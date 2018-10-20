«Рубин» разошелся миром с «Уфой», продлив беспроигрышную серию до 8 матчей

Встреча, состоявшаяся в Уфе на стадионе «Нефтяник» в субботу, завершилась со счетом 0:0. Ранее сообщалось, что все игры 11-го тура чемпионата начнутся с минуты молчания в память о жертвах трагедии в Керчи.