«Динамо» обыграло «Зенит» в матче чемпионата России

Единственный мяч на 75-й минуте матча забил Федор Черных. С 37-й минуты матча гости играли в меньшинстве из-за удаления Себастьяна Дриусси за две желтые карточки. На 42-й минуте встречи из-за повреждения был заменен полузащитник петербургского клуба и сборной России Далер Кузяев. Динамовцы победили «Зенит» впервые с мая 2014 года.