В СИЗО рассказали о сокамерниках Кокорина и Мамаева

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Сокамериником Кокорина является мужчина, которого зовут Дмитрий. «Он задержан в связи со злостной неуплатой налогов, хотя утверждает, что закон не нарушал. Он немного старше Александра, живет и работает в Москве. По внешнему виду — интеллигентный человек, не какой-то опасный преступник. Просто попал в неприятную ситуацию», — поделился подробностями Мельников.

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Вместе с Мамаевым в камере сидит мужчина по имени Александр. «Он спортсмен, занимался единоборствами. Немногословен, но с Павлом они подружились, вместе ходят на прогулку. Подозревается в краже в особо крупном размере, однако свою вину не признает», — заявил член ОНК.

Ранее, 22 октября начальник следственного изолятора Сергей Телятников рассказал об условиях содержания в СИЗО Кокорина и Мамаева. По словам Телятникова, у футболистов не возникает проблем: у них не вымогают деньги, они моют туалеты исключительно по своему желанию.