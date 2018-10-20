«Оренбург» — «Енисей»: стали известны составы команд

Запасные: Нестеренко, Рожков, Гасанов, Комков, Семакин, Гавазай, Кутьин, Обрадович.

Матч между «Оренбургом» и красноярским «Енисеем» состоится сегодня, 20 октября, в Оренбурге на стадионе «Газовик».