углового, — сказал Карпин. — В остальном, самое главное — не получилась игра в атаке. Ни в позиционной, ни в контратаке. Слишком много мячей теряли.
— Не получилась по сравнению с другими матчами?
— Да.
— Это связано с хорошей игрой «Локомотива», или с плохой — «Ростова»?
— Думаю, с нашей.
|Юрий Семин
|Валерий Карпин
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|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|1
|14
|Удары (всего)
|4
|3
|Удары в створ
|3
|3
|Угловые
|3
|8
|Фолы
|17
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)
|Боковой судья
|Арам Петросян (Бронницы, Россия)