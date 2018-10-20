«Крылья Советов» в меньшинстве сыграли вничью с «Уралом»
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Футболисты екатеринбургского «Урала» и самарских «Крыльев Советов» сыграли вничью в матче 11-го тура чемпионата России.
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Футболисты екатеринбургского «Урала» и самарских «Крыльев Советов» сыграли вничью в матче 11-го тура чемпионата России.
Встреча, состоявшаяся в Екатеринбурге, завершилась со счетом 1:1. На гол Андрея Панюкова на 29-й минуте у хозяев самарская команда ответила точным ударом Максима Каннуникова на 51-й.
Обе команды заканчивали игру в меньшинстве: на 55-й минуте за второе предупреждение был удален защитник «Крыльев Советов» Виталий Денисов, а на 88-й красную карточку получил полузащитник «Урала» Алексей Евсеев.
|Урал
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1:1
Первый тайм: 1:0
|Крылья Советов
|Дмитрий Парфенов
|Миодраг Божович
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|4
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|8
|Голевые моменты
|4
|15
|Удары (всего)
|7
|8
|Удары в створ
|4
|8
|Угловые
|2
|17
|Фолы
|16
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Алексей Сухой (Люберцы, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
|Боковой судья
|Антон Кобзев (Москва, Россия)