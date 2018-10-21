«Не просим крови. Только наказания». Болельщики «Динамо» и «Зенита» о Кокорине и Мамаеве

Источник: Спорт-Экспресс

Александр Рогулев, Константин Колмаков из Химок

Матч «Зенит» и «Динамо» в Химках является знаковым для российского форварда Александра Кокорина. Нынешняя команда 27-летнего форварда встречалась с той, где он начинал профессиональную карьеру. Вот только сам Кокорин по понятным причинам в игре принять участия не сможет. Вряд ли он сможет и посмотреть ее в прямом эфире — сомневаюсь, что такая роскошь есть у «гостей» СИЗО-2.

На подходах к стадиону корреспонденты «СЭ» решили опросить болельщиков обеих команд о том, требуют они крови Кокорина и Мамаева или нет. Мнения фанатов разошлись кардинально: многие готовы простить футболистов, но кое-кто требует реального срока.

Они думают, если есть деньги, то можно делать что угодно

— Не знаю, как будет, но, думаю, достаточно ограничиться штрафом. Этого вполне достаточно. Что касается футбола, то самое большое — отстранить на год или перевести в низшую лигу. А зачем? Люди играют в футбол, зарабатывают этим деньги, — сказал Игорь, болельщик «Динамо» средних лет.

— Такие вещи происходят ежедневно. Людей убивают, режут, — добавляет Сергей, тоже болеющий за бело-голубых. — Я считаю, что ситуация с Кокориным и Мамаевым на сегодняшний день — показательное выступление. Их выпустят через два месяца, как Васильеву. Я за российский футбол, и эти вещи, конечно, неприемлемы. Но вряд ли их посадят, как говорят, на пять-семь лет.

Куда серьезнее настроено старшее поколение. «Мы не просим крови, только наказания», — говорит болельщик «Динамо» с серьезным опытом.

— Я за «Динамо» болею 70 лет, потомственный москвич, рабочий-железнодорожник, — объясняет друг Сергея. — В нашем клубе было всякое. И горечь поражения, и радость побед. Но такого свинства от наших футболистов мы никогда не видели. Я считаю, что их надо посадить. Ненамного: на год или на два общего режима. Потому что это — хамство. Это все деньги с ними все сделали. Когда денег много, им кажется, что они могут творить что угодно.

— Большая беда, что наши футболисты зажрались, — добавил Виктор, также болельщик «Динамо». — Спорт уже на втором плане. Желаю им, конечно, выкарабкаться. К сожалению, это сейчас неотвратимо, они попали. Кто-то считает, что их нужно отстранить от футбола — зависит от того, насколько лет они сядут. А я думаю, что сядут. Это же преступление. У нас и за более мелкие сажают, а тут человека ударили стулом. Еще один вариант — поступить как с Сердюковым и Васильевой, посадить под домашний арест.

Срок Кокорина и Мамаева не исправит

Болельщики «Зенита» говорят о наказании куда демократичнее. Многие понимают, что команда лишилась довольно сильного футболиста, и положительно на ее результатах это никак не скажется. При этом на видео говорить отказались практически все. Лишь личный разговор, в лучшем случае записанный на диктофон.

— Я исключительно за Кокорина. Даже безотносительно того, что он играет за «Зенит». Мамаева, например, я терпеть не могу. Но они такое устроили… так нельзя! Что они тут устроили?!

— Есть такая фраза: не судите, да не судимы будете, — мы нашли единственного болельщика в зенитовском шарфе, согласившимся говорить на камеры. — Я придерживаюсь этой фразы. Все люди ошибаются. Наказание он уже понес, а дальше будет видно.