Успех или провал: что ждет Черчесова в «Спартаке»
Станислав Черчесов является главным и чуть ли не единственным кандидатом на пост главного тренера московского «Спартака» после отставки Массимо Карреры. «Газета.Ru» оценивает, что ждет
Станислав Черчесов является главным и чуть ли не единственным кандидатом на пост главного тренера московского «Спартака» после отставки Массимо Карреры. «Газета.Ru» оценивает, что ждет
Не успел Массимо Каррера, уволенный из «Спартака», толком попрощаться со своими бывшими подопечными, как главным кандидатом на смену итальянцу стал наставник сборной России Станислав Черчесов.
Казалось бы, такого поворота событий совсем недавно ничто не предвещало: под руковоством этого тренера сборная России добилась главного успеха на чемпионатах мира в своей истории, дойдя до четвертьфинала домашнего мундиаля и едва не оказавшись в четверке сильнейших национальных команд планеты.
Сейчас под руководством Черчесова Россия успешно выступает во втором дивизионе Лиги наций УЕФА, где находится в одном очке от промоушена в элиту на следующий розыгрыш. Сам Станислав Саламович чувствует себя отлично и вполне органичен в нынешней роли. Так о какой клубной работе может идти речь?
Однако фамилия Черчесова сразу же прозвучала в
Более того, информацию о том, что Черчесов рассматривается в качестве рулевого самого титулованного и популярного клуба страны, вскоре подтвердил в своем
Очевидно, что настоял на этом сам Черчесов. Жестко критиковавшийся на протяжении двух лет своей работы с главной командой страны тренер затем выдал
За время работы со сборной Черчесов постоянно появляется на матчах чемпионата России и российских клубов в еврокубках, просматривая футболистов с паспортами страны, и ни полсловом не обмолвился, что скучает по клубной работе.
Однако предположительное наличие пункта о совмещении и тот факт, что включен он был в соглашение, подписывавшееся после мирового форума, говорят о том, что Черчесову действительно не хватает постоянной загруженности и бесконечного соревновательного режима клубной жизни.
С позиции руководителей «Спартака», в очередной раз серьезно подорвавших свой авторитет в глазах болельщиков отставкой любимого
Обыватели рассуждают примерно так, и потому для руководства
Может он помочь клубу и там, где обычно сложно добиться выгоды простым тренерским назначением.
Например, после рокового для Карреры матча с тульским «Арсеналом» глава Департамента судейства РФС Александр Егоров заявил, что арбитр Михаил Вилков должен был уже на второй минуте назначить в ворота команды из Тулы пенальти и оставить ее вдесятером!
Выиграли бы подопечные Олега Кононова битву у «Спартака», уступая в счете с самого начала и играя 88 минут в меньшинстве?
Приход в «Спартак» Черчесова сам по себе не решит проблемы возможных судейских ошибок, но очевидно, что «поднять руку» на команду главного тренера сборной страны, героя чемпионата мира, человека, которого любит вся страна, рискнет не каждый рефери…
Но это все сомнительные околофутбольные моменты. Куда интереснее понять, что ждет «Спартак» и сборную в случае назначения Черчесова
Если говорить о «Спартаке», то Черчесов должен привнести в разболтанный
Наладится дисциплина, поднимется боевой дух, и это уже само по себе скажется положительно на
К тому же спартаковцы пропускали преступно много для российской
А ведь игроки сборной, коих и в «Спартаке» немало, относятся к тренеру с большим уважением и отлично знают его требования, так что этап знакомства пройдет не так болезненно, как с другим специалистом.
Возможно,
Другое дело, как скажется загруженность Черчесова в клубе на сборной. Да, она собирается не так часто, и на это время специалист теоретически должен будет начисто забывать о клубных делах, но теперь часть работы, которую раньше проводил сам наставник во время пауз, точно ляжет на его ассистентов.
Впереди у сборной последние матчи в году, где решится судьба главной команды страны в Лиге наций. Говорят, что назначение Черчесова случится уже после них, так что пока переживать не стоит.
А вот отборочный цикл к чемпионату Европы пройдет уже для специалиста в изматывающем режиме совмещения, так что особенно важно сейчас занять первое место, опередив шведов, и иметь в запасе дополнительный шанс квалифицироваться на континентальное первенство, если в обычном отборе
Александр Седов