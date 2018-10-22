Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:30
Сампдория
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
22:00
Арсенал
Лестер
Футбол. Зарубежный
22:00
Реал Сосьедад
Жирона
Футбол. Зарубежный
21.10
Интер1
Милан0
Футбол. Зарубежный
21.10
Бетис0
Вальядолид1
Футбол. Зарубежный
21.10
Ницца0
Марсель1
Все события
Фоторепортажи
26Россия победила Турцию
1210 лет дружбы Мамаева и Кокорина
19:17 (мск), источник: Р-Спорт

РФС запретил «Енисею» регистрацию новых футболистов

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Палата по разрешению споров Российского футбольного союза запретила красноярскому «Енисею» регистрировать новых игроков, об этом сообщается на официальном сайте РФС.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Это сделано в качестве обеспечительной меры. «Енисей» обязан выплатить задолженность по заработной плате за июль-сентябрь 2018 года, задолженность по компенсации за досрочное расторжение трудового договора и проценты за задержку выплат футболисту Александру Новикову.

Также было принято решение обязать тульский «Арсенал» выплатить футболисту Асланбеку Сикоеву компенсацию за досрочное расторжение трудового договора, задолженность по заработной плате и проценты за задержку выплаты заработной платы.

Енисей
НовостиМатчиСоставСтатистика
Арсенал Т
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Подруга Кокорина рассказала,почему футболисты подрались с водителем
Шарапова впервые показала бойфренда
РФС не получал от клубов обращений по Черчесову
В СИЗО рассказали о сокамерниках Кокорина и Мамаева
Руководство «Спартака» предложило Каррере попрощаться с фанатами
Skate America фигуристы откатали успешно
Гвардиола: «Манчестер Сити» не готов к победе в Лиге чемпионов
ЦСКА опубликовал превью к матчу с «Ромой» в стиле Mortal Kombat
Источник: В Ханты-Мансийске не смогли подготовить лыжную трассу
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь