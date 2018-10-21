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13:46 (мск), источник: Чемпионат.com

«Динамо» — «Зенит»: стали известны составы команд

Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Зенита» на матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги, который пройдёт на стадионе «Арена Химки» сегодня, 21 октября.

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Источник: РИА "Новости"

«Динамо»: Шунин, Шунич, Хольмен, Соснин, Жоаозиньо, Соу, Рауш, Черных, Теттех, Кардозу, Панченко.

Запасные: Лещук, Морозов, Евгеньев, Темников, Терехов, Москвичёв, Луценко.

«Зенит»: Лунёв, Иванович, Смольников, Чернов, Нету, Кузяев, Мак, Краневиттер, Маркизио, Дзюба, Дриусси.

Запасные: Кержаков, Лодыгин, Набиуллин, Мевля, Маммана, Шатов, Оздоев, Ерохин, Эрнани, Заболотный.

«Динамо» в настоящий момент занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 10 очков после десяти матчей. «Зенит» (25) — на 1-й строчке.

Начало встречи — в 14:00 мск.

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