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19:08 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Краснодар» — «Ахмат»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Ахмата"​ на матч 11-го тура чемпионата России.

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Встреча пройдет на стадионе «Краснодар».

«Краснодар»: Синицын, Шишкин, Мартынович, Рамирес, Самбрано, Спаич, Газинский, Стоцкий, Классон, Вандерсон, Куэва, Ари.

Запасные: Сафонов, С. Ещенко, Н. Марков, Фьолусон, Каборе, Перейра, Игнатьев, Сулейманов.

«Ахмат»: Городов, Уциев, Родолфо, Семенов, Анхель, Мохаммади, Иванов, Гащенков, Исмаэл, И. Думбья, Мбенг.

Запасные: Гудиев, Плиев, Мусалов, Кадыров, Бериша, Раванелли, Харин, Митришев, Балай.

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