«Динамо» обыграло «Зенит» в матче чемпионата России
ХИМКИ /Московская область/, 21 октября. /ТАСС/. Московское «Динамо» одержало победу над петербургским «Зенитом» со счетом 1:0 в матче 11-го тура Российской
ХИМКИ /Московская область/, 21 октября. /ТАСС/. Московское «Динамо» одержало победу над петербургским «Зенитом» со счетом 1:0 в матче 11-го тура Российской
Единственный мяч на 75-й минуте матча забил Федор Черных. С 37-й минуты матча гости играли в меньшинстве
«Зенит» с 25 очками сохранил лидерство в чемпионате России. В активе «Динамо» 13 очков.
В следующем туре «Зенит» в Самаре сыграет с местными «Крыльями Советов» 29 октября. «Динамо» днем ранее сыграет в Грозном с «Ахматом».
|Дмитрий Хохлов
|Сергей Семак
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|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|2
|11
|Удары (всего)
|7
|7
|Удары в створ
|2
|1
|Угловые
|3
|14
|Фолы
|8
|3
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
|Боковой судья
|Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)
|Боковой судья
|Максим Гаврилин (Владимир, Россия)