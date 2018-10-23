Каррера признал, что сожалеет об инциденте с Ещенко

Источник: РИА "Новости"

В понедельник «Спартак» объявил, что Каррера освобожден от должности главного тренера. Ещенко, которого ранее итальянец перевел в молодежную команду, на своей странице в Instagram поблагодарил Карреру за совместную работу.

«Спасибо, Андрей! Мне жаль, что так в конце вышло. Ты боец, ты меня должен понять! Спасибо за самоотдачу и удачи», — написал Каррера в комментариях к записи Ещенко.