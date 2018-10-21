Выбор для «Спартака»: Черчесов, Слуцкий, Жардим, Бердыев

Источник: Спорт-Экспресс

История «Спартака» богата на кризисы, но трудно вспомнить, чтобы все начиналось со стихотворения поклонника в социальной сети. Именно Дмитрий Назаров после поражения от «Ахмата» запустил маховик акции #КаррераУходи, и за все время сентябрьско-октябрьского ада купировать истерию вокруг команды смогли лишь Кокорин и Мамаев. Именно эта пара, устроив утром 8 октября две драки в центре Москвы, дала Каррере передышку.

Как Массимо ею воспользовался? Леонид Федун после ничьей с «Вильярреалом» сказал, что вера забыта и он ждет результата. С того момента красно-белые обыграли «Енисей» и уступили «Арсеналу». У Карреры в «Спартаке» было несколько сложных ситуаций, но никогда он не произносил на пресс-конференциях того, что мы услышали вчера: «Может, дело во мне. Может, не так состав выбираю, может, не так мотивирую игроков…».

По-моему, это готовность к отставке. Совет ди⁠ректоров красно-белых проводится по вторникам, но в этот раз предстоит не совсем обычное мероприятие.

По информации «СЭ», сам Массимо в отставку не планирует уходить. Он имеет на это полное право — клуб отстаивает свои интересы, он — свои. Леониду Федуну предстоит платить неустойку, но ее размер не столь велик, как это было в случае с Лаудрупом, Эмери или Якином.

Вопрос в том, кто придет на смену. Напомню, когда последний раз клуб выбирал тренера, на эту позицию претендовали трое: Дмитрий Аленичев, Курбан Бердыев и Виктор Гончаренко.

Выбор специалиста в тот момент осуществлял Дух — котел мнений: от ветеранских до голоса трибун. Разумеется, ответственности Дух не понес никакой, но зато игроки назначили (насколько понимаю, такова трактовка экс-капитана команды Дениса Глушакова) Карреру. Массимо понравился лидерам, стоил дешево, а отдача получилась сумасшедшая.

Что будет теперь? В ближайшее время Каррреру отправят в отставку — свидетельством того, что на него особо не рассчитывают, стало известие о том, что Глушакову и Ещенко оформляют британские визы.

На неделе «Спартак» летит в Глазго — может так получиться, что без Карреры, но с Глушаковым и Ещенко. И если визы оба получили и оба полетят — это, на мой взгляд, свидетельство довольно некрасивой истории о «доверии» к Массимо.

Кто может прийти Каррере на смену? В кругах, близких к «Спартаку», говорят о таком круге кандидатов: россияне Станислав Черчесов, Леонид Слуцкий и Курбан Бердыев, иностранцы Леонарду Жардим и некий немец с убедительным бэкграундом. Говорят и о том, что Жардим — это та кандидатура, которая нравится людям, принимающим в «Спартаке» решения. Осталось понять, выплачена ли португальцу неустойка после увольнения из «Монако» (а это около 7 миллионов евро).

Напомню, что Жардим был в шорт-листах «Зенита» при выборе тренера команды в те периоды, когда назначали сначала Луческу, а затем Манчини.

Португалец следит за Россией, он знает наш рынок — когда шли торги за Головина, он просмотрел довольно много матчей ЦСКА.

Леонид Слуцкий традиционно позитивен по отношению к работе в Европе, а трудоустройство в «Спартак» — это некий антиреспект тем, с кем он трудился когда-то в ЦСКА. Так или иначе, Слуцкий — не кандидатура лично Федуна, что шансы, безусловно, снижает.

Станислав Черчесов регулярно бывает на матчах красно-белых, он в хороших отношениях с владельцем, но как быть с совмещением — пойдет ли на это РФС? Вопрос непростой, историей уже не раз дан на него ответ, но Федун сделал много добра федерации, а в сборной все налажено: команда практически поднялась на дивизион выше в Лиге наций, а отборочный цикл к Евро-2020 начнется только в марте — почему бы не попробовать?

Курбан Бердыев — это удивительная история. По моей информации, еще в августе прошлого года, когда споры о трансферах в клубе зашли слишком далеко, «Спартак» вновь стал рассматривать Курбана Бекиевича. Но тогда в офисе красно-белых работал Юхан Гераскин, а сейчас его нет — во всяком случае, формально.

С другой стороны, Бердыев не может не понимать, что из-за бана УЕФА «Рубин» сможет сыграть в еврокубках еще нескоро — и не факт, что к тому времени финансовая ситуация в клубе намного изменится к лучшему. Настораживает только одно — вряд ли в «Спартаке», без железобетонных гарантий положительного решения со стороны тренера, вновь готовы на переговоры. Получать отказ в который раз подряд миллионеры, мягко говоря, не любят.

В любом случае, вероятно, уже с понедельника нас ждет увлекательный сюжет под названием «Выборы тренера «Спартака». И следить за ним будет интереснее, чем за игрой команды в этом сезоне.