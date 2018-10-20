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11:19 (мск), источник: Lenta.Ru

Подсчитан доход Кокорина и Мамаева за время пребывания в СИЗО

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, которые находятся под арестом за участие в драках, за время пребывания в тюрьме заработали больше 10,5 миллиона рублей. Об этом сообщает RT.

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Источник: РИА "Новости"

СМИ ссылается на данные из открытых источников, согласно которым зарплата Кокорина по контракту составляет 252 миллиона рублей в год, а Мамаева — 180 миллионов рублей.

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После заключения футболистов под стражу клубы не сообщали о применении в отношении них санкций. Таким образом, за девять дней в СИЗО спортсмены заработали 10,54 миллиона рублей.

18 октября тренер «Зенита» Сергей Семак потребовал справедливого наказания для Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. Оба помещены в СИЗО до 8 декабря.

8 октября футболисты в компании друзей напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой, а затем избили чиновника Минпромторга Дениса Пака в одной из московских кофеен.

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