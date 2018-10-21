В Москве появились граффити с призывом освободить Кокорина

Напомним, 8 октября Кокорин вместе с младшим братом Кириллом, полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым и другом Александром Протасовицким стал зачинщиком двух драк. В ходе инцидентов пострадали московский чиновник Минпромторга Денис Пак и водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук.

Тверской суд Москвы 11 октября отправил под арест футболистов, брата Кокорина и Протасовицкого до 8 декабря. Накануне всем четверым были предъявлены обвинения в побоях и хулиганстве.