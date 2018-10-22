Символическая сборная 11-го тура. В нее попал Зе Луиш
«СЭ» представляет свой вариант 11 лучших футболистов тура.
«СЭ» представляет свой вариант 11 лучших футболистов тура.
Иван Коновалов (1) — 7,0*. Рубин.
В сложной игре с «Уфой» (0:0) отразил все восемь ударов по своим воротам и спас для
Мариу Фернандес (2) — 6,5. ЦСКА
Отлично провел матч против «Анжи» (2:0), с его правой бровки постоянно исходила угроза. Отдал голевой пас на Федора Чалова и создал еще несколько опасных моментов для партнеров. Также успевал отрабатывать в обороне, выиграв 90 процентов всех
Соломон Кверквелия (1) — 6,5. Локомотив
Надежно, почти без ошибок отыграл матч против «Ростова» (2:1), забил победный мяч, первым оказавшись на добивании в чужой штрафной.
Тони Шуньич (1) — 7,0. Динамо
Провел практически идеальный матч против «Зенита» (1:0), постоянно страхуя неуверенно действующего Себастьяна Хольмена. В одном из самых опасных моментов матча принял на себя удар Артема Дзюбы. На его счету восемь перехватов и три заблокированных удара.
Константин Рауш (1) — 6,5. Динамо
Переиграл на своей левой бровке и Роберта Мака, и Игоря Смольникова, хотя больше пользы принес «Динамо» в атаке. Именно его подача после розыгрыша углового
Эрик Бикфалви (1) — 6,5. Урал
Руководил игрой екатеринбуржцев в матче с «Крыльями Советов» (1:1), отметился двумя острыми передачами и четырежды выходил на ударную позицию. Организовал
Исмаэл (1) — 6,5. Ахмат
Бразилец был очень активен в атаке в игре с «Краснодаром» (1:1), своими опасными
Антон Миранчук (1) — 6,5. Локомотив
Открыл счет в игре с «Ростовом» шикарным ударом с острого угла в дальнюю девятку. Весь матч успешно работал в атаке, пытаясь вместе с братом раскрутить оборону донской команды. Создал два голевых момента для партнеров.
Зе Луиш (2) — 6,5. Спартак
Оформил дубль в последнем матче Массимо Карреры, но этого оказалось мало для
Федор Чалов (2) — 6,5. ЦСКА
Забил один из двух мячей армейцев в ворота «Анжи» и ушел в отрыв в бомбардирской гонке чемпионата, на его счету теперь восемь голов.
Огнен Ожегович (1) — 6,5. Арсенал
Один из главных героев матча со «Спартаком». Заставил соперников шесть раз нарушить на себе правила, в том числе и в штрафной площади. Не сумел реализовать пенальти, но первым успел к отраженному Максименко мячу.
* — Оценка «СЭ» в туре
В скобках — количество попаданий в сборные «СЭ».