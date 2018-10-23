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08:36 (мск), источник: Чемпионат.com

Во вторник Каррера проведёт прощальную встречу с игроками «Спартака»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сегодня проведёт прощальную встречу с игроками команды.

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Источник: РИА "Новости"

Футболисты планируют поблагодарить итальянского специалиста за работу и преподнести памятный сувенир.

Каррера возглавил «Спартак» в ходе сезона-2016/17 и по итогам кампании привёл красно-белых к первому за 16 лет чемпионскому титулу. Летом 2017 года московская команда под его руководством завоевала Суперкубок России. В нынешнем сезоне красно-белые после 11 туров занимают в таблице чемпионата России седьмое место. Команда проиграла три домашние встречи подряд и одержала лишь одну победу в пяти последних матчах.

22 октября совет директоров «Спартака» принял решение освободить Карреру от занимаемой должности. Исполняющим обязанности главного тренера московской команды назначен Рауль Рианчо.

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Во время загрузки произошла ошибка.
05:12 (мск)© Ньюстюб
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