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01:22 (мск), источник: Чемпионат.com

В Москве появились граффити с призывом освободить Кокорина

В Москве, в районе станции метро «Алтуфьево», появились граффити в поддержку нападающего «Зенита» Александра Кокорина, передаёт корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

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Напомним, 8 октября Кокорин вместе с младшим братом Кириллом, полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым и другом Александром Протасовицким стал зачинщиком двух драк. В ходе инцидентов пострадали московский чиновник Минпромторга Денис Пак и водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук.

Тверской суд Москвы 11 октября отправил под арест футболистов, брата Кокорина и Протасовицкого до 8 декабря. Накануне всем четверым были предъявлены обвинения в побоях и хулиганстве.

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