Братьев Кокориных проверяют на экстремизм, им грозит до 12 лет тюрьмы

Источник: РИА "Новости"

8 октября Кокорины стали участниками потасовки, в результате которой пострадал чиновник Денис Пак.

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В то утро в кофейне, в которой произошёл конфликт, играла композиция Gangnam Style. Братья провели параллель между чиновником и исполнителем песни, выкрикивая «китаёза» и «вали в Китай».

Эти высказывания проходят экспертизу по 282-й статье УК РФ. Вместе со статьей о хулиганстве братьям Кокориным грозит тюремный срок до 12 лет.

Кокорин-старший уже принёс извинения Паку, но он их не принял.