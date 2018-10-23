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08:51 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Дочери Карреры защищают отца. Они терпеть не могут Глушакова

Франческу и Мартину возмутило поведение полузащитника «Спартака».

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Денис Глушаков в понедельник вечером выложил в Инстаграме фото, на котором он жмет руку Массимо Каррере. Причем на итальянского тренера не смотрит. Подпись Денис сделал такую:

— Хочу поблагодарить Массимо Каррера за чемпионский сезон. Именно с этим тренером мы добились долгожданного успеха в чемпионате.

Уверен, что у него все будет хорошо!

Эта своеобразная благодарность вызвала негодование у многих болельщиков «Спартака». Не выдержала и старшая дочь Карреры — Франческа.

В комментарии к посту Глушакову она написала: «Ты серьезно???» Ту же фразу она написала и в сториз, куда выложила скрин поста хавбека красно-белых.

Младшая дочь Карреры — Мартина — тоже не любит Глушакова. Так, пользователь Твиттера под ником Oviksm в реплаях у обозревателя «СЭ» Сергея Егорова скинул фрагмент переписки с Мартиной.

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Мартина: Большое вам спасибо (три сердечка).

Болельщик «Спартака»: Пожалуйста, скажите мне, это все из-за Глушакова?

Мартина: Я не знаю точно, но уверена, что он — одна из проблем.

На вопрос, почему Франческа написала Глушакову «ты серьезно???», Мартина ответила:

— Потому что Глушаков хотел, чтобы моего отца уволили… Я его тоже ненавижу.

18 сентября Каррера отстранил Глушакова, а также защитника Андрея Ещенко от тренировок с основным составом «Спартака» и сослал в молодежную команду. Это случилось после того, как в Инстаграме они лайкнули посты с критикой в адрес тренера.

В понедельник Ещенко поблагодарил Карреру, написав в Инстаграме: «Спасибо за все Массимо… Я всегда ценил наши взаимоотношения. Удачи в дальнейшем».

Пост Глушакова итальянский тренер проигнорировал. А вот Ещенко ответил, причем по-доброму: «Спасибо, Андрей! Мне жаль, что так в конце вышло. Ты боец, ты меня должен понять! Спасибо за самоотдачу и удачи!».

В четверг в групповом турнире Лиги Европы «Спартак» на выезде сыграет с «Рейнджерс». Исполнять обязанности главного тренера красно-белых будет испанец Рауль Рианчо. «Спартак» в Инстаграме сообщил, во сколько начнутся предматчевые пресс-конференции. Глушаков данный пост лайкнул. В Глазго мы вновь увидим его в основном составе команды?

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