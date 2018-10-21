Авен: Никогда не видел такой унылой игры в исполнении «Спартака», это ужас

«Полная безнадёга. Не видно, за счёт чего игра может стать лучше. Не комментирую назначения тренеров, но ситуация безнадёжная. Такой унылой игры, такой унылой и безнадёжной ситуации никогда не видел. Это ужас. Такой катастрофы за 50 лет своего боления я мало помню. Сейчас просто нет команды. Постоянная ротация об этом говорит. Ни желания, ни страсти. Кто может это изменить? Константин Иванович Бесков», — передаёт слова Авена корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.