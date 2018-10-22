«Вряд ли Конте согласится занять место друга». Пресса Италии — об увольнении Карреры из «Спартака»
Разочаровывающий старт сезона, спекуляции на тему Конте.
Разочаровывающий старт сезона, спекуляции на тему Конте.
La Gazzetta dello Sport
«Спартак» уволил Карреру: все решило поражение от тульского «Арсенала»
— Клуб уволил «ювентини» после разочаровывающего старта сезона. В первый же год у руля московской команды тренер привел «Спартак» к чемпионству впервые за 16 лет. В прошлом сезоне команда финишировала третьей, а старт нового чемпионата руководству не понравился. 18 очков за первые 11 туров и седьмое место в таблице — совсем не те результаты, которых ждут в последние годы. Поражение от тульского «Арсенала» подвело окончательный итог, и руководство решила донести официальное решение до Карреры, мотивируя его отсутствием улучшения в результатах.
La Repubblica
«Россия: это конечная остановка для Карреры. “Спартак” его уволил»
— Приключения Массимо Карреры в России закончились. Итальянский тренер больше не у руля московского «Спартака». Официальное решение последовало после того, как «Спартак» проиграл дома тульскому «Арсеналу» со счетом 2:3. Сейчас «Спартак» отделяет семь очков от лидера турнирной таблицы — «Зенита». Заменит Карреру его ассистент, испанский специалист Рауль Рианчо.
Corriere della Sera
«Каррера: от чемпионства к увольнению из «Спартака»
— Вчерашнее поражение от Тулы прервало приключение Карреры в качестве тренера «Спартака». Специалист из тренерского штаба, которого повысили до главного тренера, молниеносно привёл команду к чемпионству, положив конец ожиданиям, продолжавшимся 16 лет.
В прессе ходят слухи, что его заменит Антонио Конте, хотя бывший тренер сборной Италии вряд ли согласится занять место друга. Помимо всего прочего, Конте активно отправляют в мадридский «Реал», да и есть нерешенные вопросы после непростого расставания с «Челси».
Fanpage.it
«Кто теперь заменит Карреру?»
— Для болельщиков «Спартака» Массимо Каррера был идолом. Он возглавил команду в 2016 году и добился неожиданного успеха, взяв чемпионский титул. В следующем сезоне Каррера забрал Суперкубок и финишировал со «Спартаком» третьим, но в этом году
«Спартак» уже объявил имя исполняющего обязанности тренера. Им стал Рауль Рианчо, бывший ассистент итальянца. Кто такой Рианчо? Испанец впервые начнет работу в качестве главного тренера — но за плечами у него опыт помощника в «Леванте», казанском «Рубине», киевском «Динамо», сборной Украины и теперь в «Спартаке».