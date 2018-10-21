«Спартак» проиграл «Арсеналу» в матче чемпионата России по футболу

У победителей отличились Огнен Ожегович (35-я минута), Даниил Лесовой (48) и Резиуан Мирзов (65), в составе «Спартака» оба мяча на счету Зе Луиша (13, 45).
«Арсенал» одержал первую гостевую победу в сезоне. Столичные футболисты, ранее в чемпионате отличавшиеся только со стандартных положений, оба мяча забили с игры. В составе «Спартака» первый матч после чемпионата мира провел защитник Илья Кутепов. На 35-й минуте вратарь красно-белых Илья Максименко отразил пенальти в исполнении Ожеговича, после чего нападающий гостей сам же добил мяч в ворота.
«Спартак» потерпел третье домашнее поражение в чемпионате России подряд, ранее красно-белые уступили грозненскому «Ахмату» (1:2) и «Ростову» (0:1).
В активе «Спартака» осталось 18 очков. Красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице. «Арсенал» набрал 13 баллов и поднялся на девятую строчку.
В следующем туре «Спартак» 29 октября на выезде сыграет с казанским «Рубином», туляки 27 октября примут «Оренбург».