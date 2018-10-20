«Рубин» разошелся миром с «Уфой», продлив беспроигрышную серию до 8 матчей

Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Хаддерсфилд0
Ливерпуль0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Шальке-040
Вердер0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Вильярреал0
Атлетико0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ювентус1
Дженоа0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
ПСЖ3
Амьен0
Футбол. Зарубежный
21:00
Кан
Генгам
Футбол. Зарубежный
21:00
Дижон
Лилль
Футбол. Зарубежный
21:00
Нант
Тулуза
Футбол. Зарубежный
21:00
Реймс
Анже
Футбол. Зарубежный
21:00
Страсбур
Монако
Футбол. Зарубежный
21:30
Удинезе
Наполи
Футбол. Зарубежный
21:45
Барселона
Севилья
Футбол. Зарубежный
17:15
Валенсия1
Леганес1
Футбол. Первый дивизион
17:00
Сочи4
Сибирь1
Футбол. Первый дивизион
17:00
Зенит-20
СКА-Хабаровск1
Футбол. Первый дивизион
17:00
Балтика1
Краснодар-24
Футбол. Зарубежный
17:00
Борнмут0
Саутгемптон0
Футбол. Зарубежный
17:00
Кардифф Сити4
Фулхэм2
Футбол. Зарубежный
17:00
Манчестер Сити5
Бернли0
Футбол. Зарубежный
17:00
Ньюкасл Юнайтед0
Брайтон & Хоув1
Футбол. Зарубежный
17:00
Вест Хэм Юнайтед0
Тоттенхэм Хотспур1
Футбол. Зарубежный
17:00
Вулверхэмптон Уондерерс0
Уотфорд2
Футбол. Зарубежный
17:00
Ворскла0
Динамо К1
Футбол. Премьер-лига
16:30
Уфа0
Рубин0
Футбол. Зарубежный
16:30
Байер2
Ганновер-962
Футбол. Зарубежный
16:30
Штутгарт0
Боруссия Д4
Футбол. Зарубежный
16:30
Аугсбург0
РБ Лейпциг0
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург1
Бавария3
Футбол. Зарубежный
16:30
Нюрнберг1
Хоффенхайм3
Футбол. Первый дивизион
16:00
Авангард К0
Томь0
Футбол. Первый дивизион
16:00
Факел0
Тамбов0
Футбол. Первый дивизион
16:00
Химки2
Тюмень1
Футбол. Первый дивизион
16:00
Ротор1
Мордовия1
Футбол. Первый дивизион
16:00
Нижний Новгород1
Армавир0
Футбол. Зарубежный
16:00
Рома0
СПАЛ2
Футбол. Первый дивизион
15:00
Шинник0
Луч0
Футбол. Первый дивизион
14:30
Спартак-20
Чертаново2
Футбол. Зарубежный
14:30
Челси2
Манчестер Юнайтед2
Футбол. Премьер-лига
14:00
Урал1
Крылья Советов1
Футбол. Зарубежный
14:00
Мариуполь3
Заря Лг2
Футбол. Зарубежный
14:00
Реал1
Леванте2
Футбол. Премьер-лига
11:30
Оренбург0
Енисей0
Все события
Фоторепортажи
26Россия победила Турцию
12Дебют Еременко в «Спартаке»
19:04 (мск), источник: Р-Спорт

«Рубин» разошелся миром с «Уфой», продлив беспроигрышную серию до 8 матчей

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Казанский «Рубин» сыграл вничью с «Уфой» в матче 11-го тура чемпионата России по футболу.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в Уфе на стадионе «Нефтяник» в субботу, завершилась со счетом 0:0. Ранее сообщалось, что все игры 11-го тура чемпионата начнутся с минуты молчания в память о жертвах трагедии в Керчи.

Казанцы, в активе которых 18 очков, занимают седьмое место в турнирной таблице, «Уфа» (10) располагается на 13-й строчке.

В 12-м туре Российской премьер-лиги «Уфа» 27 октября сыграет в гостях с екатеринбургским «Уралом». «Рубин», не проигрывающий уже восемь матчей подряд, 29-го примет московский «Спартак».

Уфа 0:0
Первый тайм: 0:0
Рубин
20.10.2018, 16:30 Зрители: 5166 основной раунд: 11-й тур Нефтяник
Главные тренеры
Сергей Томаров Курбан Бердыев
Составы
Александр Беленов 31
Александр Сухов 33
Джемал Табидзе 55
Павел Аликин (к) 3
Александр Пуцко 15
Йонуц Неделчару 27
68′ Оливье Тилль 29
Силвестр Игбун 44
76′ Веролюб Салатич 6
Кэтэлин Карп 8
73′ Дмитрий Сысуев 7
Вячеслав Кротов 57
23 Иван Коновалов
91 Виталий Устинов 71′
30 Федор Кудряшов
5 Филип Уремович
14 Владимир Гранат
44 Гонсалес Сесар Навас (к)
7 Вячеслав Подберезкин
20 Сердар Азмун
19 Хорен Байрамян 90′ 38′
80 Егор Сорокин
10 Дмитрий Полоз 90′
11 Александр Бухаров
18 Павел Могилевец 82′
88 Руслан Камболов
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 1
11 Удары (всего) 4
7 Удары в створ 1
12 Угловые 7
14 Фолы 15
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
Боковой судья Тихон Калугин (Москва, Россия)
Боковой судья Константин Шаламберидзе (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Уфа
НовостиМатчиСоставСтатистика
Рубин
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Это может ухудшить ситуацию: Кокорин сделал новое признание
Шарапова впервые показала бойфренда
Каррера: Мне надо убедить Федуна, чтобы он поверил в меня
«Бавария» одержала первую победу в четырех матчах Бундеслиги
Моуринью даже круче Хабиба. Шоу Жозе затмило матч в Лондоне
8 суперзвезд биатлона, которых будет не хватать в новом сезоне
Лидер ФНЛ «Тамбов» не смог обыграть «Факел» в матче 17-го тура
«Ювентус» принимает «Дженоа» с Кришито (видеотрансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь