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18:52 (мск), источник: Чемпионат.com

Федун требовал победы. «Спартак» оказался против и проиграл

Красно-белые аж дважды забили с игры, но этого оказалось мало.

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Источник: РИА "Новости"

Стабильность — не для Карреры

В стартовом составе «Спартака» оказалось столько самых разных, в том числе — и неожиданных, событий, что сложно было сконцентрироваться на чём-то одном. Еще сложнее — сохранить невозмутимость и не раскрыть широко глаза от изумления. Итак, по пунктам:
1) Каррера снова провел масштабную ротацию. По сравнению с последней игрой в Красноярске вышло пять новых футболистов.

2) Роман Еремёнко появился с первых минут, а не на замену, как пару недель назад. И на этот раз — в центральную зону, а не на фланг.

3) Впервые в сезоне тренерский штаб выпустил сразу двух форвардов, Луиса Адриано и Зе Луиша. Бразилец расположился на левом фланге.

4) Восстановившийся от травмы Кутепов провёл первый матч со времён чемпионата мира. Правоногий центральный защитник добавлял вариативности с точки зрения начала атаки, но удивительно, что пару Илье составил Боккетти, а не Джикия.

5) Двумя фланговыми защитниками стали Комбаров и Петкович. Откровенно говоря, непроходимости защитной линии их дуэт не мог добавить по умолчанию. В суровой реальности так и вышло, но об этом ниже.

Каррера объяснил все неожиданности желанием дать передышку футболистам, задействованным во время перерыва в сборных.

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Взаимность «Арсенала»

У команды Олега Кононова тоже хватало отклонений от привычного кадрового состояния. Помимо Бакаева, который не смог сыграть по условиям аренды, с первых минут у туляков не вышли главный мастер дальних ударов Ткачёв (микроповреждение, из-за которого он мог выдержать максимум 30 минут), скоростной дриблёр Кангва (вопрос лимита на легионеров) и Берхамов (травма).
Тем не менее, на флангах у «Арсенала» всё равно собрались быстрые и техничные исполнители, умеющие обыграть один в один, — Мирзов и Лесовой. И за крайних защитников «Спартака» действительно было страшно.

Хабиб — спартаковец

Леонид Федун перед матчем сформулировал задачу кратко и ёмко: «Мы обязаны побеждать». Это звучало как требование.

Это был действительно день, когда терять очки было нельзя. Ведь, во-первых, уступил один из конкурентов — «Зенит». Во-вторых, перед стартовым свистком чествовали Никиту Симоняна, которому 12 октября исполнилось 92 года.

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В-третьих, матч начался с минуты молчания в память о погибших 20 октября 1982 года.

В-четвертых, на игру пожаловал сам Хабиб Нурмагомедов, который признался, что будет болеть за «Спартак».

А в-пятых (и в-главных), команда Карреры и так растеряла слишком много очков и перестала радовать болельщиков на своём стадионе.

Короткий мастер-класс от Ерёменко

«Спартак» хорошо провёл первый тайм. Особенно — стартовый 30-минутный отрезок до пропущенного мяча. А одним из лучших на поле был Ерёменко. Роман показывал отличное движение, находил и заполнял свободные зоны, поддерживал командный прессинг. И именно его потрясающий перевод налево сделал первый гол в матче. Луис Адриано под него хорошо открылся и одним касанием скинул вдоль вратарской на Зе Луиша, но это были уже второстепенные действия, а не главные.

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Также Ерёменко отметился опасным ударом со средней дистанции, в концовке тайма помог команде снова выйти вперед, предприняв сумасшедший рывок налево и стянув на себя двух соперников. Пусть пас Фернандо не прошёл, а мяч отскочил Зе Луишу, но без участия Романа вряд ли бы взятие ворот случилось.

Пока финн был в порядке — атакующая игра «Спартаку» давалась. Когда он начал уставать (и тем более когда ушёл на замену), красно-белые резко сдулись.

Судья был прав

Первый гол «Арсенала» красно-белые привезли себе сами — Зобнин необязательным пасом назад усложнил жизнь Максименко, вратарь плохо и недалеко выбил мяч в борьбу, а потом Кутепов привёз пенальти на ровном месте. Футболисты «Спартака» бросились спорить, но, кажется, судейская бригада приняла верное решение: Илья зацепил Ожеговича. Сам же пострадавший и исполнил 11-метровый. Сделал он это плохо, но ему повезло: мяч от Максименко отскочил обратно.

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Вскоре спартаковцы еще раз ринулись на Вилкова, когда тот не стал назначать пенальти за якобы игру рукой Беляева. Однако и тут повтор показал, что, скорее всего, это тоже было правильное решение.

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Беда пришла оттуда, откуда и ждали

Во втором тайме «Спартак» сыграл плохо. И пропущенные мячи пришли именно из тех зон, откуда и должны были. Сначала Боккетти и Комбаров набедокурили в зоне левой бровки (итальянец неудачно выбросился на перехват, а россиянин занял неоправданно высокую позицию), и Лесовой выскочил один на один.

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А потом дала сбой противоположная зона. Петкович не успел назад, Кутепов остался в одиночестве против двух соперников, и Мирзов красно-белых не простил.

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Если бы «Спартак» играл в атаке хотя бы так же, как до перерыва, он мог бы спасти хотя бы ничью. Но за 45 минут команда Карреры создала только один момент, в самой концовке. И закономерно проиграла. Четвертый домашний матч подряд во всех турнирах без побед. Кошмар.

Спартак 2:3
Первый тайм: 2:1
Арсенал Т
21.10.2018, 16:30 основной раунд: 11-й тур Открытие Арена
Главные тренеры
Массимо Каррера Олег Кононов
Голы
13′ Мендеш Андраде Зе Луиш (де Соуза Луиз Адриану, Р. Еременко) 9
45+3′ Мендеш Андраде Зе Луиш 9
45 Огнен Ожегович 35′
22 Даниил Лесовой (А. Кадири Мохаммед) 48′
  Резиуан Мирзов (Л. Джорджевич) 65′
Нереализованные пенальти
45 О. Ожегович 35′
Составы
Александр Максименко 98
45+3′ Марко Петкович 3
Дмитрий Комбаров 23
Сальваторе Боккетти 16
35′ Илья Кутепов 29
Роман Зобнин (к) 47
Мендеш Андраде Зе Луиш 9
40′ Фернанду 11
72′ Александр Ташаев 88
Софьян Ханни 94
63′ де Соуза Луиз Адриану 12
Александр Ломовицкий 27
55′ Роман Еременко 26
Михаил Игнатов 22
36 Михаил Левашов
9 Кирилл Комбаров (к)
21 Виктор Альварес
6 Максим Беляев
8 Гиа Григалава
70 Георгий Костадинов
5 Абдул Кадири Мохаммед
19 Резиуан Мирзов
22 Даниил Лесовой 76′
10 Эванс Кангва
45 Огнен Ожегович 72′ 40′
11 Сергей Ткачев
18 Лука Джорджевич 86′
23 Игорь Горбатенко
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 2
15 Удары (всего) 10
7 Удары в створ 6
4 Угловые 1
18 Фолы 14
3 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Рашид Абусуев (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Адлан Хатуев (Грозный, Россия)
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