Карреру отправят в отставку
Как стало известно «СЭ», в ближайшее время главный тренер «Спартака» Массимо Каррера с высокой долей вероятности покинет свой пост.
Как стало известно «СЭ», в ближайшее время главный тренер «Спартака» Массимо Каррера с высокой долей вероятности покинет свой пост.
Принципиальное решение высшее руководство «Спартака» приняло, остается обсудить детали.
В этом розыгрыше РПЛ
При таком сценарии исполнять обязанности главного тренера станет Рауль Рианчо. А в качестве постоянной фигуры «Спартак» в том числе рассматривает португальца Леонарду Жардима, который недавно был уволен из «Монако». Кроме него, есть ещё ряд кандидатов, включая россиянина.
|Массимо Каррера
|Олег Кононов
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|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|2
|15
|Удары (всего)
|10
|7
|Удары в створ
|6
|4
|Угловые
|1
|18
|Фолы
|14
|3
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
|Боковой судья
|Рашид Абусуев (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Адлан Хатуев (Грозный, Россия)