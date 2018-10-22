Николай Писарев: Для меня эта отставка была ожидаемой, это был вопрос времени

Для меня эта отставка была ожидаемой, это был вопрос времени. Матч с Арсеналом стал последней каплей. Помимо результата есть еще внутренний конфликт с игроками, управленческое противоборство также имело место быть. Шансов Каррере давать больше не было смысла. Вот в матче с Арсеналом имели место быть индивидуальные ошибки и я не уверен, что Рианчо обучит защитников играть лучше. Кто может заменить Карреру? Нужно дать до зимы поработать Рианчо. Встряска команде нужна была в любом случае, — цитирует Писарева «Матч ТВ».