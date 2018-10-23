«Уфа» предрекает назначение Томарова на пост главного тренера «Спартака»
«Уфа» в своем официальном Twitter предположила, что вскоре московский «Спартак» возглавит тренер уфимцев Сергей Томаров.
«Уфа» в своем официальном Twitter предположила, что вскоре московский «Спартак» возглавит тренер уфимцев Сергей Томаров.
Напомним, Виктор Гончаренко, который на данный момент работает с ЦСКА, тренировал башкирскую команду в 2016 году. Наставник «Зенита» Сергей Семак работал с «Уфой» с 2016 по 2018 год. Теперь черед Томарова — намекает клуб.
Напомним, «Спартак» объявил об отставке Массимо Карреры в понедельник. Исполняющим обязанности главного тренера клуба стал Рауль Рианчо.