Терпение Федуна и болельщиков лопнуло. Судьбу Карреры решит Алекперов
Главное — о будущем тренера «Спартака».
Главное — о будущем тренера «Спартака».
«Спартак» проиграл «Арсеналу», потерпел третье домашнее поражение подряд и следующий матч, возможно, проведет уже с новым тренером.
Свою позицию главный акционер клуба выразил сразу после поражения от «Ростова». Вера Федуна в Карреру иссякла, руководство готово начать поиски нового тренера хоть завтра. Но последнее слово должен сказать Вагит Алекперов. До матча с «Арсеналом» окружение Алекперова советовало ему не спешить с выводами, но игра против Тулы вряд ли добавит Вагиту Юсуфовичу позитива.
Судьба Карреры в «Спартаке» висит на волоске.
«Если соперники проигрывают, то мы очки теряем, к сожалению», — слова Федуна перед матчем с «Арсеналом» стали пророческими. «Спартак» хорошо начал, впервые в сезоне забил с игры, а Роман Еременко несколькими передачами влюбил в себя большую часть стадиона. Казалось, что победе
Но у «Спартака»
Даже если вы яростный защитник Карреры, после матча с «Арсеналом» вам будет крайне трудно привести аргументы в его пользу. Глушакова в составе нет давно, молодежь хоть и выходит на поле, но пользу приносит едва ли, Фернандо сбросил лишние килограммы, а сваливать все беды на одного Комбарова смешно.
У «Спартака» — игровая импотенция. Притом с самого первого тура. Конечно, раньше команда Карреры могла выдать хороший матч, но когда такое случалось в последний раз? Явно не в нынешнем сезоне.
Главный вопрос для болельщиков «Спартака»: «Кто, если не Каррера?». Кандидатур на смену итальянцу действительно минимум. В России нет специалиста, который гарантированно сможет вывести команду на новый уровень. Лично мне бы не хотелось, чтобы руководство «Спартака» пригласило Андрея Тихонова. Потому что всенародного любимца могут легко выгнать с позором через год. Второй Дмитрий Аленичев команде не нужен. Тихонов — прекрасный человек и очень неплохой тренер, просто не время ему работать в «Спартаке».
Фигура Леонардо Жардима выглядит интересно. Португалец умеет работать с молодежью и быстро давать результат, это мы видели в «Монако». Но хватит ли у «Спартака» денег, чтобы заманить такого специалиста в Москву? Жардим значительно дороже Карреры. А у Федуна проблемы с финансовым
В ближайшие дни руководство «Спартака» примет одно из самых сложных решений последних лет. Еще недавно обожаемый болельщиками Каррера уже не слышит заряды в свою поддержку. Только вот здесь и сейчас заменить его толком некем.