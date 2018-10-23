В чем ошибся Каррера?

Источник: Спорт-Экспресс

Схема 4−1−4−1

Не знаю, почему модель «Спартака» обозначают как 4−3−3, особенно с Самедовым в составе. Интересно, знает ли он, что играл крайнего нападающего? Но это все условности. Как ни назови, а модель действительно не работала. По признанию Карреры, тактическая перестройка была вызвана необходимостью укрепить оборону — в прошлом сезоне красно-белые проваливались при контратаках соперника, между линиями возникали разрывы.

На старте сезона модель выполняла свою оборонительную функцию, но отказывалась генерировать остроту в атаке. С другой стороны, нельзя утверждать, что причина неудач именно в схеме. Промес на старте сезона был не в форме и разыгрался только к матчу с «Динамо», который стал для него последним в красно-белой футболке. А Адриану до сих пор в себя не пришел. Все дело в неудачной схеме или в подборе и кондициях игроков?

Роли Фернанду и Зобнина

В центре поля «Спартака» хавбеки располагаются треугольником: Фернанду играет ниже, Зобнин и Попов (Глушаков, Игнатов, Еременко) — выше. Такое распределение ролей кажется нелогичным, ведь Фернанду в разрушении мягко говоря не силен, тогда как Зобнин, наоборот, не так хорош в созидании. Да, он может пройти оппонента, протащить мяч, но финальная фаза атаки — тонкий пас или удар по воротам — откровенно не его.

Эта проблема проявилась еще в прошлом сезоне, и немало времени пришлось поломать голову, почему Каррера не поменяет Зобнина с Фернанду местами. Объяснение одно — Роман дает фантастический объем черновой работы в роли box-to-box, который бразилец в нынешней форме не потянет. Массимо не использовал не только этот, но и другой вариант — поставить Зобнина и Фернандо на одну линию. Видимо, не хотел жертвовать атакой.

Ханни на фланге

Одна из самых сложных головоломок. Начнем с того, что Каррера изначально не видел в алжирце «десятку». Весной Ханни играл второго нападающего, и то больше получаса на поле не проводил. Тогда казалось, что все дело в физической форме новобранца. Однако в новом сезоне все для него стало еще хуже — почти не появлялся на поле, а если и выходил, то не на свою позицию, а на левый фланг, и почти во всех матчах выпадал из игры.

Это действительно загадка. В схеме 4−1−4−1 (4−3−3) нет ярко выраженной «десятки», как в модели 4−2−3−1, которую «Спартак» использовал в прошлом сезоне. Но почему нельзя поставить Ханни в центр вместо Игнатова (Попова)? Впрочем, это не совсем правильно — пару раз Каррера все-таки поставил Софьяна в центр, а в кубковом матче с «Черноморец» — даже на позицию «десятки». Получилось неплохо, но продолжения не последовало.

Ротация

Сложно вспомнить другой такой случай с нашим топ-клубом. Конечно, все занимаются ротацией, но такой масштабной, как в «Спартаке», нет больше нигде. Можно даже предположить, что Каррера это делает, потому что хочет что-то кому-то доказать. Каждый матч — по четыре-пять перестановок в стартовом составе. Это само по себе губительно, а для строящейся команды — вообще смерти подобно. О какой сыгранности идет речь?

Однако виноват в этом не только тренер. Возьмите Комбарова. Его Каррера убрал в запас, но потом выяснилось, что с уходом Промеса слева в атаке лучше всех играет Мельгарехо. Парагваец вернулся на половину поля соперника, а Комбаров — в состав. Это один пример. Центр пришлось перестраивать после ссылки Глушакова в дубль. Справа велись поиски наилучшего варианта, поскольку Ташаев, Самедов и Ломовицкий мало что показывали.

На мой взгляд, это и ошибка тренера, который в какой-то момент запаниковал и не видел выхода из сложившейся ситуации, и следствие слабого подбора игроков. На левом фланге играл Промес, и ротация началась только после его продажи. Такой фигуры, твердого первого номера на своей позиции не оказалось ни слева, ни справа. К слову, сам Каррера объяснял эту ротацию сложным графиком. Но вряд ли причина только в нем.

Отсутствие игры в атаке

В прошлом сезоне у «Спартака» была самая сильная атака в чемпионате, трио Адриану — Зе Луиш — Промес могло взломать любую оборону. Сейчас от этого трио остался только Зе Луиш; Промеса в команде нет, Адриану в какой-то жуткой форме. Это, собственно, ответ на вопрос, почему «Спартак» играет в атаке настолько слабо. Лучший нападающий озабочен семейными проблемами, лидер ушел, и на обоих флангах проводится ротация.

Говорят, что «Спартак» был плох и с Промесом, но это неправда. На старте сезона красно-белые были одними из лидеров по таким показателям, как касания в штрафной площади и удары по воротам. Иными словами, взламывали оборону соперника и создавали угрозу. Но после ухода Промеса эти показатели упали. Вопрос — в этом виноват Массимо или клуб, который расстался с лучшим футболистом почти в дедлайн трансферного окна? На мой взгляд, многие кадрово-тактические ошибки Карреры стали следствием кадровой политики «Спартака».

Провалы в обороне