Николай Писарев: Для меня эта отставка была ожидаемой, это был вопрос времени
Бывший форвард «Спартака» Николай Писарев высказался об отставке главного тренера
Бывший форвард «Спартака» Николай Писарев высказался об отставке главного тренера
Для меня эта отставка была ожидаемой, это был вопрос времени. Матч с Арсеналом стал последней каплей. Помимо результата есть еще внутренний конфликт с игроками, управленческое противоборство также имело место быть. Шансов Каррере давать больше не было смысла. Вот в матче с Арсеналом имели место быть индивидуальные ошибки и я не уверен, что Рианчо обучит защитников играть лучше. Кто может заменить Карреру? Нужно дать до зимы поработать Рианчо. Встряска команде нужна была в любом случае, — цитирует Писарева «Матч ТВ».
Массимо Каррера привел «Спартак» к чемпионскому титулу в сезоне-2016/17. В данный момент