Разберется с «Ромашкой», выстроит систему. Черчесов — хороший вариант для «Спартака»
Обозреватель «СЭ» — коротко о том, почему «Спартаку» надо договариваться с главным тренером сборной России.
Обозреватель «СЭ» — коротко о том, почему «Спартаку» надо договариваться с главным тренером сборной России.
1. Черчесов — мужик с характером. Он сможет жестко говорить как с руководством, так и со звездами.
2. Черчесов — спартаковец, и никогда от ромбика не отказывался.
3. Черчесов — максималист. Он сам перед собой ставит высокие задачи, в выполнение которых верит даже если вокруг все крутят пальцем у виска (вспомните чемпионат мира).
4. Черчесов вырвет «Ромашку» с корнем. Он убрал Глушакова и Комбарова из сборной перед ЧМ-2018, уберет их и из «Спартака».
5. Он вообще кого угодно уберет, как только почувствует неладное — и не надо будет ждать лайков.
6. У Черчесова есть штаб, которому он полностью доверяет. Интриги исключены! Он заведет в команду верных помощников, и они будут горой за главного. Кстати, некоторые из них — тоже спартаковцы (Ромащенко, Стауче).
7. Черчесов строит систему, которая может нравиться или нет, но она работает вне зависимости от исполнителей — для нынешнего «Спартака», развалившегося без Промеса, это очень актуально.
8. Черчесов знает, что такое «Спартак» Леонида Федуна. Он много лет знаком с владельцем клуба, а по сравнению с 2007—2008 годами стал опытнее и авторитетнее. Они должны сработаться.
9. Черчесов укрепит и расширит русский костяк. Заменит ветеранов на свежую кровь — то, что он с успехом сделал в сборной. Зобнин, Джикия, Кутепов — это хорошая база, вокруг которой можно строить команду. Напрашиваются трансферы Рауша, Нойштедтера, Швеца. Уверен, что к Черчесову с радостью пойдут и футболисты постарше — вроде Газинского.
10. В РФС сейчас нет руководителя. Виталий Мутко — в отпуске, Александр Алаев — и.о. Не исключено, что скоро могут произойти изменения. Что будет тогда? Наверняка, Станислав Саламович об этом задумывался. Так что, может быть, не только Черчесов нужен «Спартаку», но и «Спартак» Черчесову?