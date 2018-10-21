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22:18 (мск), источник: Р-Спорт

Тренер «Краснодара»: Мамаев являлся важным игроком для нас, но мы справимся

КРАСНОДАР, 21 окт — РИА Новости, Дмитрий Кочергин. Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев был важным футболистом для команды, однако клуб справится и без него, заявил старший тренер «горожан» Мурад Мусаев.

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Источник: РИА "Новости"

В воскресенье «Краснодар» в матче 11-го тура чемпионата России проиграл «Ахмату». Игра, состоявшаяся в воскресенье в Краснодаре, завершилась со счетом 1:0 в пользу грозненского клуба.

«Мамаев является, являлся нашим важным игроком. Сегодня чувствовалось его отсутствие, но у нас есть временный резерв. Мы справимся с этой ситуацией. По Мамаеву клуб сделал официальное заявление. Мне нечего добавить», — сказал журналистам Мусаев.

Две потасовки с участием Мамаева и форварда «Зенита» Александра Кокорина произошли на прошлой неделе. Сначала, по данным следствия, Мамаев, Кокорин и его брат Кирилл вместе с друзьями избили водителя одной из ведущих Первого канала, а потом в кафе — главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергея Гайсина. В четверг, 11 октября, Тверской суд Москвы отправил под арест до 8 декабря обоих футболистов, а также брата Кокорина Кирилла и их друга. Позднее Мосгорсуд отклонил апелляции арестованных.

Ранее «Краснодар» сделал официальное заявление на своем официальном сайте, где выразил желание расторгнуть контракт с Мамаевым.

Краснодар 0:1
Первый тайм: 0:0
Ахмат
21.10.2018, 19:00 Зрители: 22628 основной раунд: 11-й тур Арена Краснодар
Главные тренеры
Мурад Мусаев Рашид Рахимов
Голы
11 Силва Лима Исмаэл (М. Гащенков) 61′
Составы
Андрей Синицын 88
Дмитрий Стоцкий 89
Кристиан Рамирес 6
Александр Мартынович (к) 4
Вандерсон Масиэл 7
67′ Юрий Газинский 8
Роман Шишкин 49
Кристиан Куэва 20
48′ 65′ Урош Спаич 5
80′ Маурисио Перейра 33
72′ Виктор Классон 16
Магомед-Шапи Сулейманов 93
42′ 72′ Арикленес да Силва Ари 9
Иван Игнатьев 85
16 Евгений Городов 87′
40 Ризван Уциев (к)
13 Милад Мохаммади
4 Вилькер Анхель
15 Андрей Семенов 42′
8 Идрисса Думбья
11 Силва Лима Исмаэл 61′
19 Олег Иванов
6 Михаил Гащенков 37′
2 Родолфу 88′ 36′
3 Заурбек Плиев
17 Аблай Мбенг 69′
77 Бернард Бериша
Статистика
4 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 4
15 Удары (всего) 8
8 Удары в створ 4
1 Штанги, перекладины 0
7 Угловые 2
22 Фолы 15
0 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
Боковой судья Антон Аверьянов (Москва, Россия)
Боковой судья Андрей Болотенков (Москва, Россия)
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