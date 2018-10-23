В чем ошибся Каррера?
В этом году к главному тренеру «Спартака» было много вопросов. Обозреватель «СЭ» — о том, что итальянец сделал не так.
В этом году к главному тренеру «Спартака» было много вопросов. Обозреватель «СЭ» — о том, что итальянец сделал не так.
Не знаю, почему модель «Спартака» обозначают как 4−3−3, особенно с Самедовым в составе. Интересно, знает ли он, что играл крайнего нападающего? Но это все условности. Как ни назови, а модель действительно не работала. По признанию Карреры, тактическая перестройка была вызвана необходимостью укрепить оборону — в прошлом сезоне
На старте сезона модель выполняла свою оборонительную функцию, но отказывалась генерировать остроту в атаке. С другой стороны, нельзя утверждать, что причина неудач именно в схеме. Промес на старте сезона был не в форме и разыгрался только к матчу с «Динамо», который стал для него последним в
В центре поля «Спартака» хавбеки располагаются треугольником: Фернанду играет ниже, Зобнин и Попов (Глушаков, Игнатов, Еременко) — выше. Такое распределение ролей кажется нелогичным, ведь Фернанду в разрушении мягко говоря не силен, тогда как Зобнин, наоборот, не так хорош в созидании. Да, он может пройти оппонента, протащить мяч, но финальная фаза атаки — тонкий пас или удар по воротам — откровенно не его.
Эта проблема проявилась еще в прошлом сезоне, и немало времени пришлось поломать голову, почему Каррера не поменяет Зобнина с Фернанду местами. Объяснение одно — Роман дает фантастический объем черновой работы в роли
Одна из самых сложных головоломок. Начнем с того, что Каррера изначально не видел в алжирце «десятку». Весной Ханни играл второго нападающего, и то больше получаса на поле не проводил. Тогда казалось, что все дело в физической форме новобранца. Однако в новом сезоне все для него стало еще хуже — почти не появлялся на поле, а если и выходил, то не на свою позицию, а на левый фланг, и почти во всех матчах выпадал из игры.
Это действительно загадка. В схеме 4−1−4−1 (4−3−3) нет ярко выраженной «десятки», как в модели 4−2−3−1, которую «Спартак» использовал в прошлом сезоне. Но почему нельзя поставить Ханни в центр вместо Игнатова (Попова)? Впрочем, это не совсем правильно — пару раз Каррера
Сложно вспомнить другой такой случай с нашим
Однако виноват в этом не только тренер. Возьмите Комбарова. Его Каррера убрал в запас, но потом выяснилось, что с уходом Промеса слева в атаке лучше всех играет Мельгарехо. Парагваец вернулся на половину поля соперника, а Комбаров — в состав. Это один пример. Центр пришлось перестраивать после ссылки Глушакова в дубль. Справа велись поиски наилучшего варианта, поскольку Ташаев, Самедов и Ломовицкий мало что показывали.
На мой взгляд, это и ошибка тренера, который в
В прошлом сезоне у «Спартака» была самая сильная атака в чемпионате, трио Адриану — Зе Луиш — Промес могло взломать любую оборону. Сейчас от этого трио остался только Зе Луиш; Промеса в команде нет, Адриану в
Говорят, что «Спартак» был плох и с Промесом, но это неправда. На старте сезона
Здесь все очевидно. «Спартак» пропустил первый гол только в пятом туре, а в шестом, в