Вячеслав Фетисов: Вина за поведение Кокорина и Мамаева лежит на всех нас

Источник: РИА "Новости"

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался об аресте форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

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«Не имею права комментировать решение прокурора, но могу сказать, что вина за поведение Кокорина и Мамаева лежит на всех нас — семье, людях, болельщиках и государстве, — приводит “Собеседник” слова Фетисова. — Они выросли без понимания, что ответственность известного человека перед обществом возрастает в геометрической прогрессии с популярностью».

Напомним, 8 октября Кокорин и Мамаев устроили драку с водителем ведущей Первого канала, после чего избили в кафе главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ Сергея Гайсина.