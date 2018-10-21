Болельщики «Динамо» вывесили баннер с намеком на Кокорина

Источник: РИА "Новости"

Активные болельщики «Динамо» вывесили большой баннер с изображением Дяди Степы с эмблемой московского клуба, который склонился к детям в сине-бело-голубых шарфах, как бы поучая их, у одного из детей на кофте был номер 9, под которым Кокорин выступает за «Зенит».

Кокорин выступал за «Динамо» в 2008—2013 годах и 2013−2015 годах.

Две потасовки с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева произошли 8 октября. Сначала, по данным следствия, Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и их друзья избили водителя одной из ведущих Первого канала, а потом в кафе — главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергея Гайсина.