Источник: «Спартак» до увольнения Карреры проводил переговоры с Бердыевым

Источник также отмечает, что другому, по слухам, кандидату на должность тренера «Спартака» Станиславу Черчесову будет сложно совмещать работу с клубом или покинуть сборную России.

Напомним, что Бердыев в 2016 году был близок к тому, чтобы возглавить красно-белых, однако в итоге стороны не пришли к соглашению.

Вчера, 22 октября, стало известно, что совет директоров «Спартака» принял решение освободить Карреру от занимаемой должности. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Рауль Рианчо.