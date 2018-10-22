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12:43 (мск), источник: Советский спорт

Николай Писарев: Для меня эта отставка была ожидаемой, это был вопрос времени

Бывший форвард «Спартака» Николай Писарев высказался об отставке главного тренера красно-белых Массимо Карреры.

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Источник: РИА "Новости"

Для меня эта отставка была ожидаемой, это был вопрос времени. Матч с Арсеналом стал последней каплей. Помимо результата есть еще внутренний конфликт с игроками, управленческое противоборство также имело место быть. Шансов Каррере давать больше не было смысла. Вот в матче с Арсеналом имели место быть индивидуальные ошибки и я не уверен, что Рианчо обучит защитников играть лучше. Кто может заменить Карреру? Нужно дать до зимы поработать Рианчо. Встряска команде нужна была в любом случае, — цитирует Писарева «Матч ТВ».

Массимо Каррера привел «Спартак» к чемпионскому титулу в сезоне-2016/17. В данный момент красно-белые занимают седьмую строчку турнирной таблицы РПЛ.

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