Во вторник Каррера проведёт прощальную встречу с игроками «Спартака»
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сегодня проведёт прощальную встречу с игроками команды.
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сегодня проведёт прощальную встречу с игроками команды.
Футболисты планируют поблагодарить итальянского специалиста за работу и преподнести памятный сувенир.
Каррера возглавил «Спартак» в ходе сезона-2016/17 и по итогам кампании привёл
22 октября совет директоров «Спартака» принял решение освободить Карреру от занимаемой должности. Исполняющим обязанности главного тренера московской команды назначен Рауль Рианчо.