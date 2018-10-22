Кто сменит Карреру? Реальные варианты
Руководство
Руководство
Достижения:
44-летний специалист не так давно пригласил Александра Головина в «Монако», но вскоре сам покинул клуб. Причина для спартаковских болельщиков знакомая — неудовлетворительный старт сезона. Тем не менее, в квалификации португальца сомнений не возникает. Он работал с Фалькао, Марсьялем, Мбаппе, доходил до полуфинала Лиги чемпионов.
Гипотетически, приход Жардима в «Спартак» означает, что тренер будет легко общаться со многими легионерами на родном португальском; станет авторитетом для россиян за счет послужного списка.
Другой вопрос — забесплатно в Москву Жардим не поедет. А если и найдет с клубом общий язык по контракту, попросит трудоустроить свою команду помощников. Тут не стоит забывать, что еще недавно Квинси Промес покинул
Достижения с «Бордо»:
Достижения с «ПСЖ»:
Мало того, что на клубном уровне Блан выиграл столько, сколько многие не выигрывали за всю жизнь, так он успел еще и сборную Франции потренировать! Причем весьма недурно — на ЧЕ-2012 французы вышли в четвертьфинал, где уступили будущим чемпионам — испанцам.
Вы будете удивлены, но Блан
Фамилию Блан упоминал Дмитрий Назаров в своем инстаграме. Представьте себе, даже не в стихотворной форме. «Кто поможет “Спартаку”? Лоран Блан, Дидье Дешам, Зидан… Французы исторически всегда были прекрасными помощниками для России», — писал актер, отвечая на комментарии. Словом, поддержка авторитетных зрителей Блану уже гарантированна.
По Блану есть вопрос финансов, аналогичный случаю Жардима. И еще один: зачем французу Россия, когда есть варианты с «Баварией» и «Реалом»?
Достижения:
Да, у Черчесова спартаковское прошлое. Да, Черчесов посещает почти все матчи «Спартака». Да, теоретически, Черчесов — на 150% тот, кто нужен сейчас
Тут вот какая штука. В данный момент авторитет Черчесова настолько непререкаем, что если Станислав Саламович захочет — совмещение одобрят любые инстанции. А что до ситуации в «Спартаке» — сложный отрезок, команда перестала быть управляемой… То это те самые сложности, вернее — вызовы, которые тренер так любит.
Достижения с «Енисеем»:
Достижения с «Крыльями Советов»:
Директор по развитию «Крыльев» Александр Шикунов прокомментировал отставку Тихонова следующим образом: «Не хватило опыта». А нужен ли опыт в «Спартаке»? Тренерский и прямо сейчас — нет.
Скорее, требуется человек, способный сплотить раздевалку. Вернутся Глушаков и Ещенко, команда на позитиве одолеет «Рейнджерс», «Рубин» и «Анжи». Вновь образуется российский костяк.
Ханни забудет про Твиттер, Фернандо — про обрезы, Петкович будет выходить под конец и решать матчи. Красота, да и только! Но так будет недолго. Сезон — максимум. А что потом? Вновь просить Андрея Валерьевича откланяться? Не
Достижения (в качестве ассистента) с «Рубином»:
Достижения (в качестве ассистента) с «Динамо» Киев:
Многие источники утверждают, что в ближайшее время Рианчо станет и. о. главного тренера «Спартака». Буквально на пару туров, пока не определится имя нового наставника. Ничего не напоминает?
Поговаривали, что Рианчо ушел из «Динамо», как только обозначил виды на место у руля команды, но получил отказ. Что ж, теперь у испанца есть новый шанс. Еще одна из киевских формулировок: «Рианчо обладает умением разрывать шаблоны и создавать предпосылки для прогресса». Это ли не цель, что всем желанна?
Алексей Ковалев