Без Мамаева «Краснодару» хуже

Источник: Спорт-Экспресс

Битва с лимитом

На сайте российской премьер-лиги пока изменений нет — из профиля «Краснодара» татуированная шея Мамаева никуда не делась. На клубном сайте обвиняемый в хулиганстве полузащитник тоже пока на месте, хотя еще 9 октября там появилась новость с недвусмысленным посылом: «Мы изучаем, как разорвать контракт с игроком». А в программке на матч с «Ахматом» Мамаев не был указан — при этом туда вписали и травмированных игроков, и дисквалифицированного Петрова. Пропал он и из красочной заставки, которую на медиэкране «Краснодар Арены» демонстрируют перед каждым матчем.

Выходит, Мамаева даже клуб уже частично отцепил от состава и не видит его перспектив в команде. В такой ситуации хуже всего Мураду Мусаеву — старший тренер «Краснодара» только-только наладил игру «быков» после невнятного старта, но стержневой футболист его подвел. Теперь кубанцам нужно делать не просто косметический ремонт, а заново строить фундамент, ведь Мамаев до этого тура не пропустил ни одной игры «Краснодара».

Мало того, обладатель российского паспорта еще и заставил Мусаева решать лимитную головоломку. «Краснодар» и раньше страдал от ограничений, а теперь задача выставить сильнейший состав и втиснуться в правила стала невыполнимой. В этом сезоне Мусаев из-за лимита оставлял запасе Рамиреса, Перейру и Куэву, а теперь пришла очередь Каборе — его место рядом с Газинским занял Шишкин, который до этого в текущем чемпионате сыграл только 9 минут.

Две половины первого тайма

К счастью для Мусаева, выздоровел гражданин России Ари, так что хоть какой-то простор у тренера был. Но на игроков «Краснодара» давила другая ноша — пауза на международные матчи. Девять футболистов из девяти разных стран в последние две недели играли за свои сборные и, разумеется, вернулись в Краснодар в разном состоянии.

Все беды хозяев отразились на первом тайме — «быки» не показывали целостной игры и традиционно были уязвимы при фланговых контратаках. Одна из них на 20-й минуте вполне могла завершиться голом гостей — Мохаммади мощно прострелил по центру, но у Мбенга оказались недостаточно длинные ногти для того, чтобы открыть счет.

Первый тайм можно разделить на две половины — первые 20 минут «Краснодар» чаще атаковал и больше владел мячом, но просочиться сквозь двухуровневую оборону «Ахмата» никак не мог. Рашид Рахимов понимал, что в гостях у «быков» лучше выставить трех центральных защитников, как он сделал в Черкизове пару туров назад. И задумка тренера грозненцев определенно сработала.

Удаление тренера

Прямо перед перерывом «Краснодар» неожиданно проснулся, когда Куэва с острого угла попал в Родолфу. Этот момент стал трейлером старта второго тайма — хозяевам явно дали установку увеличить скорость атак, потому что из раздевалки они вылетели с невидимыми моторами на спинах. Но на такой волне «Краснодар» смог только сотрясти штангу — это сделал Спаич. А вот «Ахмат» на контратаках продолжал колоть хозяев, и тот же Спаич через несколько минут после своего удара выцарапал мяч из-под ног у Исмаэла прямо перед линией ворот.

Однако бразилец все же забил. Помог Синицын — голкипер «Краснодара» прозевал простой удар Исмаэла в ближний угол, и хавбек «Ахмата» отпраздновал очередной гол в ворота своего «клиента». Бразилец в премьер-лиге отличился четыре раза, трижды забив в ворота «быков».

За десять минут до гола произошло еще одно важное событие: Мусаев что-то сказал ассистенту главного арбитра, за что Виталий Мешков тут же выгнал тренера вон. Возможно, этот эпизод стал ключевым, хотя на скамейке остался формально главный тренер «Краснодара» Олег Фоменко. Именно он и совершал замены в середине второго тайма — выпустил атакующего хавбека Перейру вместо центрального защитника Спаича (еще один привет лимиту) и двух молодых игроков нападения Сулейманова и Игнатьева.

«Ахмат» еще крепче привязался к штрафной. А «Краснодар» в финальные 20 минут рассчитывал забить хотя бы мяч на голых эмоциях — тактическую схему разобрать было трудно, тренера изолировали, и осталось только мастерство. Но мастерство показал лишь Синицын — он эффектно отразил удар после «стандарта» «Ахмата» и частично реабилитировался за пропущенный мяч.