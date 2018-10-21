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15:48 (мск), источник: Р-Спорт

Болельщики «Динамо» вывесили баннер с намеком на Кокорина

ХИМКИ (Московская область), 21 окт — РИА Новости, Вероника Столбунова. Болельщики московского «Динамо» в матче чемпионата России по футболу с петербургским «Зенитом» вывесили баннер с намеком на игрока «сине-бело-голубых» Александра Кокорина.

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Источник: РИА "Новости"

Активные болельщики «Динамо» вывесили большой баннер с изображением Дяди Степы с эмблемой московского клуба, который склонился к детям в сине-бело-голубых шарфах, как бы поучая их, у одного из детей на кофте был номер 9, под которым Кокорин выступает за «Зенит».

Кокорин выступал за «Динамо» в 2008—2013 годах и 2013−2015 годах.

Две потасовки с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева произошли 8 октября. Сначала, по данным следствия, Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и их друзья избили водителя одной из ведущих Первого канала, а потом в кафе — главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергея Гайсина.

Два дня футболисты не выходили на связь, однако после объявленного следствием ультиматума явились в ГУМВД и были помещены в изолятор. Уголовное дело возбуждено по статьям «Хулиганство в составе группы лиц» и «Побои». Санкция только статьи «Хулиганство» предполагает до семи лет заключения.

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