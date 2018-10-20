«Оренбург» и «Енисей» сыграли вничью в матче 11-го тура чемпионата России
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Футболисты «Оренбурга» сыграли дома вничью с красноярским «Енисеем» в матче 11-го тура чемпионата России.
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Футболисты «Оренбурга» сыграли дома вничью с красноярским «Енисеем» в матче 11-го тура чемпионата России.
Встреча, прошедшая в субботу в Оренбурге, завершилась со счетом 0:0. Матч начался с минуты молчания в память о трагедии, произошедшей в среду в Керчи.
«Оренбург» набрал 15 очков и идет на восьмом месте в таблице
В следующем матче сезона «Оренбург» сыграет 27 октября на выезде с тульским «Арсеналом», а «Енисей» 28 октября примет в Красноярске московский «Локомотив».
|Владимир Федотов
|Дмитрий Аленичев
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|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|2
|8
|Удары (всего)
|8
|3
|Удары в створ
|2
|4
|Угловые
|3
|13
|Фолы
|10
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Николай Волошин (Смоленск, Россия)
|Боковой судья
|Николай Еремин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Илья Елеференко (Москва, Россия)