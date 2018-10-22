РФС запретил «Енисею» регистрацию новых футболистов

Это сделано в качестве обеспечительной меры. «Енисей» обязан выплатить задолженность по заработной плате за июль-сентябрь 2018 года, задолженность по компенсации за досрочное расторжение трудового договора и проценты за задержку выплат футболисту Александру Новикову.