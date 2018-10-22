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11:09 (мск), источник: Матч ТВ

Кто сменит Карреру? Реальные варианты

Руководство красно-белых отправило итальянца в отставку. Кто придет ему на смену?

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Источник: РИА "Новости"
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Леонарду Жардим

Источник: Reuters

Достижения:

  • Чемпион Греции-2012/13 и обладатель Кубка Греции-2012/13 с «Олимпиакосом»
  • Чемпион Франции-2016/17 с «Монако»
  • Лучший тренер Лиги 1 сезона-2016/17
  • Лучший португальский тренер-2017

44-летний специалист не так давно пригласил Александра Головина в «Монако», но вскоре сам покинул клуб. Причина для спартаковских болельщиков знакомая — неудовлетворительный старт сезона. Тем не менее, в квалификации португальца сомнений не возникает. Он работал с Фалькао, Марсьялем, Мбаппе, доходил до полуфинала Лиги чемпионов.

Гипотетически, приход Жардима в «Спартак» означает, что тренер будет легко общаться со многими легионерами на родном португальском; станет авторитетом для россиян за счет послужного списка. Красно-белая молодежь тоже подтянется — коуч умеет работать с «молодняком».

Другой вопрос — забесплатно в Москву Жардим не поедет. А если и найдет с клубом общий язык по контракту, попросит трудоустроить свою команду помощников. Тут не стоит забывать, что еще недавно Квинси Промес покинул красно-белых с формулировкой Леонида Федуна: «Без Лиги чемпионов у клуба возникли проблемы с точки зрения финансового фейр-плей — потеря 25 миллионов евро. Поэтому потери пришлось компенсировать этой сделкой». Приглашение Жардима и слово «заработок» — как две параллельные прямые. Сойдутся ли они в «Спартаке»?

Лоран Блан

Источник: РИА "Новости"

Достижения с «Бордо»:

  • Чемпион Франции-2008/09
  • Обладатель Кубка французской лиги-2008/09
  • Обладатель Суперкубка Франции-2008, 2009

Достижения с «ПСЖ»:

  • Чемпион Франции-2013/14, 2014/15, 2015/16
  • Обладатель Кубка Франции-2014/15, 2015/16
  • Обладатель Кубка французской лиги-2013/14, 2014/15, 2015/16
  • Обладатель Суперкубка Франции-2013, 2014, 2015

Мало того, что на клубном уровне Блан выиграл столько, сколько многие не выигрывали за всю жизнь, так он успел еще и сборную Франции потренировать! Причем весьма недурно — на ЧЕ-2012 французы вышли в четвертьфинал, где уступили будущим чемпионам — испанцам.

Вы будете удивлены, но Блан кое-что знает о «Спартаке». Например, ему знакома фамилия Джикия. Когда вспыхнул скандал с «шоколадками», тренер занял сторону российского футболиста: «Если это была шутка, то зачем вообще говорить о таком? Не вижу никакой проблемы».

Фамилию Блан упоминал Дмитрий Назаров в своем инстаграме. Представьте себе, даже не в стихотворной форме. «Кто поможет “Спартаку”? Лоран Блан, Дидье Дешам, Зидан… Французы исторически всегда были прекрасными помощниками для России», — писал актер, отвечая на комментарии. Словом, поддержка авторитетных зрителей Блану уже гарантированна.

По Блану есть вопрос финансов, аналогичный случаю Жардима. И еще один: зачем французу Россия, когда есть варианты с «Баварией» и «Реалом»?

Станислав Черчесов

Источник: РИА "Новости"

Достижения:

  • Человек, которой заставил нас гордиться сборной России
  • Серебряный призёр чемпионата России-2007/2008
  • Чемпион и обладатель Кубка Польши-2015/16

Да, у Черчесова спартаковское прошлое. Да, Черчесов посещает почти все матчи «Спартака». Да, теоретически, Черчесов — на 150% тот, кто нужен сейчас красно-белым. А как же сборная? Как же недавно продленный контракт «2+2»? Как же команда, от которой все сейчас кайфуют — игроки и болельщики? А РФС одобрит совмещение?

Тут вот какая штука. В данный момент авторитет Черчесова настолько непререкаем, что если Станислав Саламович захочет — совмещение одобрят любые инстанции. А что до ситуации в «Спартаке» — сложный отрезок, команда перестала быть управляемой… То это те самые сложности, вернее — вызовы, которые тренер так любит.

Андрей Тихонов

Источник: РИА "Новости"

Достижения с «Енисеем»:

  • Бронзовый призёр ФНЛ-2016/17

Достижения с «Крыльями Советов»:

  • Серебряный призёр ФНЛ-2017/18

Директор по развитию «Крыльев» Александр Шикунов прокомментировал отставку Тихонова следующим образом: «Не хватило опыта». А нужен ли опыт в «Спартаке»? Тренерский и прямо сейчас — нет.

Скорее, требуется человек, способный сплотить раздевалку. Вернутся Глушаков и Ещенко, команда на позитиве одолеет «Рейнджерс», «Рубин» и «Анжи». Вновь образуется российский костяк. Он-то всех и построит!

Ханни забудет про Твиттер, Фернандо — про обрезы, Петкович будет выходить под конец и решать матчи. Красота, да и только! Но так будет недолго. Сезон — максимум. А что потом? Вновь просить Андрея Валерьевича откланяться? Не по-людски это как-то. Хотя, если будет результат…

Рауль Рианчо

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Достижения (в качестве ассистента) с «Рубином»:

  • Чемпион России-2009/10
  • Обладатель Кубка России-2012/13
  • Обладатель Суперкубка России-2009, 2012

Достижения (в качестве ассистента) с «Динамо» Киев:

  • Чемпион Украины-2015/16, 2017/18
  • Обладатель Кубка Украины-2014/15, 2015/16

Многие источники утверждают, что в ближайшее время Рианчо станет и. о. главного тренера «Спартака». Буквально на пару туров, пока не определится имя нового наставника. Ничего не напоминает?

Поговаривали, что Рианчо ушел из «Динамо», как только обозначил виды на место у руля команды, но получил отказ. Что ж, теперь у испанца есть новый шанс. Еще одна из киевских формулировок: «Рианчо обладает умением разрывать шаблоны и создавать предпосылки для прогресса». Это ли не цель, что всем желанна?

Алексей Ковалев

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