Кто такой Рауль Рианчо. 10 фактов о новом главном тренере «Спартака»

Источник: Sport24

1. Никогда профессионально не играл в футбол

Рауль не обладал каким-то выдающимся талантом, но очень любил футбол, потому решил сосредоточиться на тренерской работе и целенаправленно годами шел к этому. Первую работу он получил в «Химнастике» из Торрелавеги, городке рядом с Расингом. Поначалу он отвечал за физподготовку в штабе еще неизвестного никому даже в испанском футболе Маноло Пресиадо. С годами стал его лучшим другом и главным помощником. Вместе они работали 12 лет — выводили «Химнастик» в Сегунду, работали в «Расинге», с которым вышли в Примеру. В 2006 году пути Рианчо и Пресиадо разошлись. Первый отправился ассистентом в «Леванте» к Абелю Ресино, второй ушел в хихонский «Спортинг».

В 2012 году Пресиадо возглавил вылетевший в Сегунду «Вильярреал», но скончался на следующий день после подписания контракта от сердечного приступа.

2. Впечатлил Бердыева

К тому времени Рианчо уже три года трудился в «Рубине». В 2008 году он приехал в Казань, чтобы провести пятинедельный мастер-класс об организации футбольных школ, на котором делился опытом развития испанского футбола. По ходу пребывания в России Рианчо много общался с Курбаном Бердыевым, который как раз собирался внедрять в «Рубине» испанскую систему подготовки. В итоге мастер-класс продлили, а впечатленный Бердыев настоял на том, чтобы «Рубин» подписал с Рианчо полноценный контракт. В Казани Рауль проработал четыре года — вместе с командой выиграл чемпионат России, Кубок и два Суперкубка. Та самая историческая победа над «Барселоной» — во многом и его заслуга.

3. Тренировал киевское «Динамо» и сборную Украины

В «Рубине» Рианчо познакомился с игравшим тогда в Казани Сергеем Ребровым. В 2014 году оба ушли в киевское «Динамо», где вошли в штаб Олега Блохина. После его увольнения Ребров стал главным тренером, а Рианчо — его помощником. На тот момент «Динамо» было в затяжном кризисе, но за два года работы Реброва и Рианчо команда дважды подряд взяла чемпионат и Кубок Украины, а также вышла в плей-офф Лиги чемпионов. Рианчо, как и всегда, отвечал за физическую и тактическую подготовку, но активно подсказывал с бровки и во время игр.

После ухода из «Динамо» два года работал в штабе сборной Украины вместе с Андреем Шевченко.

4. Готов пойти на крайние меры

Уход из «Динамо» достоин отдельного пункта. С Рианчо не стали продлевать контракт из-за его разногласий с президентом клуба Игорем Суркисом.

Испанец утверждал, что команде нужно расстаться как минимум с четырьмя футболистами, которые достигли своего потолка и у которых нет огня в глазах. Суркис занял позицию футболистов, при этом добавив, что Рианчо претендовал на роль главного тренера, но он видел его только ассистентом.

5. Фанат Лобановского и гегенпрессинга

В первые месяцы работы в киевском «Динамо» Реброва и Рианчо критиковали за отход от системы подготовки легенды клуба Валерия Лобановского. Рианчо ответил, что является фанатом и последователем Лобановского, но футбол развивается, потому необходимо внедрять новые идеи и направления. Главные из которых — владение мячом и моментальный прессинг при его потере.

«Каким бы талантливым и умным ни был Лобановский, футбол изменился и эволюционировал».

6. Мог уйти в «Динамо» или «Ростов»

В 2016 году Рианчо мог вернуться в Россию. К себе в «Ростов» его звал Курбан Бердыев, также в его услугах было заинтересовано вылетевшее в ФНЛ московское «Динамо». Но Рауль предпочел уйти к Шевченко в сборную Украины.

7. Любит роль ассистента

Еще ни разу в карьере Рианчо не выполнял функции главного тренера. Только совмещал функции тренера по тактике и физподготовке. Вот что он сам говорит об этом:

«Роль главного тренера и помощника можно сравнить с ролью отца и матери в семье. Мать постоянно учит тебя: убери, собери одежду, не шали. Отец же крикнет один раз и этого хватает. Мне нравится роль мамы. Наверное, поэтому я не решался сделать следующий шаг, хотя и в России, и в Испании, и в Украине у меня была такая возможность».

8. Смотрит первый тайм с трибуны

Фанаты «Спартака» уже наверняка заметили это, когда камера выхватывала сосредоточенного мужчину с блокнотом (планшетом) и наушниками на трибуне. Эта привычка идет еще от совместной работы с Маноло Пресиадо, который делал так же.

«Если я нахожусь внизу, то не вижу перспективы. Если игрок на пять метров отошел от позиции, на которой должен находиться, это негативно сказывается на всей команде. Когда ты находишься у поля, ты не можешь этого оценить. В перерыве я спускался в раздевалку, и мы исправляли то, что могли исправить. На второй тайм я обычно спускался с трибуны».

9. Физика на втором месте, тактика — на первом

Несмотря на то, что Рианчо начинал как тренер по физподготовке, со временем его функционал сильно изменился. По его мнению, физика и тактика неотделимы друг от друга, но в приоритете всегда второе.

Рианчо является поклонником Гвардиолы, который перевернул футбол, сделав упор на быстрое мышление и работу с мячом, а не силовые и скоростные показатели. Рауль мечтает, чтобы его команда играла так же. Главный метод работы Рианчо — футболист должен думать и работать с мячом, когда проходит физподготовку, а не просто так бегать по лесам и горам.

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10. Был инициатором при переходе «Спартака» на 4−3−3

Наверное, главный тактический вопрос тренерскому штабу «Спартака» в этом сезоне. Корреспондент Sport24 Артем Калинин в репортаже с летних сборов красно-белых рассказывал, что на тренировках заправлял именно Рианчо — он беседовал с игроками и назначал упражнения. Каррера же просто контролировал процесс.