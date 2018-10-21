Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Александрия2
Карпаты0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Уэска0
Эспаньол2
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Краснодар0
Ахмат1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Боруссия М4
Майнц0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Фиорентина1
Кальяри1
Футбол. Зарубежный
21:30
Интер
Милан
Футбол. Зарубежный
21:45
Бетис
Вальядолид
Футбол. Зарубежный
22:00
Ницца
Марсель
Футбол. Зарубежный
18:00
Сент-Этьен1
Ренн1
Футбол. Зарубежный
18:00
Эвертон2
Кристал Пэлас0
Футбол. Зарубежный
17:15
Эйбар1
Атлетик1
Футбол. Зарубежный
17:00
Олимпик Д1
Черноморец Од0
Футбол. Премьер-лига
16:30
Спартак2
Арсенал Т3
Футбол. Зарубежный
16:30
Герта1
Фрайбург1
Футбол. Зарубежный
16:00
Монпелье2
Бордо0
Футбол. Зарубежный
16:00
Болонья2
Торино2
Футбол. Зарубежный
16:00
Кьево1
Аталанта5
Футбол. Зарубежный
16:00
Парма0
Лацио2
Футбол. Премьер-лига
14:00
Динамо1
Зенит0
Футбол. Зарубежный
14:00
Львов1
Арсенал К0
Футбол. Зарубежный
13:30
Фрозиноне3
Эмполи3
Футбол. Зарубежный
13:00
Райо Вальекано1
Хетафе2
Все события
Фоторепортажи
7Россия и Швеция обошлись без забитых мячей
14Нурмагомедов победил Макгрегора
20:13 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Карреру отправят в отставку

Как стало известно «СЭ», в ближайшее время главный тренер «Спартака» Массимо Каррера с высокой долей вероятности покинет свой пост.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

Принципиальное решение высшее руководство «Спартака» приняло, остается обсудить детали.

В этом розыгрыше РПЛ красно-белые потерпели уже третье подряд домашнее поражение — сегодня москвичи уступили на «Открытие Арене» «Арсеналу» (2:3).

При таком сценарии исполнять обязанности главного тренера станет Рауль Рианчо. А в качестве постоянной фигуры «Спартак» в том числе рассматривает португальца Леонарду Жардима, который недавно был уволен из «Монако». Кроме него, есть ещё ряд кандидатов, включая россиянина.

Спартак 2:3
Первый тайм: 2:1
Арсенал Т
21.10.2018, 16:30 основной раунд: 11-й тур Открытие Арена
Главные тренеры
Массимо Каррера Олег Кононов
Голы
13′ Мендеш Андраде Зе Луиш (де Соуза Луиз Адриану, Р. Еременко) 9
45+3′ Мендеш Андраде Зе Луиш 9
45 Огнен Ожегович 35′
22 Даниил Лесовой (А. Кадири Мохаммед) 48′
  Резиуан Мирзов (Л. Джорджевич) 65′
Нереализованные пенальти
45 О. Ожегович 35′
Составы
Александр Максименко 98
45+3′ Марко Петкович 3
Дмитрий Комбаров 23
Сальваторе Боккетти 16
35′ Илья Кутепов 29
Роман Зобнин (к) 47
Мендеш Андраде Зе Луиш 9
40′ Фернанду 11
72′ Александр Ташаев 88
Софьян Ханни 94
63′ де Соуза Луиз Адриану 12
Александр Ломовицкий 27
55′ Роман Еременко 26
Михаил Игнатов 22
36 Михаил Левашов
9 Кирилл Комбаров (к)
21 Виктор Альварес
6 Максим Беляев
8 Гиа Григалава
70 Георгий Костадинов
5 Абдул Кадири Мохаммед
19 Резиуан Мирзов
22 Даниил Лесовой 76′
10 Эванс Кангва
45 Огнен Ожегович 72′ 40′
11 Сергей Ткачев
18 Лука Джорджевич 86′
23 Игорь Горбатенко
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 2
15 Удары (всего) 10
7 Удары в створ 6
4 Угловые 1
18 Фолы 14
3 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Рашид Абусуев (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Адлан Хатуев (Грозный, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Арсенал Т
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Виктория Лопырева выложила фото, которое сведет вас с ума
"Барселона" осталась без Месси
«Динамо» обыграло «Зенит» в матче чемпионата России
СКА и ЦСКА сыграли матч плей-офф в октябре. Москвичи победили
Федун требовал победы. «Спартак» оказался против и проиграл
Московский трофей остается в России. Хачанов взял третий титул
«Краснодар» принимает «Ахмат» в матче РПЛ (трансляция)
Авен: Никогда не видел такой унылой игры в исполнении «Спартака»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь