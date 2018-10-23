Кто такой Рауль Рианчо. 10 фактов о новом главном тренере «Спартака»
Никогда не был главным тренером, фанатеет от Лобановского и заставил «Спартак» играть по схеме 4−3−3.
Никогда не был главным тренером, фанатеет от Лобановского и заставил «Спартак» играть по схеме 4−3−3.
Рауль не обладал
В 2012 году Пресиадо возглавил вылетевший в Сегунду «Вильярреал», но скончался на следующий день после подписания контракта от сердечного приступа.
К тому времени Рианчо уже три года трудился в «Рубине». В 2008 году он приехал в Казань, чтобы провести пятинедельный
В «Рубине» Рианчо познакомился с игравшим тогда в Казани Сергеем Ребровым. В 2014 году оба ушли в киевское «Динамо», где вошли в штаб Олега Блохина. После его увольнения Ребров стал главным тренером, а Рианчо — его помощником. На тот момент «Динамо» было в затяжном кризисе, но за два года работы Реброва и Рианчо команда дважды подряд взяла чемпионат и Кубок Украины, а также вышла в
После ухода из «Динамо» два года работал в штабе сборной Украины вместе с Андреем Шевченко.
Испанец утверждал, что команде нужно расстаться как минимум с четырьмя футболистами, которые достигли своего потолка и у которых нет огня в глазах. Суркис занял позицию футболистов, при этом добавив, что Рианчо претендовал на роль главного тренера, но он видел его только ассистентом.
В первые месяцы работы в киевском «Динамо» Реброва и Рианчо критиковали за отход от системы подготовки легенды клуба Валерия Лобановского. Рианчо ответил, что является фанатом и последователем Лобановского, но футбол развивается, потому необходимо внедрять новые идеи и направления. Главные из которых — владение мячом и моментальный прессинг при его потере.
«Каким бы талантливым и умным ни был Лобановский, футбол изменился и эволюционировал».
В 2016 году Рианчо мог вернуться в Россию. К себе в «Ростов» его звал Курбан Бердыев, также в его услугах было заинтересовано вылетевшее в ФНЛ московское «Динамо». Но Рауль предпочел уйти к Шевченко в сборную Украины.
Еще ни разу в карьере Рианчо не выполнял функции главного тренера. Только совмещал функции тренера по тактике и физподготовке. Вот что он сам говорит об этом:
«Роль главного тренера и помощника можно сравнить с ролью отца и матери в семье. Мать постоянно учит тебя: убери, собери одежду, не шали. Отец же крикнет один раз и этого хватает. Мне нравится роль мамы. Наверное, поэтому я не решался сделать следующий шаг, хотя и в России, и в Испании, и в Украине у меня была такая возможность».
Фанаты «Спартака» уже наверняка заметили это, когда камера выхватывала сосредоточенного мужчину с блокнотом (планшетом) и наушниками на трибуне. Эта привычка идет еще от совместной работы с Маноло Пресиадо, который делал так же.
«Если я нахожусь внизу, то не вижу перспективы. Если игрок на пять метров отошел от позиции, на которой должен находиться, это негативно сказывается на всей команде. Когда ты находишься у поля, ты не можешь этого оценить. В перерыве я спускался в раздевалку, и мы исправляли то, что могли исправить. На второй тайм я обычно спускался с трибуны».
Рианчо является поклонником Гвардиолы, который перевернул футбол, сделав упор на быстрое мышление и работу с мячом, а не силовые и скоростные показатели. Рауль мечтает, чтобы его команда играла так же. Главный метод работы Рианчо — футболист должен думать и работать с мячом, когда проходит физподготовку, а не просто так бегать по лесам и горам.
Наверное, главный тактический вопрос тренерскому штабу «Спартака» в этом сезоне. Корреспондент Sport24 Артем Калинин в репортаже с летних сборов
Новый сезон «Спартак» начал по новой схеме 4−3−3, отойдя от 4−4−2 и 4−2−3−1. По идее, такая расстановка должна была помочь команде больше владеть мячом и лучше работать в высоком прессинге, но тактические идеи Рианчо пока приживаются слабо — очень долго «Спартак» не мог забить ни одного гола с игры. Пока Рианчо будет исполнять обязанности главного тренера, вряд ли он отойдет от этой догматики.