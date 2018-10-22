РФС запретил «Енисею» регистрацию новых футболистов
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Палата по разрешению споров Российского футбольного союза запретила красноярскому «Енисею» регистрировать новых игроков, об этом сообщается на официальном сайте РФС.
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Палата по разрешению споров Российского футбольного союза запретила красноярскому «Енисею» регистрировать новых игроков, об этом сообщается на официальном сайте РФС.
Это сделано в качестве обеспечительной меры. «Енисей» обязан выплатить задолженность по заработной плате за
Также было принято решение обязать тульский «Арсенал» выплатить футболисту Асланбеку Сикоеву компенсацию за досрочное расторжение трудового договора, задолженность по заработной плате и проценты за задержку выплаты заработной платы.