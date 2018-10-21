Тренер «Краснодара»: Мамаев являлся важным игроком для нас, но мы справимся

«Мамаев является, являлся нашим важным игроком. Сегодня чувствовалось его отсутствие, но у нас есть временный резерв. Мы справимся с этой ситуацией. По Мамаеву клуб сделал официальное заявление. Мне нечего добавить», — сказал журналистам Мусаев.

Две потасовки с участием Мамаева и форварда «Зенита» Александра Кокорина произошли на прошлой неделе. Сначала, по данным следствия, Мамаев, Кокорин и его брат Кирилл вместе с друзьями избили водителя одной из ведущих Первого канала, а потом в кафе — главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергея Гайсина. В четверг, 11 октября, Тверской суд Москвы отправил под арест до 8 декабря обоих футболистов, а также брата Кокорина Кирилла и их друга. Позднее Мосгорсуд отклонил апелляции арестованных.