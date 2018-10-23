Во вторник Каррера проведёт прощальную встречу с игроками «Спартака»

Каррера возглавил «Спартак» в ходе сезона-2016/17 и по итогам кампании привёл красно-белых к первому за 16 лет чемпионскому титулу. Летом 2017 года московская команда под его руководством завоевала Суперкубок России. В нынешнем сезоне красно-белые после 11 туров занимают в таблице чемпионата России седьмое место. Команда проиграла три домашние встречи подряд и одержала лишь одну победу в пяти последних матчах.