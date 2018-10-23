Братьев Кокориных проверяют на экстремизм, им грозит до 12 лет тюрьмы
Нападающему «Зенита» Александру Кокорину и его брату Кириллу могут предъявить обвинение в экстремизме, сообщает
Нападающему «Зенита» Александру Кокорину и его брату Кириллу могут предъявить обвинение в экстремизме, сообщает
8 октября Кокорины стали участниками потасовки, в результате которой пострадал чиновник Денис Пак.
В то утро в кофейне, в которой произошёл конфликт, играла композиция Gangnam Style. Братья провели параллель между чиновником и исполнителем песни, выкрикивая «китаёза» и «вали в Китай».
Эти высказывания проходят экспертизу по 282-й статье УК РФ. Вместе со статьей о хулиганстве братьям Кокориным грозит тюремный срок до 12 лет.
Напомним, что в данный момент братья Кокорины, а также полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев взяты под стражу и находятся в СИЗО «Бутырка».