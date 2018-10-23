Каррера признал, что сожалеет об инциденте с Ещенко
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости.
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости.
В понедельник «Спартак» объявил, что Каррера освобожден от должности главного тренера. Ещенко, которого ранее итальянец перевел в молодежную команду, на своей странице в Instagram поблагодарил Карреру за совместную работу.
«Спасибо, Андрей! Мне жаль, что так в конце вышло. Ты боец, ты меня должен понять! Спасибо за самоотдачу и удачи», — написал Каррера в комментариях к записи Ещенко.
В сентябре Ещенко и капитан «Спартака» Денис Глушаков были отстранены от занятий с основной командой «Спартака» решением Карреры. Игроки были переведены в молодежный состав после того, как болельщик «красно-белых», известный актер Дмитрий Назаров опубликовал в своем аккаунте в Instagram стихотворение с критикой в адрес Карреры, Ещенко отметил запись как понравившуюся, а Глушаков поставил «лайк» к записи, где было перепечатано стихотворение Назарова.