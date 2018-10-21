Без Мамаева «Краснодару» хуже
Кубанская команда проиграла дома «Ахмату» (0:1) в 11-м туре
Кубанская команда проиграла дома «Ахмату» (0:1) в 11-м туре
На сайте российской
Выходит, Мамаева даже клуб уже частично отцепил от состава и не видит его перспектив в команде. В такой ситуации хуже всего Мураду Мусаеву — старший тренер «Краснодара»
Мало того, обладатель российского паспорта еще и заставил Мусаева решать лимитную головоломку. «Краснодар» и раньше страдал от ограничений, а теперь задача выставить сильнейший состав и втиснуться в правила стала невыполнимой. В этом сезоне Мусаев
К счастью для Мусаева, выздоровел гражданин России Ари, так что хоть
Все беды хозяев отразились на первом тайме — «быки» не показывали целостной игры и традиционно были уязвимы при фланговых контратаках. Одна из них на 20-й минуте вполне могла завершиться голом гостей — Мохаммади мощно прострелил по центру, но у Мбенга оказались недостаточно длинные ногти для того, чтобы открыть счет.
Первый тайм можно разделить на две половины — первые 20 минут «Краснодар» чаще атаковал и больше владел мячом, но просочиться сквозь двухуровневую оборону «Ахмата» никак не мог. Рашид Рахимов понимал, что в гостях у «быков» лучше выставить трех центральных защитников, как он сделал в Черкизове пару туров назад. И задумка тренера грозненцев определенно сработала.
Прямо перед перерывом «Краснодар» неожиданно проснулся, когда Куэва с острого угла попал в Родолфу. Этот момент стал трейлером старта второго тайма — хозяевам явно дали установку увеличить скорость атак, потому что из раздевалки они вылетели с невидимыми моторами на спинах. Но на такой волне «Краснодар» смог только сотрясти штангу — это сделал Спаич. А вот «Ахмат» на контратаках продолжал колоть хозяев, и тот же Спаич через несколько минут после своего удара выцарапал мяч
Однако бразилец все же забил. Помог Синицын — голкипер «Краснодара» прозевал простой удар Исмаэла в ближний угол, и хавбек «Ахмата» отпраздновал очередной гол в ворота своего «клиента». Бразилец в
За десять минут до гола произошло еще одно важное событие: Мусаев
«Ахмат» еще крепче привязался к штрафной. А «Краснодар» в финальные 20 минут рассчитывал забить хотя бы мяч на голых эмоциях — тактическую схему разобрать было трудно, тренера изолировали, и осталось только мастерство. Но мастерство показал лишь Синицын — он эффектно отразил удар после «стандарта» «Ахмата» и частично реабилитировался за пропущенный мяч.
А «Краснодар» остался без голов, без очков, но все еще на втором месте. Сократить отставание от «Зенита» «быки» не смогли.
|Мурад Мусаев
|Рашид Рахимов
|
|
|
|
|4
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|4
|15
|Удары (всего)
|8
|8
|Удары в створ
|4
|1
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|2
|22
|Фолы
|15
|0
|Офсайды
|5
|Главный судья
|Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
|Боковой судья
|Антон Аверьянов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Андрей Болотенков (Москва, Россия)