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16:22 (мск), источник: Р-Спорт

«Крылья Советов» в меньшинстве сыграли вничью с «Уралом»

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Футболисты екатеринбургского «Урала» и самарских «Крыльев Советов» сыграли вничью в матче 11-го тура чемпионата России.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в Екатеринбурге, завершилась со счетом 1:1. На гол Андрея Панюкова на 29-й минуте у хозяев самарская команда ответила точным ударом Максима Каннуникова на 51-й.

Обе команды заканчивали игру в меньшинстве: на 55-й минуте за второе предупреждение был удален защитник «Крыльев Советов» Виталий Денисов, а на 88-й красную карточку получил полузащитник «Урала» Алексей Евсеев.

Урал 1:1
Первый тайм: 1:0
Крылья Советов
20.10.2018, 14:00 основной раунд: 11-й тур Екатеринбург Арена
Главные тренеры
Дмитрий Парфенов Миодраг Божович
Голы
29′ Андрей Панюков (Н. Димитров, Э. Бикфалви) 20
99 Максим Канунников 51′
Составы
Ярослав Годзюр 31
Денис Кулаков (к) 15
Михаил Меркулов 27
Вараздат Ароян 3
Грегор Балажиц 6
Николай Димитров 17
Отман Эль-Кабир 58
Эрик Бикфалви 10
77′ Андрей Панюков 20
83′ Владимир Ильин 11
42′ 70′ Андрей Егорычев 44
77′ 88′ Алексей Евсеев 8
81′ Роман Емельянов 92
Артем Фидлер 57
1 Сергей Рыжиков 59′
39 Виталий Денисов 34′ 55′
18 Агустин Рохель
90 Тарас Бурлак
28 Паул Антон
8 Сергей Корниленко (к)
99 Максим Канунников
89 Йоан Молло
15 Георгий Зотов 87′ 37′
44 Никита Чичерин
6 Жозе Феррейра Надсон 58′
2 Владимир Полуяхтов 90+4′
64 Олег Ланин 46′
4 Евгений Башкиров
Статистика
4 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
8 Голевые моменты 4
15 Удары (всего) 7
8 Удары в створ 4
8 Угловые 2
17 Фолы 16
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Алексей Сухой (Люберцы, Россия)
Боковой судья Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
Боковой судья Антон Кобзев (Москва, Россия)
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