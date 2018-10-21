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20:00 (мск), источник: Sport24

«Я не прячусь и готов ко встрече с болельщиками». Каррера после третьего домашнего поражения подряд

Кононов заявил, что хочет изменить футбол в России.

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Источник: Sport24

Каррера: «Мы не будем побеждать, только потому что мы «Спартак»

— Вы не считаете, что частая ротация не дает команде сыграться?
— При том количестве матчей, которые нам нужно сыграть в ближайшие дни — это нормально. Я должен выбирать. Иногда это на пользу, иногда нет.

— К примеру, ЦСКА играет практически без ротации. У них более качественные игроки?
— Не могу сказать, что мы много поменяли. У нас добавились несоколько молодых игроков, а так все те же.

— Как порадовать болеьщиков? Они давно не видели побед дома.
— Надо работать над ошибками. Нам нужно учитывать, что мы не будем побеждать, потому что мы «Спартак». Мы та команда, которая должна выкладываться на 150 процентов на поле. У нас это не получается.

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— У вас есть вопросы по самоотдаче?
— Я имею в виду то, что у нас не получается показывать на поле то, что мы отрабатываем на тренировках. Я не могу понять почему. Может быть, я ошибаюсь, возможно.

— Еременко настолько важен, что после его замены игра пропадает?
— Он не готов играть 90 минут, он начал терять мяч. Естественно, что по сравнению с Игнатовым он впечатляет больше. Игнатов молодой, когда он играет, он выполняет все, что от него просят.

— Почему играли Комбаров и Петкович?
— Рассказов много сыграл в последнее время, я поставил Комбарова из-за лимита.

— У вас не было ощущения, что команда не хотела победить?
— Я сказал об этом выше. Побеждаешь не потому, что ты «Спартак», побеждаешь, если ты показываешь «Спартак». Нельзя думать заранее, что ты победил, за это наказывают.

— Почему некоторые игроки деградировали?
— Мы работаем над тем, чтобы показать лучшие свои качества. Главный ответственный — я. Может быть, я неправильно выбираю состав или неправильно мотивирую команду, но я стараюсь.

— У команды не видно игровых связей. Вы видите их на тренировках?
— Да, мы видим это, мы занимаемся этим, смотрим видео, но… Сегодня я провалился. Выпуская тех или иных игроков, я надеюсь, что они могут перевернуть игру.

— Чем вас привлекает Михаил Игнатов?
— Когда он выходит обычно он выполняет установку.

— То что сейчас происходит — это тупик? Вы также позитивны, как раньше?
— Я всегда позитивный, потому что я бывал в худших ситуациях. Нужно быть позитивными, работать и искать варианты для решения проблем. В футболе можно проиграть, но важно, как проиграть. В данный момент я хочу видеть команду с эмоциями, с реакцией. Я не вижу этого.

— В таких ситуациях игроки и тренер часто устраивают встречи, чтобы поговорить. Вы готовы к этому?
— Я готов ко встрече с болельщиками, у меня нет никаких проблем, я не прячусь.

Кононов: «Никогда не буду играть от обороны, надеюсь изменить футбол в России»

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— Было тяжело, особенно в первые минуты. Но мы хорошо провели весь матч, ровно. И реализовали моменты. Более строго отыграли в обороне. Были ошибки, не без этого, но мы горды, что победили «Спартак».

Есть психология, усталость. Ребята хотят сохранять счет, очень непросто работать с командой, когда нет значимых выездных побед. Наша команда не такая опытная.

Решили играть в двух нападающих. Акцент был сделан на то, чтобы мы были быстрее и мобильнее соперника. Что не удалось? По владению мячом уступили, особенно на первых минутах. И в конце начали выносить мяч, а мы должны играть в свой футбол.

Я никогда не буду играть от обороны. Надеюсь, получится изменить футбол в России.

— Показалось вы были недовольны затяжками времени со стороны своих игроков, в том числе долгими празднованиями голов.
— Да, надо играть. Когда Кангва получил микротравму, я не хотел, чтобы наши доктора выходили. Это лишняя минута.

Спартак 2:3
Первый тайм: 2:1
Арсенал Т
21.10.2018, 16:30 основной раунд: 11-й тур Открытие Арена
Главные тренеры
Массимо Каррера Олег Кононов
Голы
13′ Мендеш Андраде Зе Луиш (де Соуза Луиз Адриану, Р. Еременко) 9
45+3′ Мендеш Андраде Зе Луиш 9
45 Огнен Ожегович 35′
22 Даниил Лесовой (А. Кадири Мохаммед) 48′
  Резиуан Мирзов (Л. Джорджевич) 65′
Нереализованные пенальти
45 О. Ожегович 35′
Составы
Александр Максименко 98
45+3′ Марко Петкович 3
Дмитрий Комбаров 23
Сальваторе Боккетти 16
35′ Илья Кутепов 29
Роман Зобнин (к) 47
Мендеш Андраде Зе Луиш 9
40′ Фернанду 11
72′ Александр Ташаев 88
Софьян Ханни 94
63′ де Соуза Луиз Адриану 12
Александр Ломовицкий 27
55′ Роман Еременко 26
Михаил Игнатов 22
36 Михаил Левашов
9 Кирилл Комбаров (к)
21 Виктор Альварес
6 Максим Беляев
8 Гиа Григалава
70 Георгий Костадинов
5 Абдул Кадири Мохаммед
19 Резиуан Мирзов
22 Даниил Лесовой 76′
10 Эванс Кангва
45 Огнен Ожегович 72′ 40′
11 Сергей Ткачев
18 Лука Джорджевич 86′
23 Игорь Горбатенко
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 2
15 Удары (всего) 10
7 Удары в створ 6
4 Угловые 1
18 Фолы 14
3 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Рашид Абусуев (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Адлан Хатуев (Грозный, Россия)
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