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11:39 (мск), источник: Чемпионат.com

«Оренбург» — «Енисей»: стали известны составы команд

Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и красноярского «Енисея» на матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги.

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Источник: РИА "Новости"

«Оренбург»: Фролов, Малых, Сиваков, Терехов, Ойеволе, Бегич, Бреев, Афонин, Попович, Мишкич, Козлов.

Запасные: Довбня, Руденко, Андреев, Шахов, Чиркин, Маляров, Кулишев, Чуканов, Галаджан, Деспотович.

«Енисей»: Филиппов, Ятченко, Кичин, Занев, Грицаенко, Комолов, Зотов, Фатуллаев, Огуде, Саркисов, Бодул.

Запасные: Нестеренко, Рожков, Гасанов, Комков, Семакин, Гавазай, Кутьин, Обрадович.
Матч между «Оренбургом» и красноярским «Енисеем» состоится сегодня, 20 октября, в Оренбурге на стадионе «Газовик».

Начало игры — в 11:30 мск.

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