«Я не прячусь и готов ко встрече с болельщиками». Каррера после третьего домашнего поражения подряд

Источник: Sport24

Каррера: «Мы не будем побеждать, только потому что мы «Спартак»

— Вы не считаете, что частая ротация не дает команде сыграться?

— При том количестве матчей, которые нам нужно сыграть в ближайшие дни — это нормально. Я должен выбирать. Иногда это на пользу, иногда нет.

— К примеру, ЦСКА играет практически без ротации. У них более качественные игроки?

— Не могу сказать, что мы много поменяли. У нас добавились несоколько молодых игроков, а так все те же.

— Как порадовать болеьщиков? Они давно не видели побед дома.

— Надо работать над ошибками. Нам нужно учитывать, что мы не будем побеждать, потому что мы «Спартак». Мы та команда, которая должна выкладываться на 150 процентов на поле. У нас это не получается.

— У вас есть вопросы по самоотдаче?

— Я имею в виду то, что у нас не получается показывать на поле то, что мы отрабатываем на тренировках. Я не могу понять почему. Может быть, я ошибаюсь, возможно.

— Еременко настолько важен, что после его замены игра пропадает?

— Он не готов играть 90 минут, он начал терять мяч. Естественно, что по сравнению с Игнатовым он впечатляет больше. Игнатов молодой, когда он играет, он выполняет все, что от него просят.

— Почему играли Комбаров и Петкович?

— Рассказов много сыграл в последнее время, я поставил Комбарова из-за лимита.

— У вас не было ощущения, что команда не хотела победить?

— Я сказал об этом выше. Побеждаешь не потому, что ты «Спартак», побеждаешь, если ты показываешь «Спартак». Нельзя думать заранее, что ты победил, за это наказывают.

— Почему некоторые игроки деградировали?

— Мы работаем над тем, чтобы показать лучшие свои качества. Главный ответственный — я. Может быть, я неправильно выбираю состав или неправильно мотивирую команду, но я стараюсь.

— У команды не видно игровых связей. Вы видите их на тренировках?

— Да, мы видим это, мы занимаемся этим, смотрим видео, но… Сегодня я провалился. Выпуская тех или иных игроков, я надеюсь, что они могут перевернуть игру.

— Чем вас привлекает Михаил Игнатов?

— Когда он выходит обычно он выполняет установку.

— То что сейчас происходит — это тупик? Вы также позитивны, как раньше?

— Я всегда позитивный, потому что я бывал в худших ситуациях. Нужно быть позитивными, работать и искать варианты для решения проблем. В футболе можно проиграть, но важно, как проиграть. В данный момент я хочу видеть команду с эмоциями, с реакцией. Я не вижу этого.

— В таких ситуациях игроки и тренер часто устраивают встречи, чтобы поговорить. Вы готовы к этому?

— Я готов ко встрече с болельщиками, у меня нет никаких проблем, я не прячусь.

Кононов: «Никогда не буду играть от обороны, надеюсь изменить футбол в России»

— Было тяжело, особенно в первые минуты. Но мы хорошо провели весь матч, ровно. И реализовали моменты. Более строго отыграли в обороне. Были ошибки, не без этого, но мы горды, что победили «Спартак».

Есть психология, усталость. Ребята хотят сохранять счет, очень непросто работать с командой, когда нет значимых выездных побед. Наша команда не такая опытная.

Решили играть в двух нападающих. Акцент был сделан на то, чтобы мы были быстрее и мобильнее соперника. Что не удалось? По владению мячом уступили, особенно на первых минутах. И в конце начали выносить мяч, а мы должны играть в свой футбол.

Я никогда не буду играть от обороны. Надеюсь, получится изменить футбол в России.