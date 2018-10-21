Вратарь «Арсенала» поблагодарил фанатов «Спартака» за оскорбительные кричалки в свой адрес

В воскресенье «Спартак» дома уступил тульскому «Арсеналу» со счетом 2:3 в матче 11-го тура чемпионата России по футболу. Матч прошел на «Открытие-Арене» в присутствии 31 684 зрителей. В конце второго тайма в адрес вратаря тульской команды доносились оскорбительные выражения со стороны трибуны болельщиков красно-белых.
«Мы выходили на матч с мыслью о том, что нужно играть в футбол, сражаться друг за друга и наших болельщиков. Для нашей команды это историческая игра, ведь мы впервые не только забили на выезде “Спартаку”, но и добились победы. Второй тайм мы провели особенно хорошо, да в конце на нас давили, но мы выиграли. Что касается оскорбительных выражений в мой адрес от болельщиков “Спартака”, то давно я не слышал таких “приятных” слов свой адрес, большое им спасибо», — сказал Левашов.
В следующем туре «Спартак» 29 октября на выезде сыграет с казанским «Рубином», туляки 27 октября примут «Оренбург».