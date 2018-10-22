Вячеслав Фетисов: Вина за поведение Кокорина и Мамаева лежит на всех нас
Оба игрока арестованы до 8 декабря по делу о хулиганстве и побоях.
Оба игрока арестованы до 8 декабря по делу о хулиганстве и побоях.
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался об аресте форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.
«Не имею права комментировать решение прокурора, но могу сказать, что вина за поведение Кокорина и Мамаева лежит на всех нас — семье, людях, болельщиках и государстве, — приводит “Собеседник” слова Фетисова. — Они выросли без понимания, что ответственность известного человека перед обществом возрастает в геометрической прогрессии с популярностью».
Напомним, 8 октября Кокорин и Мамаев устроили драку с водителем ведущей Первого канала, после чего избили в кафе главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ Сергея Гайсина.
11 октября суд принял решение об аресте Кокорина и Мамаева до 8 декабря по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц). Также следствие считает их причастными к двум эпизодам по статье побои (статья 116 УК РФ).