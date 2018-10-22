Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:30
Сампдория
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
22:00
Арсенал
Лестер
Футбол. Зарубежный
22:00
Реал Сосьедад
Жирона
Футбол. Зарубежный
21.10
Интер1
Милан0
Футбол. Зарубежный
21.10
Бетис0
Вальядолид1
Футбол. Зарубежный
21.10
Ницца0
Марсель1
Все события
Фоторепортажи
26Россия победила Турцию
1210 лет дружбы Мамаева и Кокорина
19:19 (мск), источник: Lenta.Ru

В СИЗО рассказали о сокамерниках Кокорина и Мамаева

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников рассказал о сокамерниках нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева в СИЗО «Бутырка». Его слова приводит RT.

Наверх
13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

Сокамериником Кокорина является мужчина, которого зовут Дмитрий. «Он задержан в связи со злостной неуплатой налогов, хотя утверждает, что закон не нарушал. Он немного старше Александра, живет и работает в Москве. По внешнему виду — интеллигентный человек, не какой-то опасный преступник. Просто попал в неприятную ситуацию», — поделился подробностями Мельников.

Читайте также
Ларионов: Отправил бы Кокорина и Мамаева в детский госпиталь

Вместе с Мамаевым в камере сидит мужчина по имени Александр. «Он спортсмен, занимался единоборствами. Немногословен, но с Павлом они подружились, вместе ходят на прогулку. Подозревается в краже в особо крупном размере, однако свою вину не признает», — заявил член ОНК.

Ранее, 22 октября начальник следственного изолятора Сергей Телятников рассказал об условиях содержания в СИЗО Кокорина и Мамаева. По словам Телятникова, у футболистов не возникает проблем: у них не вымогают деньги, они моют туалеты исключительно по своему желанию.

Кокорин и Мамаев будут находиться в СИЗО до 8 декабря. Футболисты 8 октября устроили две драки в Москве. Сначала они избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой, затем — чиновника Минпромторга Дениса Пака и генерального директора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина. По итогам случившегося заведены три уголовных дела по статьям «Побои» и «Хулиганство».

Кокорин обживает камеру с домофоном
Во время загрузки произошла ошибка.
19:13 (мск)© Ньюстюб
Краснодар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Светлана Хоркина сравнила жизнь в России и США
Чемпионка UFC объявила о помолвке с девушкой-бойцом
РФС не получал от клубов обращений по Черчесову
Руководство «Спартака» предложило Каррере попрощаться с фанатами
Skate America фигуристы откатали успешно
Гвардиола: «Манчестер Сити» не готов к победе в Лиге чемпионов
ЦСКА опубликовал превью к матчу с «Ромой» в стиле Mortal Kombat
Источник: В Ханты-Мансийске не смогли подготовить лыжную трассу
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь