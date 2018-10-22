Руководство «Спартака» предложило Каррере посетить матч команды и попрощаться с фанатами

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В воскресенье в матче 11-го тура чемпионата России «Спартак» на своем поле уступил тульскому «Арсеналу» со счетом 2:3 и потерпел третье домашнее поражение в турнире подряд. В понедельник Каррера покинул пост главного тренера московского клуба. Решение о прекращении сотрудничества с 54-летним итальянским специалистом было принято советом директоров «Спартака».

«Каррера прибыл в офис клуба, где были улажены детали расторжения контракта. Затем Измайлов предложил Массимо посетить один из следующих домашних матчей красно-белых и попрощаться с болельщиками», — сказано в сообщении.