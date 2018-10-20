Опубликованы письма Кокорина и Мамаева из «Бутырки»

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Один из блогеров написал игрокам по письму, в которых высказал слова поддержки. Кокорину он также отправил фотографию времен его игры за московское «Динамо».

Мамаев отправил в ответ: «Привет! Спасибо большое за поддержку!». Кокорин же оказался более многословен: «Кирилл (автор письма — прим. “Ленты.ру”), добрый день. Спасибо большое за твое письмо. Я помню, где это фото было сделано. Очень переживаю за “Динамо” всегда, жду игр на новом стадионе. У меня все есть, спасибо большое. Надеюсь, скоро все будет хорошо».

Видео Кокорин и Мамаев пламенно раскаялись по видеосвязи

Ранее 20 октября Кокорин получил первую передачу от родных. Мамаеву вещи и деньги передали раньше. Оба футболиста намереваются посещать тренажерный зал.

19 октября во время речи на заседании в Мосгорсуде игроки попросили изменить меру пресечения, выпустив на свободу. Кокорин не сумел сдержать слез. Суд принял решение оставить Кокорина, его младшего брата Кирилла и Мамаева под арестом. Они будут находиться в СИЗО до 8 декабря. Решение тем не менее может быть обжаловано защитой футболистов.