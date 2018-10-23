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15:10 (мск), источник: Чемпионат.com

Братьев Кокориных проверяют на экстремизм, им грозит до 12 лет тюрьмы

Нападающему «Зенита» Александру Кокорину и его брату Кириллу могут предъявить обвинение в экстремизме, сообщает телеграм-канал Mash.

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Источник: РИА "Новости"

8 октября Кокорины стали участниками потасовки, в результате которой пострадал чиновник Денис Пак.

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В то утро в кофейне, в которой произошёл конфликт, играла композиция Gangnam Style. Братья провели параллель между чиновником и исполнителем песни, выкрикивая «китаёза» и «вали в Китай».

Эти высказывания проходят экспертизу по 282-й статье УК РФ. Вместе со статьей о хулиганстве братьям Кокориным грозит тюремный срок до 12 лет.

Кокорин-старший уже принёс извинения Паку, но он их не принял.

Напомним, что в данный момент братья Кокорины, а также полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев взяты под стражу и находятся в СИЗО «Бутырка».

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