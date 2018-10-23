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11:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Глушаков удалил комментарий дочери Карреры

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков удалил комментарий Франчески Карреры, дочери бывшего тренера «Спартака» Массимо Карреры.

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Напомним, что футболист поблагодарил итальянского специалиста за чемпионский сезон и выразил уверенность, что у него все будет хорошо. Старшая дочь Карреры написала в ответ: «Ты серьезно?». Игрок удалил комментарий Франчески, на что она отреагировала в своих сторис: «Где мой комментарий?».

Младшая дочь Карреры — Мартина — также отреагировала на отставку своего отца с поста главного тренера «Спартака». Она отметила, что Глушаков хотел, чтобы итальянца уволили.

Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016 года, выиграв чемпионат России и Суперкубок страны. В понедельник его отправили в отставку после того, как в воскресенье москвичи потерпели третье поражение подряд на своем поле в РПЛ, уступив в матче 11-го тура «Арсеналу» (2:3).

И.о. главного тренера красно-белых назначен испанец Рауль Рианчо.

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