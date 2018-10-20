«Рубин» разошелся миром с «Уфой», продлив беспроигрышную серию до 8 матчей
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Казанский «Рубин» сыграл вничью с «Уфой» в матче 11-го тура чемпионата России по футболу.
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Казанский «Рубин» сыграл вничью с «Уфой» в матче 11-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча, состоявшаяся в Уфе на стадионе «Нефтяник» в субботу, завершилась со счетом 0:0. Ранее сообщалось, что все игры 11-го тура чемпионата начнутся с минуты молчания в память о жертвах трагедии в Керчи.
Казанцы, в активе которых 18 очков, занимают седьмое место в турнирной таблице, «Уфа» (10) располагается на 13-й строчке.
В 12-м туре Российской
|Сергей Томаров
|Курбан Бердыев
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|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|1
|11
|Удары (всего)
|4
|7
|Удары в створ
|1
|12
|Угловые
|7
|14
|Фолы
|15
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
|Боковой судья
|Тихон Калугин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Константин Шаламберидзе (Москва, Россия)