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16:10 (мск), источник: ТАСС

«Динамо» обыграло «Зенит» в матче чемпионата России

ХИМКИ /Московская область/, 21 октября. /ТАСС/. Московское «Динамо» одержало победу над петербургским «Зенитом» со счетом 1:0 в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра прошла на стадионе «Арена-Химки» в присутствии 12 734 зрителей.

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Источник: РИА "Новости"

Единственный мяч на 75-й минуте матча забил Федор Черных. С 37-й минуты матча гости играли в меньшинстве из-за удаления Себастьяна Дриусси за две желтые карточки. На 42-й минуте встречи из-за повреждения был заменен полузащитник петербургского клуба и сборной России Далер Кузяев. Динамовцы победили «Зенит» впервые с мая 2014 года.

«Зенит» с 25 очками сохранил лидерство в чемпионате России. В активе «Динамо» 13 очков. Бело-голубые располагаются на девятой строчке турнирной таблицы.

В следующем туре «Зенит» в Самаре сыграет с местными «Крыльями Советов» 29 октября. «Динамо» днем ранее сыграет в Грозном с «Ахматом».

Динамо 1:0
Первый тайм: 0:0
Зенит
21.10.2018, 14:00 Зрители: 12734 основной раунд: 11-й тур Арена Химки
Главные тренеры
Дмитрий Хохлов Сергей Семак
Голы
74′ Федор Черных (К. Рауш, С. Соу) 10
Составы
Антон Шунин (к) 1
Антон Соснин 23
Константин Рауш 34
23′ Себастьян Хольмен 3
Тони Шуньич 44
Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью 22
Кирилл Панченко 8
Самба Соу 27
67′ Мигел Кардозу 9
Евгений Луценко 48
83′ Федор Черных 10
Антон Терехов 17
25′ 61′ Абдул Азиз Тетте 5
Владимир Москвичев 19
99 Андрей Лунев
28 Евгений Чернов
6 Бранислав Иванович (к)
13 Луиш Нету
20 Роберт Мак
10 Клаудио Маркизио
11 Себастьян Дриусси 28′ 37′
22 Артем Дзюба
19 Игорь Смольников 82′
29 Антон Заболотный
14 Далер Кузяев 42′
17 Олег Шатов
8 Матиас Краневиттер 72′ 69′
27 Магомед Оздоев
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 2
11 Удары (всего) 7
7 Удары в створ 2
1 Угловые 3
14 Фолы 8
3 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)
Боковой судья Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
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