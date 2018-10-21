Выбор для «Спартака»: Черчесов, Слуцкий, Жардим, Бердыев
Массимо Карреру уволят в ближайшее время. Увы, его эпоха завершена.
Массимо Карреру уволят в ближайшее время. Увы, его эпоха завершена.
История «Спартака» богата на кризисы, но трудно вспомнить, чтобы все начиналось со стихотворения поклонника в социальной сети. Именно Дмитрий Назаров после поражения от «Ахмата» запустил маховик акции #КаррераУходи, и за все время
Как Массимо ею воспользовался? Леонид Федун после ничьей с «Вильярреалом» сказал, что вера забыта и он ждет результата. С того момента
По информации «СЭ», сам Массимо в отставку не планирует уходить. Он имеет на это полное право — клуб отстаивает свои интересы, он — свои. Леониду Федуну предстоит платить неустойку, но ее размер не столь велик, как это было в случае с Лаудрупом, Эмери или Якином.
Вопрос в том, кто придет на смену. Напомню, когда последний раз клуб выбирал тренера, на эту позицию претендовали трое: Дмитрий Аленичев, Курбан Бердыев и Виктор Гончаренко.
Выбор специалиста в тот момент осуществлял Дух — котел мнений: от ветеранских до голоса трибун. Разумеется, ответственности Дух не понес никакой, но зато игроки назначили (насколько понимаю, такова трактовка
Что будет теперь? В ближайшее время Каррреру отправят в отставку — свидетельством того, что на него особо не рассчитывают, стало известие о том, что Глушакову и Ещенко оформляют британские визы.
На неделе «Спартак» летит в Глазго — может так получиться, что без Карреры, но с Глушаковым и Ещенко. И если визы оба получили и оба полетят — это, на мой взгляд, свидетельство довольно некрасивой истории о «доверии» к Массимо.
Кто может прийти Каррере на смену? В кругах, близких к «Спартаку», говорят о таком круге кандидатов: россияне Станислав Черчесов, Леонид Слуцкий и Курбан Бердыев, иностранцы Леонарду Жардим и некий немец с убедительным бэкграундом. Говорят и о том, что Жардим — это та кандидатура, которая нравится людям, принимающим в «Спартаке» решения. Осталось понять, выплачена ли португальцу неустойка после увольнения из «Монако» (а это около 7 миллионов евро).
Напомню, что Жардим был в
Португалец следит за Россией, он знает наш рынок — когда шли торги за Головина, он просмотрел довольно много матчей ЦСКА.
Леонид Слуцкий традиционно позитивен по отношению к работе в Европе, а трудоустройство в «Спартак» — это некий антиреспект тем, с кем он трудился
Станислав Черчесов регулярно бывает на матчах
Курбан Бердыев — это удивительная история. По моей информации, еще в августе прошлого года, когда споры о трансферах в клубе зашли слишком далеко, «Спартак» вновь стал рассматривать Курбана Бекиевича. Но тогда в офисе
С другой стороны, Бердыев не может не понимать, что
В любом случае, вероятно, уже с понедельника нас ждет увлекательный сюжет под названием «Выборы тренера «Спартака». И следить за ним будет интереснее, чем за игрой команды в этом сезоне.
А Массимо Каррера в любом случае останется в истории «Спартака». Песни фанатов о нем куда ярче, чем стишок шефа из сериала «Кухня».