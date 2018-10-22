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20Антирекорд Карреры и поражение «Спартака»
10Семин обыграл Карпина в матче РПЛ
18:31 (мск), источник: ТАСС

Руководство «Спартака» предложило Каррере посетить матч команды и попрощаться с фанатами

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Вице-президент московского футбольного клуба «Спартак» Наиль Измайлов предложил итальянцу Массимо Каррере посетить один из предстоящих матчей команды и попрощаться с болельщиками. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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В воскресенье в матче 11-го тура чемпионата России «Спартак» на своем поле уступил тульскому «Арсеналу» со счетом 2:3 и потерпел третье домашнее поражение в турнире подряд. В понедельник Каррера покинул пост главного тренера московского клуба. Решение о прекращении сотрудничества с 54-летним итальянским специалистом было принято советом директоров «Спартака».

«Каррера прибыл в офис клуба, где были улажены детали расторжения контракта. Затем Измайлов предложил Массимо посетить один из следующих домашних матчей красно-белых и попрощаться с болельщиками», — сказано в сообщении.

После 11 туров «Спартак» занимает седьмое место в чемпионате России, в активе команды 18 очков. Следующий матч на своем поле «Спартак» проведет в рамках 1/8 финала Олимп — Кубка России против махачкалинского «Анжи» (1 ноября). В чемпионате России красно-белые 4 ноября дома сыграют с екатеринбургским «Уралом».

Массимо Каррера отправлен в отставку с поста тренера «Спартака»
Во время загрузки произошла ошибка.
18:27 (мск)© Ньюстюб
Спартак
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