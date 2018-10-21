Федун требовал победы. «Спартак» оказался против и проиграл

В стартовом составе «Спартака» оказалось столько самых разных, в том числе — и неожиданных, событий, что сложно было сконцентрироваться на
1) Каррера снова провел масштабную ротацию. По сравнению с последней игрой в Красноярске вышло пять новых футболистов.
2) Роман Еремёнко появился с первых минут, а не на замену, как пару недель назад. И на этот раз — в центральную зону, а не на фланг.
3) Впервые в сезоне тренерский штаб выпустил сразу двух форвардов, Луиса Адриано и Зе Луиша. Бразилец расположился на левом фланге.
4) Восстановившийся от травмы Кутепов провёл первый матч со времён чемпионата мира. Правоногий центральный защитник добавлял вариативности с точки зрения начала атаки, но удивительно, что пару Илье составил Боккетти, а не Джикия.
5) Двумя фланговыми защитниками стали Комбаров и Петкович. Откровенно говоря, непроходимости защитной линии их дуэт не мог добавить по умолчанию. В суровой реальности так и вышло, но об этом ниже.
Каррера объяснил все неожиданности желанием дать передышку футболистам, задействованным во время перерыва в сборных.
У команды Олега Кононова тоже хватало отклонений от привычного кадрового состояния. Помимо Бакаева, который не смог сыграть по условиям аренды, с первых минут у туляков не вышли главный мастер дальних ударов Ткачёв (микроповреждение,
Тем не менее, на флангах у «Арсенала» всё равно собрались быстрые и техничные исполнители, умеющие обыграть один в один, — Мирзов и Лесовой. И за крайних защитников «Спартака» действительно было страшно.
Леонид Федун перед матчем сформулировал задачу кратко и ёмко: «Мы обязаны побеждать». Это звучало как требование.
Это был действительно день, когда терять очки было нельзя. Ведь,
А
«Спартак» хорошо провёл первый тайм. Особенно — стартовый 30-минутный отрезок до пропущенного мяча. А одним из лучших на поле был Ерёменко. Роман показывал отличное движение, находил и заполнял свободные зоны, поддерживал командный прессинг. И именно его потрясающий перевод налево сделал первый гол в матче. Луис Адриано под него хорошо открылся и одним касанием скинул вдоль вратарской на Зе Луиша, но это были уже второстепенные действия, а не главные.
Также Ерёменко отметился опасным ударом со средней дистанции, в концовке тайма помог команде снова выйти вперед, предприняв сумасшедший рывок налево и стянув на себя двух соперников. Пусть пас Фернандо не прошёл, а мяч отскочил Зе Луишу, но без участия Романа вряд ли бы взятие ворот случилось.
Пока финн был в порядке — атакующая игра «Спартаку» давалась. Когда он начал уставать (и тем более когда ушёл на замену),
Первый гол «Арсенала»
Вскоре спартаковцы еще раз ринулись на Вилкова, когда тот не стал назначать пенальти за якобы игру рукой Беляева. Однако и тут повтор показал, что, скорее всего, это тоже было правильное решение.
Во втором тайме «Спартак» сыграл плохо. И пропущенные мячи пришли именно из тех зон, откуда и должны были. Сначала Боккетти и Комбаров набедокурили в зоне левой бровки (итальянец неудачно выбросился на перехват, а россиянин занял неоправданно высокую позицию), и Лесовой выскочил один на один.
А потом дала сбой противоположная зона. Петкович не успел назад, Кутепов остался в одиночестве против двух соперников, и Мирзов
Если бы «Спартак» играл в атаке хотя бы так же, как до перерыва, он мог бы спасти хотя бы ничью. Но за 45 минут команда Карреры создала только один момент, в самой концовке. И закономерно проиграла. Четвертый домашний матч подряд во всех турнирах без побед. Кошмар.
|Массимо Каррера
|Олег Кононов
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|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|2
|15
|Удары (всего)
|10
|7
|Удары в створ
|6
|4
|Угловые
|1
|18
|Фолы
|14
|3
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
|Боковой судья
|Рашид Абусуев (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Адлан Хатуев (Грозный, Россия)