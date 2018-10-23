Глушаков удалил комментарий дочери Карреры

Напомним, что футболист поблагодарил итальянского специалиста за чемпионский сезон и выразил уверенность, что у него все будет хорошо. Старшая дочь Карреры написала в ответ: «Ты серьезно?». Игрок удалил комментарий Франчески, на что она отреагировала в своих сторис: «Где мой комментарий?».

Младшая дочь Карреры — Мартина — также отреагировала на отставку своего отца с поста главного тренера «Спартака». Она отметила, что Глушаков хотел, чтобы итальянца уволили.

Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016 года, выиграв чемпионат России и Суперкубок страны. В понедельник его отправили в отставку после того, как в воскресенье москвичи потерпели третье поражение подряд на своем поле в РПЛ, уступив в матче 11-го тура «Арсеналу» (2:3).