Дочери Карреры защищают отца. Они терпеть не могут Глушакова
Франческу и Мартину возмутило поведение полузащитника «Спартака».
Франческу и Мартину возмутило поведение полузащитника «Спартака».
Денис Глушаков в понедельник вечером выложил в Инстаграме фото, на котором он жмет руку Массимо Каррере. Причем на итальянского тренера не смотрит. Подпись Денис сделал такую:
— Хочу поблагодарить Массимо Каррера за чемпионский сезон. Именно с этим тренером мы добились долгожданного успеха в чемпионате.
Уверен, что у него все будет хорошо!
Эта своеобразная благодарность вызвала негодование у многих болельщиков «Спартака». Не выдержала и старшая дочь Карреры — Франческа.
В комментарии к посту Глушакову она написала: «Ты серьезно???» Ту же фразу она написала и в сториз, куда выложила скрин поста хавбека
Младшая дочь Карреры — Мартина — тоже не любит Глушакова. Так, пользователь Твиттера под ником Oviksm в реплаях у обозревателя «СЭ» Сергея Егорова скинул фрагмент переписки с Мартиной.
Мартина: Большое вам спасибо (три сердечка).
Болельщик «Спартака»: Пожалуйста, скажите мне, это все
Мартина: Я не знаю точно, но уверена, что он — одна из проблем.
На вопрос, почему Франческа написала Глушакову «ты серьезно???», Мартина ответила:
— Потому что Глушаков хотел, чтобы моего отца уволили… Я его тоже ненавижу.
18 сентября Каррера отстранил Глушакова, а также защитника Андрея Ещенко от тренировок с основным составом «Спартака» и сослал в молодежную команду. Это случилось после того, как в Инстаграме они лайкнули посты с критикой в адрес тренера.
В понедельник Ещенко поблагодарил Карреру, написав в Инстаграме: «Спасибо за все Массимо… Я всегда ценил наши взаимоотношения. Удачи в дальнейшем».
Пост Глушакова итальянский тренер проигнорировал. А вот Ещенко ответил, причем по-доброму: «Спасибо, Андрей! Мне жаль, что так в конце вышло. Ты боец, ты меня должен понять! Спасибо за самоотдачу и удачи!».
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