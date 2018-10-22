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20Антирекорд Карреры и поражение «Спартака»
10Семин обыграл Карпина в матче РПЛ
18:04 (мск), источник: Sport24

«Вряд ли Конте согласится занять место друга». Пресса Италии — об увольнении Карреры из «Спартака»

Разочаровывающий старт сезона, спекуляции на тему Конте.

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Источник: Sport24

La Gazzetta dello Sport

«Спартак» уволил Карреру: все решило поражение от тульского «Арсенала»

— Клуб уволил «ювентини» после разочаровывающего старта сезона. В первый же год у руля московской команды тренер привел «Спартак» к чемпионству впервые за 16 лет. В прошлом сезоне команда финишировала третьей, а старт нового чемпионата руководству не понравился. 18 очков за первые 11 туров и седьмое место в таблице — совсем не те результаты, которых ждут в последние годы. Поражение от тульского «Арсенала» подвело окончательный итог, и руководство решила донести официальное решение до Карреры, мотивируя его отсутствием улучшения в результатах.

La Repubblica

«Россия: это конечная остановка для Карреры. “Спартак” его уволил»

— Приключения Массимо Карреры в России закончились. Итальянский тренер больше не у руля московского «Спартака». Официальное решение последовало после того, как «Спартак» проиграл дома тульскому «Арсеналу» со счетом 2:3. Сейчас «Спартак» отделяет семь очков от лидера турнирной таблицы — «Зенита». Заменит Карреру его ассистент, испанский специалист Рауль Рианчо.

Corriere della Sera

«Каррера: от чемпионства к увольнению из «Спартака»

— Вчерашнее поражение от Тулы прервало приключение Карреры в качестве тренера «Спартака». Специалист из тренерского штаба, которого повысили до главного тренера, молниеносно привёл команду к чемпионству, положив конец ожиданиям, продолжавшимся 16 лет.

В прессе ходят слухи, что его заменит Антонио Конте, хотя бывший тренер сборной Италии вряд ли согласится занять место друга. Помимо всего прочего, Конте активно отправляют в мадридский «Реал», да и есть нерешенные вопросы после непростого расставания с «Челси».

Fanpage.it

«Кто теперь заменит Карреру?»

— Для болельщиков «Спартака» Массимо Каррера был идолом. Он возглавил команду в 2016 году и добился неожиданного успеха, взяв чемпионский титул. В следующем сезоне Каррера забрал Суперкубок и финишировал со «Спартаком» третьим, но в этом году что-то сломалось. Неудовлетворительные результаты вынудили руководство задуматься о смене тренера.

«Спартак» уже объявил имя исполняющего обязанности тренера. Им стал Рауль Рианчо, бывший ассистент итальянца. Кто такой Рианчо? Испанец впервые начнет работу в качестве главного тренера — но за плечами у него опыт помощника в «Леванте», казанском «Рубине», киевском «Динамо», сборной Украины и теперь в «Спартаке».

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