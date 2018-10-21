«Спартак» проиграл «Арсеналу» в матче чемпионата России по футболу

«Арсенал» одержал первую гостевую победу в сезоне. Столичные футболисты, ранее в чемпионате отличавшиеся только со стандартных положений, оба мяча забили с игры. В составе «Спартака» первый матч после чемпионата мира провел защитник Илья Кутепов. На 35-й минуте вратарь красно-белых Илья Максименко отразил пенальти в исполнении Ожеговича, после чего нападающий гостей сам же добил мяч в ворота.