«Оренбург» и «Енисей» сыграли вничью в матче 11-го тура чемпионата России

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в субботу в Оренбурге, завершилась со счетом 0:0. Матч начался с минуты молчания в память о трагедии, произошедшей в среду в Керчи.

«Оренбург» набрал 15 очков и идет на восьмом месте в таблице премьер-лиги, «Енисей» с шестью очками в активе замыкает таблицу, расположившись на 16-й строчке.