Продлит ли Бердыев свою серию в Уфе? «Рубин» не проигрывает уже семь туров подряд

Источник: Спорт-Экспресс

Уфа — Рубин

20 октября. Уфа. Стадион «Нефтяник». 16.30 (Матч ТВ, Матч Премьер).

Потери: Йокич, Безденежных (оба — травма) — Джанаев, Цаллагов (оба — травма), Иг. Коновалов (дисквалификация).

Судья: Галимов (Улан-Удэ).

Коэффициенты Winline: П1 3.18 — Н 2.86 — П2 2.70 (здесь и далее — коэффициенты по версии в следующем порядке: победа хозяев — ничья — победа гостей).

Последние три матча «Уфы» (15-е место в чемпионате)

26.09. Кубок России. «Нижний Новгород», 0:0 (3:5 по пен.) (г)

29.09. Чемпионат России. «Енисей», 2:1 (д)

05.10. Чемпионат России. «Арсенал», 1:1 (г).

Последние три матча «Рубина» (6-е место в чемпионате)

26.09. Кубок России. «Химки», 1:0 (г)

01.10. Чемпионат России. «Крылья Советов», 2:1 (д)

06.10. Чемпионат России. «Урал», 1:0 (д).

Интересный факт

— 7 матчей в премьер-лиге не проигрывает команда Курбана Бердыева (+3=4−0, мячи 9−6). У «Рубина» лишь одно поражение в 10 встречах чемпионата — столько же, сколько у лидирующего «Зенита», которому казанцы как раз уступили в 3-м туре.

— «Уфа», которая в конце лета остановилась в шаге от группового рундаа Лиги Европы, одержала лишь одну победу в 12 последних матчах во всех турнирах, вылетев из Кубка России и опустившись на предпоследнюю строчку турнирной таблицы.

Прогноз эксперта

Дмитрий Булыкин, бывший нападающий «Локомотива» и «Динамо»:

— 0:1. Хозяева никак не могут прийти в себя после серии неудачных матчей, а у казанцев сейчас проблемы с УЕФА. Не думаю, что команды находятся в оптимальном состоянии. Но поставлю на минимальную победу «Рубина».

Новости

— УЕФА принял решение отстранить «Рубин» от участия в еврокубках на один сезон. Клуб не сможет принять участия в Лиге чемпионов и Лиге Европы, если квалифицируется в еврокубки в течение двух сезонов. Наказание вынесено на основании решения арбитражной палаты УЕФА по финансовому контролю клубов. «Указанное решение может быть обжаловано в CAS. В данный момент ФК “Рубин” изучает возможность и целесообразность такого обжалования», — сообщили в пресс-службе клуба.

— Старший тренер «Уфы» бразилец Виллиам де Оливейра попробовал себя в роли телеведущего. Он провел выпуск новостей спорта на региональном канале БСТ. Виллиам де Оливейра в качестве футболиста защищал цвета «Уфы» с 2012 по 2015 год, после чего завершил карьеру и вошел в тренерский штаб команды.

Оренбург — Енисей

20 октября. Оренбург. Стадион «Газовик». 11.30 (Матч Премьер).

Потери: Сутормин (дисквалификация) — Дугалич (дисквалификация), Костюков, Торбинский, Харитонов, Юрченко (все — травма).

Судья: Волошин (Смоленск).

Коэффициенты Winline: П1 2.13 — Н 3.06 — П2 4.19.

Последние три матча «Оренбурга» (8-е место в чемпионате)

25.09. Кубок России. «Динамо» (Барнаул), 2:0 (г)

28.09. Чемпионат России. ЦСКА, 0:1 (д)

06.10. Чемпионат России. «Ростов», 1:0 (г).

Последние три матча «Енисея» (16-е место в чемпионате)

26.09. Кубок России. «Луки-Энергия», 2:1 (г)

29.09. Чемпионат России. «Уфа», 1:2 (г)

07.10. Чемпионат России. «Спартак», 2:3 (д).

Интересный факт

— В прошлом сезоне обе команды выступали в ФНЛ, одержав по одной победе в очных домашних встречах: «Енисей» был сильнее в Красноярске (2:0), но уступил в Оренбурге (0:1). Интересно, что оба мяча сибиряков в первой игре забил Андрей Козлов, защищающий теперь цвета оренбуржцев.

Прогноз эксперта

Дмитрий Булыкин, бывший нападающий «Локомотива» и «Динамо»:

— 1:0. Здесь может сработать фактор своего поля, так что ставлю на победу «Оренбурга».

Новости

— Во время перерыва на игры сборных «Оренбург» узнал соперника по 1/8 финала Кубка России — им стала «Тюмень», обыгравшая по пенальти ЦСКА, — и победил в товарищеском матче «Уфу»: голами отметились Деспотович и Козлов.

— Красноярцы заняли паузу контрольной игрой со своим молодежным составом, который победили со счетом 5:0. А еще они увидели свои копии в футбольном симуляторе — очередной плюс креативной пресс-службе «Енисея».

Урал — Крылья Советов

20 октября. Екатеринбург. Стадион «Екатеринбург Арена». 14.00 (Матч ТВ, Матч Премьер).

Потери: Погребняк, Чантурия (оба — под вопросом) — Самарджич (травма).

Судья: Сухой (Люберцы).

Коэффициенты Winline: П1 2.22 — Н 3.07 — П2 3.86.

Последние три матча «Урала» (10-е место в чемпионате)

25.09. Кубок России. «Нефтехимик», 3:2 (г)

29.09. Чемпионат России. «Арсенал», 2:1 (д)

06.10. Чемпионат России. «Рубин», 0:1 (г).

Последние три матча «Крыльев Советов» (11-е место в чемпионате)

27.09. Кубок России. «Тамбов», 2:1 (г)

01.10. Чемпионат России. «Рубин», 1:2 (г)

06.10. Чемпионат России. «Динамо», 1:0 (д).

Интересный факт

— «Крылья Советов» уже одержали первую победу (над «Динамо») после ухода с поста главного тренера Андрея Тихонова, но новый рулевой самарцев Миодраг Божович за той игрой наблюдал с трибун. Встреча с «Уралом» станет для черногорского специалиста первой полноценной в новом статусе.

Прогноз эксперта

Дмитрий Булыкин, бывший нападающий «Локомотива» и «Динамо»:

— 0:0. Будет ничья. Это добротные команды, которые станут стараться отыграть на ноль в обороне.

Новости

— Группа компаний «Ренова», которая контролируется бизнесменом Виктором Вексельбергом, перестала быть генеральным спонсором «Урала». Как сообщил директор по стратегическим коммуникациям «Реновы» Андрей Шторх, деньги на команду компания перестала выделять уже в нынешнем сезоне, хотя ранее заполняла до трети годового бюджета команды. Причины такого решения он не объяснил.