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20:21 (мск), источник: ТАСС

Вратарь «Арсенала» поблагодарил фанатов «Спартака» за оскорбительные кричалки в свой адрес

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Вратарь тульского «Арсенала» Михаил Левашов поблагодарил болельщиков «Спартака» за оскорбительные кричалки в свой адрес. Об этом он сообщил журналистам.

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В воскресенье «Спартак» дома уступил тульскому «Арсеналу» со счетом 2:3 в матче 11-го тура чемпионата России по футболу. Матч прошел на «Открытие-Арене» в присутствии 31 684 зрителей. В конце второго тайма в адрес вратаря тульской команды доносились оскорбительные выражения со стороны трибуны болельщиков красно-белых.

«Мы выходили на матч с мыслью о том, что нужно играть в футбол, сражаться друг за друга и наших болельщиков. Для нашей команды это историческая игра, ведь мы впервые не только забили на выезде “Спартаку”, но и добились победы. Второй тайм мы провели особенно хорошо, да в конце на нас давили, но мы выиграли. Что касается оскорбительных выражений в мой адрес от болельщиков “Спартака”, то давно я не слышал таких “приятных” слов свой адрес, большое им спасибо», — сказал Левашов.

В следующем туре «Спартак» 29 октября на выезде сыграет с казанским «Рубином», туляки 27 октября примут «Оренбург».

Спартак 2:3
Первый тайм: 2:1
Арсенал Т
21.10.2018, 16:30 основной раунд: 11-й тур Открытие Арена
Главные тренеры
Массимо Каррера Олег Кононов
Голы
13′ Мендеш Андраде Зе Луиш (де Соуза Луиз Адриану, Р. Еременко) 9
45+3′ Мендеш Андраде Зе Луиш 9
45 Огнен Ожегович 35′
22 Даниил Лесовой (А. Кадири Мохаммед) 48′
  Резиуан Мирзов (Л. Джорджевич) 65′
Нереализованные пенальти
45 О. Ожегович 35′
Составы
Александр Максименко 98
45+3′ Марко Петкович 3
Дмитрий Комбаров 23
Сальваторе Боккетти 16
35′ Илья Кутепов 29
Роман Зобнин (к) 47
Мендеш Андраде Зе Луиш 9
40′ Фернанду 11
72′ Александр Ташаев 88
Софьян Ханни 94
63′ де Соуза Луиз Адриану 12
Александр Ломовицкий 27
55′ Роман Еременко 26
Михаил Игнатов 22
36 Михаил Левашов
9 Кирилл Комбаров (к)
21 Виктор Альварес
6 Максим Беляев
8 Гиа Григалава
70 Георгий Костадинов
5 Абдул Кадири Мохаммед
19 Резиуан Мирзов
22 Даниил Лесовой 76′
10 Эванс Кангва
45 Огнен Ожегович 72′ 40′
11 Сергей Ткачев
18 Лука Джорджевич 86′
23 Игорь Горбатенко
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 2
15 Удары (всего) 10
7 Удары в створ 6
4 Угловые 1
18 Фолы 14
3 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Рашид Абусуев (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Адлан Хатуев (Грозный, Россия)
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