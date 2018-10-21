«Краснодар» — «Ахмат»: стали известны стартовые составы
Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Ахмата" на матч 11-го тура чемпионата России.
Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Ахмата" на матч 11-го тура чемпионата России.
Встреча пройдет на стадионе «Краснодар».
«Краснодар»: Синицын, Шишкин, Мартынович, Рамирес, Самбрано, Спаич, Газинский, Стоцкий, Классон, Вандерсон, Куэва, Ари.
Запасные: Сафонов, С. Ещенко, Н. Марков, Фьолусон, Каборе, Перейра, Игнатьев, Сулейманов.
«Ахмат»: Городов, Уциев, Родолфо, Семенов, Анхель, Мохаммади, Иванов, Гащенков, Исмаэл, И. Думбья, Мбенг.
Запасные: Гудиев, Плиев, Мусалов, Кадыров, Бериша, Раванелли, Харин, Митришев, Балай.