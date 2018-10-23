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11:30 (мск), источник: Чемпионат.com

Источник: «Спартак» до увольнения Карреры проводил переговоры с Бердыевым

«Спартак» на прошлой неделе ещё до увольнения главного тренера Массимо Карреры проводил переговоры с наставником «Рубина» Курбаном Бердыевым, утверждает телеграм-канал «Ненобель».

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Источник также отмечает, что другому, по слухам, кандидату на должность тренера «Спартака» Станиславу Черчесову будет сложно совмещать работу с клубом или покинуть сборную России.

Напомним, что Бердыев в 2016 году был близок к тому, чтобы возглавить красно-белых, однако в итоге стороны не пришли к соглашению.

Вчера, 22 октября, стало известно, что совет директоров «Спартака» принял решение освободить Карреру от занимаемой должности. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Рауль Рианчо.

Каррера возглавил «Спартак» летом 2016 года. Под его руководством клуб стал чемпионом России в сезоне-2016/17, а затем выиграл Суперкубок страны. В нынешнем сезоне красно-белые после 11 туров занимают в таблице РПЛ седьмое место.

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