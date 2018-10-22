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17:55 (мск), источник: Советский спорт

Вячеслав Фетисов: Вина за поведение Кокорина и Мамаева лежит на всех нас

Оба игрока арестованы до 8 декабря по делу о хулиганстве и побоях.

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Источник: РИА "Новости"

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался об аресте форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

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«Не имею права комментировать решение прокурора, но могу сказать, что вина за поведение Кокорина и Мамаева лежит на всех нас — семье, людях, болельщиках и государстве, — приводит “Собеседник” слова Фетисова. — Они выросли без понимания, что ответственность известного человека перед обществом возрастает в геометрической прогрессии с популярностью».

Напомним, 8 октября Кокорин и Мамаев устроили драку с водителем ведущей Первого канала, после чего избили в кафе главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ Сергея Гайсина.

11 октября суд принял решение об аресте Кокорина и Мамаева до 8 декабря по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц). Также следствие считает их причастными к двум эпизодам по статье побои (статья 116 УК РФ).

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