«Зенит» и «Краснодар» сыграют в РПЛ без Кокорина и Мамаева

Источник: РИА "Новости"

Лидер премьер-лиги «Зенит» в Химках встретится с московским «Динамо». Матч начнется в 14:00 мск, обслужит его бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону.

Главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак дал понять, что клуб в будущем рассчитывает на Кокорина. Пока же в обойме у него трое нападающих — Артем Дзюба, Себастьян Дриусси и Антон Заболотный.

Семак надеется, что на «Арене-Химки» сможет сыграть в воротах Андрей Лунев, который получил повреждение в матче предыдущего тура с «Краснодаром», он ездил в сборную России, но на поле в матчах в Калининграде и Сочи не выходил. Тренер сообщил, что под вопросом участие еще ряда игроков, но не сказал, каких. Одним из них может быть полузащитник Александр Ерохин, который также травмировался в предыдущем туре. Помочь «Зениту» точно не сможет полузащитник Леандро Паредес, получивший четвертую желтую карточку в предыдущей игре.

«Динамо» занимает 12-е место в таблице. Безвыигрышная серия команды составляет четыре встречи, в последний раз подопечные Дмитрия Хохлова выигрывали в чемпионате 2 сентября. Участие в матче не примет защитник Владимир Рыков — у него обнаружили паховую грыжу, на этой неделе он был прооперирован в Риме. Также продолжают восстанавливаться нападающий Евгений Марков и защитник Себастьян Хольмен, который начнет тренироваться в общей группе со следующей недели.

В последний раз «Динамо» дома обыгрывало «Зенит» почти 10 лет назад — 24 мая 2009 года. После этого динамовцы выиграли у соперника в ноябре 2012 года, но победа была технической — «Зенит» был наказан за поведение болельщиков, попавших петардой в глаз вратарю «Динамо» Антону Шунину.

«Спартак» хочет вернуться на второе место

Столичный «Спартак» примет тульский «Арсенал», начало матча в 16:30 мск. Игру обслужит бригада арбитров во главе с нижегородцем Михаилом Вилковым.

Полузащитник красно-белых Денис Глушаков, отстраненный Массимо Каррерой от работы с основным составом, открыл счет своим голам за молодежный состав «Спартака» в пятничном матче молодежного первенства с «Арсеналом» (4:0). Но ни Глушаков, ни другой бывший игрок основы, защитник Андрей Ещенко, в ближайшее время на возвращение в главную команду пока рассчитывать не могут. Зато на субботней тренировке в Тарасовке в составе команды появился другой автор гола в ворота молодежки туляков — 18-летний нападающий Данила Прошляков.

Каррера дал понять, что рассчитывает на возвращение в состав защитника Ильи Кутепова. Участник чемпионата мира в этом сезоне в премьер-лиге еще не играл из-за травмы.

Красно-белые рассчитывают благодаря победе над «Арсеналом» вернуться на второе место в таблице, что может случиться, если «Краснодар» потеряет очки в домашней встрече с «Ахматом». Победа нужна Каррере, который после открытой тренировки сказал, что хочет убедить результатами владельца клуба Леонида Федуна оставить его в команде.

У гостей пропустит матч Зелимхан Бакаев, арендованный у «Спартака». Полузащитник, не сумевший вместе с молодежной сборной России выйти в стыковые матчи отборочного турнира на чемпионат Европы, не сыграет согласно условиям аренды.

«Краснодар» ищет замену Мамаеву

В заключительном матче тура «Краснодар» примет «Ахмат», начало игры в 19:00 мск. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова.

Краснодарский клуб проведет первый матч без Мамаева. В отличие от «Зенита», который надеется на возвращение своего нападающего, «Краснодар» пытается расторгнуть с полузащитником контракт. Южане уже обратились по этому поводу в палату по разрешению споров Российского футбольного союза.

Мамаев в этом сезоне провел все 10 матчей премьер-лиги (восемь — в основе), две игры в Лиге Европы. В отсутствие номинальных нападающих, Мамаев провел последние матчи в атакующей группе. В предстоящей встрече на поле должен появиться восстановившийся от травмы форвард Ари.

Что касается обороны, тренерскому штабу краснодарцев предстоит подумать, кем заменить удаленного в игре с «Зенитом» Сергея Петрова.