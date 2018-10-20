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14:43 (мск), источник: Р-Спорт

«Оренбург» и «Енисей» сыграли вничью в матче 11-го тура чемпионата России

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Футболисты «Оренбурга» сыграли дома вничью с красноярским «Енисеем» в матче 11-го тура чемпионата России.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в субботу в Оренбурге, завершилась со счетом 0:0. Матч начался с минуты молчания в память о трагедии, произошедшей в среду в Керчи.

«Оренбург» набрал 15 очков и идет на восьмом месте в таблице премьер-лиги, «Енисей» с шестью очками в активе замыкает таблицу, расположившись на 16-й строчке.

В следующем матче сезона «Оренбург» сыграет 27 октября на выезде с тульским «Арсеналом», а «Енисей» 28 октября примет в Красноярске московский «Локомотив».

Оренбург 0:0
Первый тайм: 0:0
Енисей
20.10.2018, 11:30 Зрители: 4422 основной раунд: 11-й тур Газовик
Главные тренеры
Владимир Федотов Дмитрий Аленичев
Составы
Евгений Фролов 91
Андрей Малых (к) 12
Сергей Терехов 13
Михаил Сиваков 3
Силвие Бегич 6
Адессойе Ойеволе 58
Даниэл Мишкич 8
Вадим Афонин 29
69′ Сергей Бреев 23
Григорий Чиркин 86
40′ 83′ Денис Попович 10
Андреа Чуканов 11
65′ Андрей Козлов 9
Джордже Деспотович 7
47 Михаил Филиппов
3 Дмитрий Ятченко
33 Петар Занев (к)
2 Валерий Кичин
13 Алексей Грицаенко 44′
5 Павел Комолов
7 Александр Зотов
8 Фегор Огуде
15 Азим Фатуллаев
11 Артур Саркисов 78′
10 Михаил Комков
9 Дарко Бодул 46′
91 Марко Обрадович
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 2
8 Удары (всего) 8
3 Удары в створ 2
4 Угловые 3
13 Фолы 10
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Николай Волошин (Смоленск, Россия)
Боковой судья Николай Еремин (Москва, Россия)
Боковой судья Илья Елеференко (Москва, Россия)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
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Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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