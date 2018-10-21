Вратарь «Арсенала» поблагодарил фанатов «Спартака» за оскорбительные кричалки в свой адрес

«Мы выходили на матч с мыслью о том, что нужно играть в футбол, сражаться друг за друга и наших болельщиков. Для нашей команды это историческая игра, ведь мы впервые не только забили на выезде “Спартаку”, но и добились победы. Второй тайм мы провели особенно хорошо, да в конце на нас давили, но мы выиграли. Что касается оскорбительных выражений в мой адрес от болельщиков “Спартака”, то давно я не слышал таких “приятных” слов свой адрес, большое им спасибо», — сказал Левашов.