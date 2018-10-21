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19:56 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Не просим крови. Только наказания». Болельщики «Динамо» и «Зенита» о Кокорине и Мамаеве

Болельщики «Динамо» и «Зенита» перед очным матчем ответили на вопросы корреспондентов «СЭ» о том, какое наказание следует дать опальным футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.

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Источник: Спорт-Экспресс

Александр Рогулев, Константин Колмаков из Химок

Матч «Зенит» и «Динамо» в Химках является знаковым для российского форварда Александра Кокорина. Нынешняя команда 27-летнего форварда встречалась с той, где он начинал профессиональную карьеру. Вот только сам Кокорин по понятным причинам в игре принять участия не сможет. Вряд ли он сможет и посмотреть ее в прямом эфире — сомневаюсь, что такая роскошь есть у «гостей» СИЗО-2.

На подходах к стадиону корреспонденты «СЭ» решили опросить болельщиков обеих команд о том, требуют они крови Кокорина и Мамаева или нет. Мнения фанатов разошлись кардинально: многие готовы простить футболистов, но кое-кто требует реального срока.

Они думают, если есть деньги, то можно делать что угодно

— Не знаю, как будет, но, думаю, достаточно ограничиться штрафом. Этого вполне достаточно. Что касается футбола, то самое большое — отстранить на год или перевести в низшую лигу. А зачем? Люди играют в футбол, зарабатывают этим деньги, — сказал Игорь, болельщик «Динамо» средних лет.

— Такие вещи происходят ежедневно. Людей убивают, режут, — добавляет Сергей, тоже болеющий за бело-голубых. — Я считаю, что ситуация с Кокориным и Мамаевым на сегодняшний день — показательное выступление. Их выпустят через два месяца, как Васильеву. Я за российский футбол, и эти вещи, конечно, неприемлемы. Но вряд ли их посадят, как говорят, на пять-семь лет.

Куда серьезнее настроено старшее поколение. «Мы не просим крови, только наказания», — говорит болельщик «Динамо» с серьезным опытом.

— Я за «Динамо» болею 70 лет, потомственный москвич, рабочий-железнодорожник, — объясняет друг Сергея. — В нашем клубе было всякое. И горечь поражения, и радость побед. Но такого свинства от наших футболистов мы никогда не видели. Я считаю, что их надо посадить. Ненамного: на год или на два общего режима. Потому что это — хамство. Это все деньги с ними все сделали. Когда денег много, им кажется, что они могут творить что угодно.

— Большая беда, что наши футболисты зажрались, — добавил Виктор, также болельщик «Динамо». — Спорт уже на втором плане. Желаю им, конечно, выкарабкаться. К сожалению, это сейчас неотвратимо, они попали. Кто-то считает, что их нужно отстранить от футбола — зависит от того, насколько лет они сядут. А я думаю, что сядут. Это же преступление. У нас и за более мелкие сажают, а тут человека ударили стулом. Еще один вариант — поступить как с Сердюковым и Васильевой, посадить под домашний арест.

Срок Кокорина и Мамаева не исправит

Болельщики «Зенита» говорят о наказании куда демократичнее. Многие понимают, что команда лишилась довольно сильного футболиста, и положительно на ее результатах это никак не скажется. При этом на видео говорить отказались практически все. Лишь личный разговор, в лучшем случае записанный на диктофон.

— Я исключительно за Кокорина. Даже безотносительно того, что он играет за «Зенит». Мамаева, например, я терпеть не могу. Но они такое устроили… так нельзя! Что они тут устроили?!

— Есть такая фраза: не судите, да не судимы будете, — мы нашли единственного болельщика в зенитовском шарфе, согласившимся говорить на камеры. — Я придерживаюсь этой фразы. Все люди ошибаются. Наказание он уже понес, а дальше будет видно.

— Сама ситуация неправильная для публичных людей, — отмечает Алексей, болельщик «Зенита», приехавший из Твери. — Но каждый имеет право на ошибку. И я не считаю, что срок и тюрьма их исправят. Надо ударить по рублю. Пусть строят стадионы в Питере и Краснодаре, выплатят штраф пострадавшим. Два месяца в СИЗО — более чем достаточно. Да, обычного человека сразу бы посадили за такой поступок, но они публичные люди. Они представляют спорт страны, это люди футбола, игроки сборной. Но неправильно их отстранять — Стрельцова тоже сажали, а он все равно вышел и играл. А Кокорина с Мамаевым срок не исправит.

Динамо 1:0
Первый тайм: 0:0
Зенит
21.10.2018, 14:00 Зрители: 12734 основной раунд: 11-й тур Арена Химки
Главные тренеры
Дмитрий Хохлов Сергей Семак
Голы
74′ Федор Черных (К. Рауш, С. Соу) 10
Составы
Антон Шунин (к) 1
Антон Соснин 23
Константин Рауш 34
23′ Себастьян Хольмен 3
Тони Шуньич 44
Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью 22
Кирилл Панченко 8
Самба Соу 27
67′ Мигел Кардозу 9
Евгений Луценко 48
83′ Федор Черных 10
Антон Терехов 17
25′ 61′ Абдул Азиз Тетте 5
Владимир Москвичев 19
99 Андрей Лунев
28 Евгений Чернов
6 Бранислав Иванович (к)
13 Луиш Нету
20 Роберт Мак
10 Клаудио Маркизио
11 Себастьян Дриусси 28′ 37′
22 Артем Дзюба
19 Игорь Смольников 82′
29 Антон Заболотный
14 Далер Кузяев 42′
17 Олег Шатов
8 Матиас Краневиттер 72′ 69′
27 Магомед Оздоев
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 2
11 Удары (всего) 7
7 Удары в створ 2
1 Угловые 3
14 Фолы 8
3 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)
Боковой судья Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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