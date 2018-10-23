Глушаков удалил комментарий дочери Карреры
Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков удалил комментарий Франчески Карреры, дочери бывшего тренера «Спартака» Массимо Карреры.
Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков удалил комментарий Франчески Карреры, дочери бывшего тренера «Спартака» Массимо Карреры.
Напомним, что футболист поблагодарил итальянского специалиста за чемпионский сезон и выразил уверенность, что у него все будет хорошо. Старшая дочь Карреры написала в ответ: «Ты серьезно?». Игрок удалил комментарий Франчески, на что она отреагировала в своих сторис: «Где мой комментарий?».
Младшая дочь Карреры — Мартина — также отреагировала на отставку своего отца с поста главного тренера «Спартака». Она отметила, что Глушаков хотел, чтобы итальянца уволили.
Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016 года, выиграв чемпионат России и Суперкубок страны. В понедельник его отправили в отставку после того, как в воскресенье москвичи потерпели третье поражение подряд на своем поле в РПЛ, уступив в матче 11-го тура «Арсеналу» (2:3).
И.о. главного тренера