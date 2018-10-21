«Я не прячусь и готов ко встрече с болельщиками». Каррера после третьего домашнего поражения подряд
Кононов заявил, что хочет изменить футбол в России.
Кононов заявил, что хочет изменить футбол в России.
— Вы не считаете, что частая ротация не дает команде сыграться?
— При том количестве матчей, которые нам нужно сыграть в ближайшие дни — это нормально. Я должен выбирать. Иногда это на пользу, иногда нет.
— К примеру, ЦСКА играет практически без ротации. У них более качественные игроки?
— Не могу сказать, что мы много поменяли. У нас добавились несоколько молодых игроков, а так все те же.
— Как порадовать болеьщиков? Они давно не видели побед дома.
— Надо работать над ошибками. Нам нужно учитывать, что мы не будем побеждать, потому что мы «Спартак». Мы та команда, которая должна выкладываться на 150 процентов на поле. У нас это не получается.
— У вас есть вопросы по самоотдаче?
— Я имею в виду то, что у нас не получается показывать на поле то, что мы отрабатываем на тренировках. Я не могу понять почему. Может быть, я ошибаюсь, возможно.
— Еременко настолько важен, что после его замены игра пропадает?
— Он не готов играть 90 минут, он начал терять мяч. Естественно, что по сравнению с Игнатовым он впечатляет больше. Игнатов молодой, когда он играет, он выполняет все, что от него просят.
— Почему играли Комбаров и Петкович?
— Рассказов много сыграл в последнее время, я поставил Комбарова
— У вас не было ощущения, что команда не хотела победить?
— Я сказал об этом выше. Побеждаешь не потому, что ты «Спартак», побеждаешь, если ты показываешь «Спартак». Нельзя думать заранее, что ты победил, за это наказывают.
— Почему некоторые игроки деградировали?
— Мы работаем над тем, чтобы показать лучшие свои качества. Главный ответственный — я. Может быть, я неправильно выбираю состав или неправильно мотивирую команду, но я стараюсь.
— У команды не видно игровых связей. Вы видите их на тренировках?
— Да, мы видим это, мы занимаемся этим, смотрим видео, но… Сегодня я провалился. Выпуская тех или иных игроков, я надеюсь, что они могут перевернуть игру.
— Чем вас привлекает Михаил Игнатов?
— Когда он выходит обычно он выполняет установку.
— То что сейчас происходит — это тупик? Вы также позитивны, как раньше?
— Я всегда позитивный, потому что я бывал в худших ситуациях. Нужно быть позитивными, работать и искать варианты для решения проблем. В футболе можно проиграть, но важно, как проиграть. В данный момент я хочу видеть команду с эмоциями, с реакцией. Я не вижу этого.
— В таких ситуациях игроки и тренер часто устраивают встречи, чтобы поговорить. Вы готовы к этому?
— Я готов ко встрече с болельщиками, у меня нет никаких проблем, я не прячусь.
— Было тяжело, особенно в первые минуты. Но мы хорошо провели весь матч, ровно. И реализовали моменты. Более строго отыграли в обороне. Были ошибки, не без этого, но мы горды, что победили «Спартак».
Есть психология, усталость. Ребята хотят сохранять счет, очень непросто работать с командой, когда нет значимых выездных побед. Наша команда не такая опытная.
Решили играть в двух нападающих. Акцент был сделан на то, чтобы мы были быстрее и мобильнее соперника. Что не удалось? По владению мячом уступили, особенно на первых минутах. И в конце начали выносить мяч, а мы должны играть в свой футбол.
Я никогда не буду играть от обороны. Надеюсь, получится изменить футбол в России.
— Показалось вы были недовольны затяжками времени со стороны своих игроков, в том числе долгими празднованиями голов.
— Да, надо играть. Когда Кангва получил микротравму, я не хотел, чтобы наши доктора выходили. Это лишняя минута.
|Массимо Каррера
|Олег Кононов
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|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|2
|15
|Удары (всего)
|10
|7
|Удары в створ
|6
|4
|Угловые
|1
|18
|Фолы
|14
|3
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
|Боковой судья
|Рашид Абусуев (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Адлан Хатуев (Грозный, Россия)