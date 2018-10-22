Разберется с «Ромашкой», выстроит систему. Черчесов — хороший вариант для «Спартака»

Источник: Спорт-Экспресс

1. Черчесов — мужик с характером. Он сможет жестко говорить как с руководством, так и со звездами. По-русски, а если придется — еще на двух европейских языках.



2. Черчесов — спартаковец, и никогда от ромбика не отказывался.



3. Черчесов — максималист. Он сам перед собой ставит высокие задачи, в выполнение которых верит даже если вокруг все крутят пальцем у виска (вспомните чемпионат мира).



4. Черчесов вырвет «Ромашку» с корнем. Он убрал Глушакова и Комбарова из сборной перед ЧМ-2018, уберет их и из «Спартака».

5. Он вообще кого угодно уберет, как только почувствует неладное — и не надо будет ждать лайков.

6. У Черчесова есть штаб, которому он полностью доверяет. Интриги исключены! Он заведет в команду верных помощников, и они будут горой за главного. Кстати, некоторые из них — тоже спартаковцы (Ромащенко, Стауче).

7. Черчесов строит систему, которая может нравиться или нет, но она работает вне зависимости от исполнителей — для нынешнего «Спартака», развалившегося без Промеса, это очень актуально.